Bilgisayarınız İçin Bahar Temizliği Tavsiyeleri

Eğer bilgisayarınızı uzun bir süredir temizlemediyseniz bahar aylarının bağladığı şu günlerde temizliğe başlamanızın tam zamanı. Peki, bilgisayar temizleme işlemi nasıl yapılır? Bu yazıda PC'nin temizlenmesi için hangi yöntemlerin uygulanması gerektiğini açıkladık.

Hemen hemen her gün kullandığımız bilgisayarlarımız belki de evdeki veya iş yerindeki bütün elektronik eşyalardan daha çok haşır neşir olduğumuz cihazlar. Hâl böyle olunca bilgisayarlarımızın kirlenmesi de kaçınılmaz oluyor. Üstelik bilgisayarımızda film, dizi ve video izlerken bir şeyler yemek isteyebiliyoruz.

Eğer hijyen konusuna dikkat etmezsek bilgisayar kullanarak sağlığımızı tehlikeye atmamız muhtemel. Bu nedenle PC temizliği düzenli aralıklarla yapılması gereken bir işlem. Bunun yanında bilgisayar temizliğinin sadece fiziksel temizlikten ibaret olmadığını da belirtmekte fayda var.

Bilgisayarlarımız kullanmadığımız dosyalar ve programlar nedeniyle çöplüğe dönüşebiliyor. Bu nedenle yazılımsal olarak temizlik yapmak da gerekiyor. Rehberimizde bilgisayar temizleme işlemini nasıl yapabileceğinizi anlatacağız.

Bilgisayar Temizleme Nasıl Yapılır?

Klavye ve fareyi temizleyin.

Kasayı temizleyin.

Monitörü temizleyin.

Gereksiz programları kaldırın.

Virüs taraması yapın.

Yukarıda bilgisayar temizleme işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlere dair detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz. Temizlik esnasında çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aksi takdirde bilgisayarınıza zarar verebilirsiniz.

Klavyeyi ve Fareyi Temizleyin

Şüphesiz ki sağlığımız için en büyük tehlikeyi oluşturan bilgisayar donanımlarının başında klavye ve fare geliyor. Bu ikili hem toza oldukça dayanıksızlar hem de sürekli temas ettiğimiz için mikropları vücüdumuza bulaştıran ana parçalar.

Klavyenizi temizlemek için ilk önce klavyenizin kablosunu çıkarın veya kablosuz bir klavye kullanıyorsanız pillerini çıkarın. Eğer bir dizüstü bilgisayar sahibiyseniz bilgisayarınızı kapatın veya bilgisayarınız açıkken temizlik yapmak istiyorsanız KeyFreeze adlı programı kullanarak bilgisayarınızın klavyesini etkisiz hale getirin.

Masaüstü bilgisayarınızda kullandığınız klavyeyi ilk olarak aşağıya bakacak şekilde ters çevirin ve silkeleyerek tuşların arasındaki tozların ve saç ve yiyecek artıkları gibi parçaların dışarı çıkmasını sağlayın.

Silkeleme işlemi tek başına yeterli olmayabilir, bu nedenle saç kurutma makinanızla tuşların arasına hava üflemeyi deneyebilirsiniz. Fakat bu işi yaparken saç kurutma makinanızın soğuk hava üfleme ayarını kullanmanızda fayda var.

Eğer detaylı bir şekilde klavyenizi temizlemek isterseniz ince bir metal cisimle tuş aralarında kalan kirleri dışarı çıkartmayı deneyebilirsiniz fakat bu işi yaparken eğer iğne veya bıçak gibi bir cisim kullanıyorsanız klavyenizin dip yüzeyini kullandığınız metal cismin sivri ucuyla zedelememeye özen gösterin.

Ayrıca kürdan ve kibrit çöpü gibi kırılabilecek malzemeleri kullanmaktan da kaçının. Son olarak klavyenizin içindeki tüm tozu ve parçacıkları dışarı çıkarttıktan sonra klavye yüzeyinizi bir kolonyalı mendil ile silin.

Kolonyalı mendilin çok ıslak olmamasına ve sıvının klavye tuşlarının arasında sızmasına izin vermeyin. Bu işlemi de yaptıktan sonra mikrofiber bir bezle yüzeyi kurulayarak temizliği tamamlayabilirsiniz.

Eğer bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız bilgisayarınızı ters çevirip silkelemeniz bilgisayarınıza zarar vereceği için farklı bir yol izlemeniz gerekiyor. Bu nedenle küçük ve sert kıllara sahip bir fırça kullanmayı, tuşların arasındaki kirleri dışarı çıkarmayı deneyebilirsiniz.

Daha sonrasında soğuk üfleyen bir saç kurutma makinasıyla tozlardan kurtulun fakat elektrikli süpürge kullanmanızı tavsiye etmiyoruz çünkü güçlü çekiş gücüne sahip bu cihazlar klavye tuşlarınızı yerinden sökerek yutabiliyorlar. Son olarak kolonyalı mendille klavye yüzeyinizi silin ve mirofiber bezle kurulayın.

Fareler daha az tuşa sahip olduğu için temizlikleri biraz daha kolay. Fakat tuşların arasındaki kiri çıkarmak farenin eğimli yüzeyi nedeniyle biraz problem olabiliyor. Bir iğneyle farenizin çevresindeki birleşim yerlerini ve tuşların aralarını dolduran kirleri dışarı çıkartın. Sonrasında bu kirleri ve tozları soğuk üfleyen bir saç kurutma makinasıyla dışarıya tahliye edin.

Son olarak kolonyalı mendille farenizi silerek mikrofiber bezle kurulayın.

Kasayı Temizleyin

Eğer bilgisayarınız bir masaüstü bilgisayarsa kasanızın iç bölümü düzenli olarak temizlik yapmazsanız öbek öbek toz biriktirebiliyor. Bu tozlar kasanızın içindeki fanların dönmesini engelleyebiliyor ve sonuç olarak bilgisayarınız yüksek işlemci ısısı nedeniyle kendini kapatabiliyor.

Bilgisayar kasanızın temizliğini yaparken en büyük önceliğinizin bilgisayarınızn kapalı olması gerektiğini unutmayın. Açık bilgisayarınızda temizlik yaptığınızda bilgisayarınıza ciddi derece hasar verebilmeniz mümkün. Bunun yanında bilgisayar parçalarınızın yüzeyindeki tozları dağıtmak için yumuşak uçlu fırçalardan faydalanın ve bu fırçaları kullanırken bastırmayın.

Eğer bilgisayarınızın içindeki tozları dışarıya tahliye etmek isterseniz bilgisayarınızı açık bir alana alın ve saç kurutma makinanızın soğuk üfleme moduyla kasanızın içindeki parçalar ve fanlar arasına giren tozları dışarıya doğru uçurun.

Monitörü Temizleyin

İster masaüstü olsun ister dizüstü olsun temizlik yaparken en çok özen göstermeniz gereken parça monitörünüz olacaktır. Kullanılan yüzey daha kolay çizilebiliyor. Bu nedenle daha hassas davranmamız gerekiyor. Bilgisayarınızın monitörünü temizlerken monitörünüzün kapalı olduğundan emin olun.

Monitör temizliğinde en çok dikkat etmeniz gereken nokta ise kesinlikle mikrofiber bez kullanmanız gerektiği. Standart bir bez temizlik esnasında monitörünüzde çizikler oluşmasına sebep olacaktır. Eski bir tişörtünüzü bez yaptıysanız üzerindeki dikişler ve sert yüzeyi monitöre zarar verecektir. Bu nedenle sadece mikrofiber bezlerle monitör yüzeyini silin.

Monitörünüzün ekranı organik materyalden oluştuğu için bu yüzeyi silerken kullanacağınız sıvıya da dikkat etmeniz gerekli. Musluk suyu bile içerisindeki minerallerden ötürü monitörünüzün yüzeyine zarar verebiliyor. Bu iş için saf su kullanmak daha doğru olacaktır.

Bunun yanında sadece alkol bazlı olan kolonya gibi sıvılar da monitörünüzün yüzeyindeki kaplamanın zedelenmesine sebep veriyor. Kolonyalı mendiller ve diğer alkol içeren sıvılardan kaçınmanızda fayda var. Monitör temizlik setleri içerisinde özel monitör temizleme sıvıları yer alıyor. Temizlik için en doğru seçenek bu sıvılar olacaktır.

Mikrofiber bezle monitör temizliği yaparken bezi bastırmamaya özen gösterin.

Gereksiz Programları Kaldırın

Bilgisayarınızın parçalarını temizledikten sonra onun daha rahat çalışmasını sağlamak bilgisayarınızın bahar temizliğini tamamlayacaktır. Eğer sisteminizi uzun bir süredir format atmadan kullandıysanız doğal olarak sisteminizde çöp dosyalar ve kullanmadığınız programlar birikebiliyor.

Bu program ve dosyalardan kurtulmak hem disk performansınızı yükseltecektir hem de bilgisayarınızın komutlarınıza daha seri bir şekilde tepki vermesini sağlayacaktır. Bilgisayarınızdaki gereksiz programları silmek için ister Windows'un program kaldırma aracını kullanabilir isterseniz program kaldırma araçları tercih edebilirsiniz.

Bilgisayarınızdaki gereksiz programlardan kurtulduktan sonra sıra çöp dosyaları temizlemeye geliyor. Bilgisayarınıza aynı dosyayı 2 defa kaydettiğiniz olabiliyor. Bu çift dosyalar hem boş alanınızı gereksiz yere dolduruyor hem de sabit diskinizin çalışmasını güçleştiriyor.

Bu çift dosyaları tespit etmekte güçlük yaşıyorsanız dupeGuru adlı programdan faydalanabilirsiniz. DupeGuru bilgisayarınızı tarayarak çift dosyaları tespit edebiliyor. Üstelik program dosya adları yakın olan dosyaları da karşılaştırabiliyor. Bunların yanı sıra sistem temizleme programları da PC'nin performansını iyileştirecektir.

Bilgisayarınızın yazılımsal temizliğini tamamlamak için Windows açılışını düzenlemenizi tavsiye ediyoruz. Windows açıldığında otomatik olarak başlayan programlar bilgisayarınızın açılış süresini uzatıyorlar.

Gereksiz programları devre dışı bırakarak Windows açılışı hızlandırma işlemini gerçekleştirebilmeniz mümkün. Bunun için klavyeniz üzerinden Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın ve görev yöneticisini açın. Dilerseniz görev çubuğunun üzerine sağ tuşla tıkladığınızda açılan menüden görev yöneticisini seçerek de açabilirsiniz.

Görev Yöneticisi açıldıktan sonra yukarıdaki resimde işaretlediğimiz "Başlangıç" sekmesinin üzerine tıklayın. Bu panelde Windows ile başlayan programlar listelenecek. Gereksiz olanları aşağıdaki Devre dışı bırak tuşunu kullanarak kapatabilirsiniz.

Eğer bilgisayarınızdaki programların çalışmalarında aksaklık yaşarsanız yine bu panel üzerinden devre dışı bıraktığınız servis ve programları tekrar aktifleştirebilirsiniz. Bu işlemleri düzenli aralıklarla tekrarlamanız bilgisayarınızın yavaşlamasının önüne geçmesini sağlayacaktır.

Virüs Taraması Yapın

Bilgisayar temizleme önerileri arasında virüs taraması yapmak da yer alıyor. Bilgisayarınıza fark etmeden zararlı yazılım bulaşmış olabilir. Antivirüs programları kullanarak bilgisayarda zararlı yazılım olup olmadığını öğrenebilir, eğer varsa temizleyebilirsiniz.

Bu yazıda bilgisayar temizleme işlemi için çeşitli önerilerde bulunduk. Rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayarak PC'niz için bahar temizliği yapabilirsiniz.