Bilgisayarlarda Neden Intel Çıkartması Var? Mac'te Neden Yok?

Eğer bir bilgisayar satın aldıysanız ve ona daha yakından göz atma fırsatınız olduysa, orada bir yerlerde yer alan Intel çıkartması dikkatinizi çekmiş olabilir. Genellikle kötü bir kalıntı bırakmadan çıkartmanın çok zor olduğu bu etiketler neden her bilgisayarda yer alıyor? Ya da daha doğru bir şekilde bilgisayarlarda neden Intel çıkartması var?

Bilgisayarlarda Neden Intel Etiketi Var?

Açık bir şekilde konuşmak gerekirse bu etiketlerin bilgisayarınızda yer alma sebebi tamamı ile para ile ilgili. Yani Intel, üreticilere bu etiketleri yapıştırmaları için para ödüyor. Bu sayede kullanıcılar, bilgisayarın gücünün Intel tarafından sağlanmış olduğunu biliyor.

Peki ama durumu biraz daha karmaşık hale getirmek istersek, Intel işlemcilerden gücünü alan Mac'lerde neden bu çıkartmalar yok? Yine aynı maddeden yola çıkıyoruz. Intel bilgisayar üreticilerine bu etiketi oraya koymaları için para ödüyor ve Apple için bu para pek de önemli değil.

Peki ama Intel Çıkartmalar için Neden Para Ödüyor?

Kullandığınız bilgisayarın hangi bellek markasını kullandığını ne sıklıkta düşünüyorsunuz? Peki ya anakart?

Eğer çoğu kişi gibi standart bir bilgisayar kullanıcısı iseniz, muhtemelen pek de umurunuzda olmayacaktır. Doksanlı yılların başlarında söz konusu durum işlemciler için de aynı idi. Ta ki, şirketin başlattığı Intel Inside isimli pazarlama kampanyasanın sunulduğu ana dek.

Intel'in başlattığı bu pazarlama kampanyaları, tüketicilerin Intel'in çok güçlü bir işlemci üreticisi olduğunu düşünmesine, öyle olmadığını savunmuyoruz, yol açtı. Şirket, kullanıcılara Intel Inside etiketine sahip bilgisayarları satın almasını önerdi ve bu etiketlerin orada olduğundan emin olmak için üreticilere indirimler yaptı ve hatta nakit para dağıttı.

Nitekim çoğu durumda küçük kar marjları ile çalışan üreticiler bu anlaşmayı mutlu bir şekilde kabul etti ve o günden bulunduğumuz güne kadar bu süreç aynı şekilde devam etti. Temelde bu etiketler Intel'in otuz yıla yakın bir süredir lider işlemci üreticisi olmasına yardımcı oldu. Ayrıca ortalama bir bilgisayar kullanıcısının dahi Intel markasına aşina olmasının bir diğer nedeni de bu.

Apple, 2006 yılında Intel tabanlı çiplere geçiş yaptığını duyurdu. Hatta bunu duyurmak için dayanılmaz derecede iddialı bir reklam dahi yaptı ve diğer bilgisayarları 'sıkıcı küçük görevleri yerine getiren küçük küçük kutular' olarak tanımladı. Bu değişiklik bir noktada ufak bir merakla sonuçlandı: Apple, Intel etiketlerini kullanacak mı?

Steve Jobs'a bu sunuldu ve alınan yanıt 'hayır' oldu.

"Intel ürünlerini Mac'lerde sunmaktan gurur duyuyoruz. Demek istediğim, onlar harika ve işletim sistemimizle birlikte gerçekten iyi kalibre ettik. Bu nedenle bundan gerçekten gurur duyuyoruz. Herkes Intel işlemcileri kullandığımızı biliyor ve bu yüzden kutuya çok fazla çıkartma eklemeye gerek yok. Onlara kutunun içindeki ürünlerden bahsetmeyi tercih ediyoruz."

Peki siz bu rehberimizde yer verdiğimiz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bilgisayarlarda bu çıkartmalar yer almalı mı yoksa görünüşü çirkin hale mi getiriyorlar? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.