Bilgisayarların Ömrünü Uzatan Beş Tavsiye - Günümüzde yeni bir bilgisayar satın almak için oldukça yüksek meblağları gözden çıkarmanız gerekebiliyor ve bu paraları ödediğiniz bir bilgisayarın yıllar sonra da aynı performansla çalışmasını istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var.

Sorunları başlamadan önce ele almak önemlidir ve bu bilgisayarlar için de geçerlidir. Erken önlemler sizi önemli maddi kayıplardan kurtarabilir. Eğer bunların ne olduğunu merak ediyorsanız ve bilgisayarınızı genç tutmanın formüllerini arıyorsanız şey, doğru yerdesiniz!

Bilgisayarların Ömrünü Uzatan Beş Tavsiye!

Bu rehberimizde bütçenizi sarsmadan ve yaparken başka sorunlara yol açmadan, bilgisayarınızın ömrünü uzatacak bazı tavsiyelerle karşınızdayız.

1- Serin Tutun

Çoğumuz bilgisayarların teorik olarak soğuk tutulması gerektiği görüşünde hemfikiriz ancak ne yazık ki uygulamada bunu gerçeğe dökemiyoruz. Yapmanız gereken şeylerden ilki bilgisayarın tüm alanlarda hava akışı sağlayabilmesine yardımcı olmaktır.

Bu, aslında dolaylı bir şekilde ısınma problemine de destek verir. Tabii biraz da ek yardım almayı düşünebilirsiniz. Bunun için kasanızın içine ya da dizüstü bilgisayarınızın altına harici soğutma ünitesi almayı düşünebilirsiniz. Bu da ısınma sorununa karşı önemli bir adımdır.

2- UPS Alın

Prizler genellikle her tüketici için oldukça ideal tekliflerdir: takarsınız ve çalışırlar. Öte taraftan prizler ani dalgalanmalara, kaymalara ve hatta saliselik çarpmalara oldukça açıktır. Siz bunu hissetmiyor olabilirsiniz ancak bilgisayarınız bunu hissediyor. Raporlara göre ortalama bir priz günde on üç kez anlık olarak 600v'ın üzerine çıkar ki, bu da ortalama bir bilgisayarın istediğinden beş kat daha fazladır.

UPS elektrik akımının bilgisayarınıza sürekli ve stabil bir şekilde gelmesini sağlamak için tasarlandı ve ani dalgalanmaları, yükselmeleri ya da alçalmaları dengeleyerek bilgisayarınızı koruyabilir. Hatta ani elektrik kesintilerinde dahi bilgisayarınıza bir süre güç verebilirler.

3- Yazılım Güncellemelerini Yapın

Bilgisayarınızda kurulu olan programlar bazı durumlarda çeşitli hatalara sebep olabilir ve bu nedenle performansı baltalayabilir. Ortalama bir güncelleme sadece yeniliklerle değil çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri ile birlikte gelir ve bu nedenle bunlara dikkat etmenizde fayda var.

Öte taraftan söz konusu şey Windows güncellemeleri olduğunda durum biraz daha karmaşık, Microsoft'un her güncellemede yeni sorunlarla karşımıza çıktığını düşünürsek bilgisayarınızın işletim sistemi sürümünü güncellemeden önce bir süre beklemeyi ve ters giden bir şeylerin olup olmadığını gözlemlemeyi düşünebilirsiniz.

4- Verilerinizi Yedekleyin

Bugünlerde internet tabanlı depolama servisleri oldukça popülerler ve bu nedenle onlara geçiş yapmayı düşünüyorsanız, bunun için tam zamanı olabilir. Bulut depolama yedeklediğiniz verilere her yerden ulaşmanızı sağlamakla kalmaz aynı zamanda bilgisayarınızdaki dosyaları taşımanızı sağlayarak cihazınızda boş yer açılmasına destek olur.

5- Dikkatli Olun

Tüm havalandırma kanallarına odaklandınız, elektrik akımına karşı çeşitli önlemler aldınız, yazılımları otomatik olarak kurdunuz ve verileriniz yedeklediniz: Şimdi, son bir şey daha. Bilgisayarınıza iyi bakmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden birisi, bilgili bir internet kullanıcısı olmaktır.

Cihazınızda kullandığınız torrent programları, Tamindir dışındaki indirme siteleri, yetişkinlere yönelik içerik siteleri ya da bilinmeyen dosya transfer servisleri cihazınıza kötü amaçlı yazılımlar yükleyerek bir çöp haline getirebilir. Her halükarda bir adet antivirüsten destek almanızda fayda olacaktır.