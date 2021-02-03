Bill Gates'in 1999 Yılında Yaptığı Tahminler: Kaçı Tuttu?

Bill Gates tarafından 1999 yılında yayımlanan Business @ the Speed of Thought, günümüz ve yakın gelecek ile ilgili bazı tahminlerden oluşan kapsamlı bir kitap. Peki ama Bill Gates'in 1999 yılında yaptığı tahminler ne ölçüde tutarlı? Cevap, ürkmenize bile neden olabilecek ölçüde şaşırtıcı.

Bill Gates'in 1999 Yılında Yaptığı İsabetli Tahminler!

Bill Gates tarafından yazılan bu kitap, ilk satışa sunulduğu dönemlerde pek de mantıklı görünmeyen bazı tahminlerden oluşuyordu. O zamanlar yoğun bir şekilde eleştiri gördü ancak günümüzde bu tahminlerin ne kadar tutarlı olduğuna şaşırmamak elde değil.

Tahmin 1: Fiyat Karşılaştırma Sistemleri

"Otomatik fiyat karşılaştırma hizmetleri geliştirilecek ve insanların birden çok internet sitesindeki en uygun fiyatları görmesine olanak sunulacak. Bu da tüm sektörler için en ucuz ürünü bulmayı tamamen zahmetsiz bir hale getirecek"

Başta Google ve Amazon olmak üzere bir ürünü aradığınızda, o ürün ile eşleşen tüm fiyatları tek bir ekranda görmeniz mümkün hale geldi. Nitekim Epey, Akakçe ve Cimri gibi yerel servisler de ülkemizdeki çeşitli satıcılardan en uygun fiyatları görebilmenize yardımcı oluyor.

Tahmin 2: Mobil Cihazlar

"İnsanlar sürekli iletişim halinde olmalarına ve bulundukları yerden elektronik iş yapabilmelerine olanak tanıyan küçük cihazları yanlarında taşıyacaklar. Bunlarla haberleri kontrol edebilecek, rezervasyon yapabilecek, finans piyasalarından bilgi alabilecek ve hatta hemen her şeyi yapabilecekler."

Söylememize gerek yok ancak akıllı telefonlar, tabletler, gelişmiş dizüstü bilgisayarlar ve hatta artık akıllı saatler, tüm bunları kolaylıkla yapabiliyor. Öte taraftan bu yorumun 1999 yılında yapılmış olması, o günün şartlarında ileri görüşlü bir tahmin olmasına yardımcı oluyor.

Tahmin 3: Anında Ödeme, Finansal Yönetim ve Uzaktan Hizmet

"İnsanlar internet üzerinden faturalarını ödeyebilecek, mali durumları ile ilgili bilgi alabilecek ve doktorları ile iletişim kurabilecek."

Günümüzde fatura ödeme işlemleri artık tek bir tık ile internet üzerinden halledebilebiliyor. Nitekim çevrim içi bankacılık hizmetleri ile de mali işlemlerin büyük kısmı çevrim içi ortama taşındı. Covid-19 sonrasında uzaktan görüntülü doktor hizmetleri görmeye de başladık.

Tahmin 4: Kişisel Asistan ve Nesnelerin İnterneti

"Kişisel arkadaşlar geliştirilecek. (Bunlar) İster evde ister ofiste olsun, tüm cihazlarınızı akıllı bir şekilde bağlayıp senkronize edecekler ve veri alışverişi yapmalarına olanak sunacaklar (...) Mağazaya gittiğinizde ona hangi tarifi yapmak istediğinizi söyleyebilirsiniz ve almanız gereken malzemelerin bir listesini oluşturacaklar."

Google Asistan, Siri, Amazon Alexa ve dahası. Akıllı asistanlar sürekli olarak gelişiyor ve her geçen gün yeni beceriler elde ediyorlar. Bu arada yazıdaki senkronizasyon kısmı da tam olarak nesnelerin interneti olarak adlandırılan yeni nesil teknolojiye işaret ediyor.

Tahmin 5: Sosyal Medya

"Arkadaşlarınız ve aileniz için özel olarak geliştirilen internet siteleri yaygın olacak ve (bunlar) sohbet etmenize ve etkinlik planlamnıza olanak sunacak."

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının tam olarak ilgilendiği şey bu. Bu platformlardan tanıdıklarınız ve hatta tanımadıklarınız ile etkileşim kurabiliyor, sohbet edebiliyor ya da etkinlik planlayabiliyorsunuz. Yani oldukça tutarlı bir tahmin daha.

Tahmin 6: Akıllı Reklam Servisleri

"Cihazlar akıllı reklamlara sahip olacak. Satın alma trendlerinizi bilecekler ve tercihlerinize göre uyarlanmış reklamlar gösterecekler."

Günümüzde reklam sistemi bütünü ile bu sistem üzerine kurulu. Gördüğünüz reklamlar yaptığınız aramalara, girdiğiniz sitelere ve geçmiş alışveriş alışkanlıklarınıza bağlı olarak şekilleniyor. Bu da kullanıcılara özel olarak oluşturulan özel reklamlar anlamına geliyor.

Tahmin 7: İlgi Alanlarına Özel İnternet Siteleri

"Çevrim içi topluluklar konumunuzdan değil, ilgi alanlarınızdan etkilenecek."

Şu sıralar internette hemen herkese yönelik internet sitesi bulmak mümkün. Örneğin teknoloji haberlerini okumak ve bir şeyler indirmek için Tamindir'i, oyun haberlerini okumak için Turuncu Levye'yi ya da internet tabanlı oyunlar oynamak için Oyun Kolu'nu kullanabilirsiniz.

Tahmin 8: İnternetten İşe Alma

"İş arayan insanlar ilgilerini, ihtiyaçlarını ve özel becerilerini beyan ederek internetten iş fırsatları bulabilecekler."

Günümüzde LinkedIn gibi internet siteleri, tamamı ile bu konuya odaklanıyor. Bu sayede kullanıcılar daha önce çalıştıkları yerleri, bireysel ilgilerini ve ihtiyaçlarını ya da özel becerilerini platforma yükleyerek internetten iş arayabiliyor. Ayrıca şirketler de uzmanlık becerilerine göre çalışan araması yapabiliyorlar.

Tahmin 9: Proje Yönetimi Yazılımı

Ekibi bir araya getirmek isteyen proje yöneticileri, çevrim içi sistemlerden yararlanabilecek. Projeyi tanımlayabilecek ve gereksinimlere uyan mevcut kişiler için öneriler alabilecek."

Jira, Slack, Trello ya da bir benzeri. Günümüzde çevrim içi proje yönetimi için kullanabileceğiniz pek çok yazılım bulunuyor. Bu sayede kimin hangi işi yapacağını, ne zaman yapacağını ya da şu anda ne ile meşgul olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz.