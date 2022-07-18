İnternet aleminde o kadar web sitesi bulunmakdaki hangi birine girmemiz gerektiği konusunda emin olmayabiliriz. İnternet ortaya çıktığından bu yana binlerce web sitesi internet alemine katıldı ve katılmaya devam etmekte. İnternete verdiğiniz paranın değmesini sağlayacak bilmeniz gereken 5 eğlenceli siteyi sizler için yazdık. Peki bu siteler hangileri? Gelin birlikte bakalım.

Mutlaka Bilmeniz Gereken 5 Eğlenceli Web Sitesi

Life At

Radiooooo

EmuOS

Fligtradar24

Al Gahaku

Life At

Evde veya ofis ortamında çalışırken bir yandan manzara seyretmek istiyorsanız bu web sitesi tam size göre. Life At ile birçok manzarayı seçebilir ve kendinize şık bir ortam yaratabilirsiniz. Ayrıca bu web sitesi Spotify'dan müziklerde çalmakta. Özel çalma listesi ile hem manzaranın tadını çıkarabilir hem de keyif verici müzikler dinleyebilirsiniz.

Radiooooo

Bu web sitesi sayesinde 1900 yılından bugüne kadar radiolarda çalan şarkıları dinleyebilir ve eski günlerin tadını çıkarabilirsiniz. Dünya haritası üzerinde istediğiniz ülkeyi ve yılı seçip o yıllarda radioda çalan parçaları rahatlıkla dinleyebilirsiniz.

EmuOS

Eski bir Windows işletim sistemi emülatör'üne sahip olan web sitesi ile ücretsiz onlarca oyun oynayabilir chat kısmından yeni arkadaşlar edinebilir hatta ingilizce pratik yapabilirsiniz. Site kullanıcılara diğer Windows işletim sistemlerini kullanmayada olanak tanıyor.

Fligtradar24

Dünya üzerindeki uçan tüm uçakları canlı bir şekilde izleyebilceğinizi biliyor muydunuz? Fligtradar24 sayesinde ücretsiz bir şekilde gökyüzündeki tüm uçakları canlı bir şekilde görebilir nereden nereye uçuyor, hangi marka model uçak öğrenebilirsiniz. 3D izlenimi sayesinde uçağın 3 boyutlu görünümü görebilir keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

Al Gahaku

Ünlü bir ressam sizin resminizi çizdiğinizde nasıl olacağını merak ediyorsanız bu web sitesi tam size göre. Web sitesine giriş yaptığınızda ücretsiz bir şekilde fotoğrafınızı yükledikten sonra bir ressam çizimi ile nasıl resmedildiğinizi görebilirsiniz.

Bu içeriğimizde mutlaka bilmeniz gereken 5 eğlenceli web sitesini sizler için derledik. Sizler bu listede hangi web sitelerinin bulunmasını isterdiniz? Görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizler ile paylaşmayı unutmayın.