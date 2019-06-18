Bilmeniz Gereken 9 Gizli iOS 13 Özelliği

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iOS 13'ün bilinmeyen özellikleri ortaya çıktı. Bilmeniz gereken 9 gizli iOS 13 özelliğini sizler için derledik.

iOS 13'ün Bilmeniz Gereken 9 Özelliği

1. Ses Kontolü

​​iPhone kullanıcıları mevcut ses kontrolünden nefret etmekteydi ve Apple nihayet kullanıcıların sesine kulak verdi. iOS 13 ile beraber ekranın tam ortasında çıkan ses kısma animasyonu tarihe karıştı. Artık telefonunuzun sesini sol tarafta çıkan dikey ses çubuğu üzerinden kontrol edebileceksiniz.

2. Wifi ve Bluetooth Kontrolü

​​Telefonunuzun denetim ekranından Wifi ve Bluetooth bağlantınızı kolayca değiştirebilirsiniz. Hatırlarsınız ki bu kontrol için daha önce iPhone'unuzun ayarlar bölümüne gitmek zorundaydınız.

3. Hızlı İşlemler

3D Touch'ın bu yılki yeni iPhone XR ve XS modellerinden kaldırılacağı söylenmekte. 3D Touch'ın yerine hızlı işlemler özelliği geldi. Uygulamanın üzerine uzun süreli dokunduğunuzda hızlı işlem menüsü sizleri karşılamakta.

4. Ayarlanabilir El Yazısı Klavyesi

​​iOS 13 ile beraber Çince yazıları yazmak için el yazısı klavyesi desteği geldi. Klavyeyi istediğiniz gibi boyutlandırabilirmektesiniz.

5. Bataryayı Optimize Etme

Apple iPhone'unuzun bataryasını optimize edebilmeniz için iOS 13 ile beraber bir optimizasyon ayarı getirdi.Bu ayar sayesinde, cihazınızın günlük şarj etme rutini öğrenilmekte ve bataryanızın ömrü uzatılmakta.

6. Çift SIM Kartlarda iMessage ve FaceTime Desteği

Cihazında iki adet SIM kart bulunan kullanıcılar her iki numaradan da mesaj alıp gönderebilmekte. Bu özellik bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edildi.

7. App Store'dan Uygulama Silme

iOS 13'de uygulamaları silmek çok kolay bir hale geldi. App Store üzerinden cihazınızda yüklü olan uygulamayı sola doğru kaydırdıktan sonra silme özelliği açılmakta.

8. Fotoğraflardaki Perspektif Ayarı

Apple'ın Fotoğraflar uygulamasına iOS 13 ile birlikte birçok efekt eklendi. Fotoğrafların p erspektifini ayarlamak için iki yenilik bulunmakta. Fotoğraflar Instagram'ın x-ekseni ve y ekseni eğriliğine göre ayarlanabiliyor.

9. Dosya Paylaşımı

iOS 13 ile beraber fotoğrafı başka biri ile paylaşmak çok daha kolay hale geldi. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafı seçtikten sonra açılan ekranda önerilen kişiler bulunmakta. Bu önerilen kişilere dokunduğunuzda fotoğrafınızı kolayca gönderebilmektesiniz.

Bonus: Karanlık Modu

iOS 13 güncellemesi ile beraber Apple, tüm cihazlarına karanlık mod desteği getirdi. Karanlık mod desteğini aktif etmek için Ayarlar menüsünü ziyaret edebilirsiniz.