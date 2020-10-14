Bilmeniz Gereken Temel Linux Komutları - Eğer bilgisayarınızda Linux yüklü ise, daha keyifli bir deneyim için bilmeniz gereken bazı temel kodlar bulunuyor. Bu kodları, açıklamaları ile birlikte, sizler için derleyerek bir araya getirdik. Bu nedenle bu rehbere mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Mutlaka Bilinmesi Gereken Temel Linux Komutları

İşte kesinlikle bilmeniz gereken temel linux komutları!

Is

ls komutu, geçerli çalışma dizinindeki içeriği, yani dosyaları ve klasörleri listelemek için kullanılıyor.

Mkdir

Bu komut ile yeni bir klasör oluşturabiliyorsunuz. Örnek kullanımı; mkdir klasoradi şeklinde.

Pwd

Print Working Directory’nin kısaltması olan bu komutu kullanarak, Linux dizinleri arasında gezinirken nerede olduğunuzu anlamak için kullanabilirsiniz.

Cd

Bulunduğunuzu dizini değiştirmek için kullanabilirsiniz.

cd / komutu ile root dizinine ulaşabilirsiniz.

cd ile home dizinine ulaşabilirsiniz.

cd .. ile bir üst klasöre ulaşabilirsiniz.

cd- ile bir önceki klasöre dönebilirsiniz.

Gitmek istediğiniz bir klasörün tam yolunu cd komutuyla kullanarak ulaşabilirsiniz: cd /var/www/klasor/isteburasi

Rm

Remove’un kısaltması olan rm komutu, isminden de anlaşılacağı üzere bir dosyayı silmek için kullanılıyor.

Rmdir

Bir üstteki rm komutuyla bağlantılı olan rmdir komutunu boş bir klasörü silmek için kullanabilirsiniz.

Cp

Cp komutunu bir dosyanın kopyasını oluşturmak için kullanabilirsiniz.

“cp tamindir volkan” komutu, volkan dosyasının kopyasını oluşturarak bu kopyaya tamindir ismini verir.

“cp –r tamindir volkan” şeklinde yazacağınız komut ise, tamindir klasörünü kopyalar ve buna volkan ismini verir.

Mv

Bu komutu da hem dosya taşımak için hem de dosyaları yeniden adlandırmak için kullanabiliyorsunuz.

Cat

Bir dosyanın içeriğini görmek için kullanabilirsiniz. Örnek kullanımı; cat dosyaismi şeklindedir.

Tail

Belirttiğiniz dosyanın son bölümünü görüntüler.

“tail arsiv” şeklinde kullandığınızda, arşiv dosyasının son 10 satırını görüntüleyecektir.

Less

Dosyaları görüntülerken filtre koymak için kullanabilirsiniz. “less dosyaismi” şeklinde kullanabilirsiniz.

Grep

Bir veya birden fazla dosya içerisinde karakterlerden oluşan kalıpları arayabilirsiniz.

Find

Dosyaları bulmak için kullanabilirsiniz. Örnek: find klasör –name dosyaismi ya da find klasoradi -iname dosyaadi

Tar

Sıkıştırılmış arşiv dosyaları oluşturmak için kullanabilirsiniz. Örneğin; tar –xvf arsiv.tar gibi.

Gzip

Belirttiğiniz dosyayı sıkıştırarak .gz formatına dönüştürür. Örnek; gzip -9 dosyaadi

Sıkıştırılmış dosyaları belirttiğiniz klasöre çıkartmak için kullanabilirsiniz.

unzip arsiv.zip –d dizinyolu

Help

Kabuk komutlarının listesini görebilirsiniz. help komutismi şeklinde kullanarak ilgili komut hakkında yardım alabilirsiniz.

Whatis

Bir komut için tek satırlık bir açıklama gösterir.

Man

Bu komutu kullanarak, herhangi bir komutun kullanım detaylarına erişebiliyorsunuz. Örneğin; man ls komutunu girdiğinizde, ls komutunun nasıl kullanıldığını görebilirsiniz.

Exit

Çıkış yapmak için kullanabilirsiniz.

Ping

Uzaktaki bir sunucuya ping paketleri gönderir ve geri dönen paketleri bildirir. ping hostadresi şeklinde kullanabilirsiniz.

Who

“Who” komutu o anda sistemde oturum açmış kullanıcıların listesini gösterir.

Su

Super User anlamına gelen bu komut ile sistemde tam yetkili kullanıcı erişimi alabilirsiniz. “Su –“ komutu ile tüm işlemlerinizi root olarak yaparken, “su –c” komutu ile sadece o komutu root olarak yapmanızı sağlar.

Uname

Bu komutu da işletim sisteminiz hakkında bilgi almak için kullanabilirsiniz.

uname –r: Kernel sürümünü gösterir.

uname –s: Sistem ismini gösterir.

uname –v: İşletim sisteminin versiyonunu gösterir.

uname –a: Yukarıdaki komutlar ve diğer uname komutlarının tamamını gösterir.

Free

Bilgisayarınızdaki bellek kullanımını gösterir.

Df

Sistemdeki sabit disk ve diğer depolama aygıtlarında kullanılan ve kullanılabilir alanı gösterir.

Ps

Süreçlerin özelliklerini göstermek için kullanılır

Top

Sistemde çalışıyor durumda olan uygulamaları gösterir.

Shutdown

Adından da anlayabileceğiniz gibi, sistemi kapatmak için kullanabilirsiniz. “shutdown –r now” komutuyla da yeniden başlatabiliyorsunuz.