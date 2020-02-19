Bir İşletme Blogunun Amacı Nedir?

Yeni müşteriler kazanmak ya da mevcut müşterilerinizle olan ilişkilerinizi derinleştirmek, her şeyden önce gelir. Bunları yapabilmek için ise işletmenizin blog yazması için dört neden var. Bu yazıda, bir işletme blogunun temel amaçlarını öğreneceksiniz.

Müşterilerin Güvenini Kazanmak

Sürekli olarak güncellenen bir bloga sahip olmak, size üzerinde durmanız gereken bir platform ve endüstrinizdeki şeyleri bilen bir kişi ya da kurum olarak görünmenizi sağlar. Neyi konuştuğunuzu bildiğinizi ve ayakta durduğunuzu göstermek için bloğunuz harika bir platformdur.

Doğru Yazım Stili Kullanarak Güvenirlik Sağlamak

Şirketler blogları okumaz, blog okuyucuları normal insanlardan oluşur. Bu insanlar, kişiliği olan insanlarla iş yapmayı severler. Şirket bloglarının durgun ve sıkıcı bir yazım stili vardır ve bunlar müşterilere sürekli tekrarlanan garip bir ifade gibi gelir; bu nedenle kurumsal bloglar müşteriler tarafından çok rağbet görmez.

Yazıları sıradan, onlardan biri olarak yazarsanız müşterilerle aranızda bir güven bağı kurarsınız. Arkadaşlarınızla aranızda güven kurmak daha kolaydır. Müşterilerinize bir arkadaş olarak davranabilirsiniz. Müşterilerle aranızda güvenli bir köprü oluşturmak, bu güveni onlara hissettirmek, samimiyeti ön planda tutmak, potansiyel müşterilerinizle olan ilişkilerinizi derinleştirmenize yardımcı olur. Böylece sizinle iş yapmaları konusunda kendilerini daha rahat hissederler.

Arama Sonuçlarında Öne Çıkmak

Arama motorları içerikleri sever. İnsanların gerçekten umursadıkları bilgilerle ile bağlantılı ne kadar tutarlı bir şekilde içerik yayımlarsanız, Google gibi büyük arama motorlarının sonuçlarında da o kadar öne çıkarsınız. Nihayetinde ziyaretçiler blogunuzu seviyorsa Google’ın sevmemesi için ortada hiçbir neden yoktur.

Arama motorlarında zaten görünüyorsanız tutarlı bir şekilde blog yazarak arama sıralamanızı artırabilirsiniz, böylece 1. sıraya daha yakın olursunuz. Blogunuz arama sıralamasında yükseldikçe blogunuz daha fazla trafik alacaktır.

Size bununla ilgili mükemmel bir formül verebiliriz: Daha fazla trafik + daha fazla harika içerik = daha fazla müşteri.

İçeriklerin Yeniden Sunulması

İçeriğin yeniden sunulması, hizmet tabanlı şirketler için mükemmel bir seçenektir. Akıllı bir işletme hiçbir zaman kopyalama yapmaz ve akıllı bir işletme, eski blog yazılarını kitaplara, sunumlara ve benzeri içerik biçimlerine çevirir. Yazılan yazıyı tekrar paylaşmanızdan bahsetmiyoruz. İçerik zaten daha önceden yazıldı. Hiçbir değişikliğe uğramadan yeniden yayımlanamaz, sadece başka bir biçimde yeniden sunulabilir.