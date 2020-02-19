Bir Kez Daha İzlemeye Değer 5 Efsanevi YouTube Videosu

YouTube kısa bir süre içinde kendi şovlarını, ürünlerini ve özel hayran kitlelerini oluşturarak asıl amacı olan video barındırmanın çok ötesine geçti. En iyi YouTube videoları!

YouTube’un şu anki hâli size eski zamanları özletiyor olabilir. Eski günleri yeniden yaşamanıza yardımcı olmak için bir kez daha izlemeye değer 5 efsanevi YouTube videosunu bir araya getirdik.

Me at the zoo

YouTube tarihine dönerken başlangıç için en iyi yer ne olabilir? Bu video, YouTube’a yüklenen ilk video klip özelliğini taşıyor. İlginç bir video olduğu söylenemez. Sadece hayvanat bahçesindeki filleri gösteren bir adam (Jawed Karim, YouTube kurucu ortağı) var.

Bu video 70 milyondan fazla izlendi, Jawed Karim buna rağmen kanalına başka hiçbir video yüklemedi. Google, YouTube’u satın aldığından beri milyonlarca dolar kazandı; bu nedenle bir daha video yüklemesi gerekmiyor.

Numa Numa

İşte viral videolara yol açan yaratıcılıklardan birine örnek. Gary Brolsma, O-Zone’un "Dragostea Din Tei" adlı şarkısına uyumlu bir şekilde dans ettiği bir video yükledi. Sonuç ne mi oldu? Bu viral videonun benzerinde videolar türemeye başladı. O sıralarda YouTube kullanan herkes muhtemelen bu videodan haberdardır.

İlk olarak 2004 yılında Newgrounds’da paylaşılmasına rağmen YouTube’daki video 30 milyondan fazla izlendi.

"Chocolate Rain" Original Song by Tay Zonday

Tay Zonday’ın orijinal şarkısı, YouTube’daki bir başka viral video oldu. Akılda kalıcı bir piyano döngüsünün yanı sıra Zonday’ın sesinin derinliğinde mizahi unsur bulunması, başarıya ulaşmasına çok yardımcı oldu.

Yosemitebear Mountain Double Rainbow 1-8-10

Paul Vasquez, bahçesine saptanan bir çift gökkuşağını gördüğünde aklını tamamen kaybetti. Paul’un verdiği tepki, videonun o zamandan bu yana efsanevi bir YouTube videosu olmasını sağladı. Oyun videosu izleyen YouTube izleyicilerinin bugün oyun oynamak yerine video izlemesinin nedeni de aslında YouTube içerik üreticilerinin verdikleri tepkilerdir.

Evolution of Dance

Başka bir viral video daha. Bu video, farklı kuşakların dans stillerini altı dakikada ardı ardına tanıtıyor. Dansın evrimi, uzun bir süre boyunca YouTube’da en çok izlenen videolardan biri olarak kaldı ancak şu sıralar fazla ilgi görmüyor.

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