Bir Web Sitesinin Ne Kadar Ziyaret Edildiğini Nasıl Öğreniriz?

Sayısı milyarı bulan web site okyanusunda çeşitli konularda bilgi ve fikir akışı sunan web siteleri bulunmakta. Bazı web siteler milyonları ağırlarken bazı web siteleri sadece birkaç kişi kişi ziyaret ediyor. Bunun yanında bir ay içerisinde hiç ziyaret edilmeyen ama internet dünyasında varlığını sürdüren web siteleri bulunmakta. Bir web sitesinin ne kadar ziyaretçi aldığını konusunda merakınızı giderebilmek adına web sitelerini analiz eden online servisleri mercek altına aldık.

Bir Web Sitesi Ne Kadar Ziyaretçi Alıyor, Bunu Tespit Edebilmek Mümkün Mü?

Elbetteki mümkündür. Google Analytics ve daha bir çok ziyaretçi analiz sistemi bu amaçla imal edilmiştir. Fakat burada can alıcı nokta şu ki bu tür analiz sistemleri yalnızca web sitesinin sahibi ve yöneticisi tarafından sayfalara entegre edilebilir ve analiz sonuçları sadece ve sadece sitenin sahibine ve yetki verdiği diğer kullanıcılara görünür. Bizim bu yazıda anlatacağımız online servislerin sunduğu veriler yaklaşık değerde olup, kesinlikle kesin veriler değildir.

Bu konuya merak sardıysanız şu iki kavramı iyi anlamanızda fayda var "Tekil ve Çoğul Ziyaretçi".

Bir kişinin bir cihazdan veya ip adresinden yaptığı ziyaretin 1 olarak hesaplandığı kavramdır. Örneğin sabah tamindir.com'a giriş yaptım, öğleyin tekrar giriş yaptım, akşam yine giriş yaptım. Tamindir sayaçları bu ziyaretleri 3 olarak değil 1 olarak gösteriyorsa bu tekil ziyaretçi (hit) demektir. Ve de bir web sitesinin ne kadar ziyaret edildiği noktasında en nesnel veri tekil ziyaretçi sayısıdır. Bazı web site sahipleri çoğul ziyaretçi rakamını dillendirerek ziyaretçi sayısını manipüle etmeye çalışır. Çoğul ziyaretçi kavramı bir cihazdan yapılan her ziyaretin sayılması esasına dayanır. Örneğin günde 10 kere kendi sitenize girdiniz ve sayacınız "Bu site 10 kişi tarafından ziyaret edildi" çıktısı verirse bu sayım çoğul sayımdır.

Dünyadaki var olan hemen hemen her web sitesini ziyaretçi davranışlarına göre sıraya koyan bir derecelendirme sistemidir. Ne denli nesnel veriler sunduğu hep tartışmalı olmuştur. Herhangi bir web sitesinin URL'sini yazarak dünya ve ülke sıralamasını görmek mümkündür.

Sorguladığınız web sitenin aylık ne kadar ziyaretçi aldığınız, ziyaretçilerin hangi kaynaktan, hangi ülkeden geldiği ve ne kadar süre sitede kaldığı gibi kapsamlı verileri sunan analiz ve takip sistemidir. Kullanımı ücretsiz olup, yazımızın başında da belirttiğimiz üzere sunduğu verilerin ne denli rasyonel olup olmadığı tartışmalıdır.