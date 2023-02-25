Başarısızlık Hikayeleri: Blackberry Neden Battı?

Zamanın en iyi telefonlarından olan ve her zaman gözleri üstünde olan marka, bir süre sonra adeta bir yıkım ile karşılacaktı. Öyle ki kısa bir süre sonra unutuldu. Peki, Blackberry neden battı? Gelin, yakından bakalım.

Blackberry Neden Battı?

Kanadalı şirketin sahibi 6 yaşına kadar İstanbul’da yaşamıştı. Henüz o yaşlarda dünya markası yaratacağını büyük ihtimalle bilmiyordu ya da en büyük hayallerinden biriydi. İlk olarak BlackBerry, Research In Motion adıyla kurulmuştu. Sonraları bu isim değişti ve bugünkü halini aldı. Peki, BlackBerry neden ve nasıl battı?

BlackBerry ilk başlarda normal telefonlara kıyasla farklı bir tasarımla ortaya çıkıyordu. Öyle ki bu tasarım, tuşlu bir telefon ama tuşların her biri ayrı olarak karşımıza geldi. Bu telefonlar kurumsal şirketler için büyük avantaj idi.

Hatta birçok şirket çalışanlarına BlackBerry veriyordu. Çünkü mail atılabiliyor ve tam anlamıyla kurumsal şirketler için tasarlanmış bir telefondu. BlackBerry bunun farkında ve bu yolda ilerliyordu.

Ancak rakipleri Apple, Samsung ve HTC gibi markalar çok farklı dokunmatik telefonlarlar karşımıza geliyordu. BlackBerry kısa bir süre sonra bu işe adım attı. Ancak sonrada yapılan strateji istenileni vermedi.

Telefonların işletim sistemi ve performansı sanıldığı kadar iyi değil ve yavaştı. Çok farklı tasarımlarla karşımıza gelen BlackBerry gerilemeye başladı. Bunun yanında şirketler artık BlackBerry ihtiyaç durmuyordu.

Şirket çalışanları kendi telefonlarını alabiliyor ve bu telefonlar aynı zamanda şirket işleri için de kullanılabiliyordu. Yani ikisi bir arada. İşte şirketler de bu durumu görünce çalışanlarına BlackBerry vermeyi kesti.

Bu sayede daha ekonomik bir yapı oluşacaktı. Hem telefonları başarısız olması hem de şirketlerin ekonomik politikalarından dolayı BlackBerry'e ihtiyaç duymaması dev markanın sonunu getirdi ve 2016 yılında BlackBerry telefon üretmeyeceğini duyurdu.

Blackberry neden battı? Sizler için açıkladık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca telefonların atası Nokia neden ve nasıl battı merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.