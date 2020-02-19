Blog Yazarları Instagram’ı Ne Amaçlarla Kullanabilir?

Blog yazarlarının en büyük hedefi, büyük ve içeriklerini seven ziyaretçilere sahip olmaktır. İçeriklerinin daha fazla kişiye ulaşması için bu nedenle türlü türlü yöntemler deniyorlar.

Instagram, Twitter ve benzeri sosyal ağlar, internetin en çok etkileşim alan platformlardır. İçerik üreticileri, içeriklerinin tanıtımını yapabilmeleri, içeriklerini daha fazla insana ulaştırabilmek için hedef kitlesinin büyük aktiflikte olduğu yerleri seçmelidir.

Bu yazıda, blog yazarlarının sosyal ağların arasında etkili bir konumda olan Instagram’ı ne amaçlarla kullanabileceklerinden bahsedeceğiz.

Marka Büyütme

Instagram, markanızı geliştirmek için en büyük silahınızdır. İşletmenizi, ürünlerinizi ve markanızı yansıtan görüntüleri Instagram’da paylaşabilirsiniz. Markanızın atmosferini ya da stilini daha iyi yansıtmak için fotoğraflarınızda filtreler kullanabilirsiniz. Bu, satışı yapılacak ürünleri ya da işletme hakkında müşterilere bilgi vermek için yapılabilecek en iyi eylemdir.

Her telden yazabilen blog yazarlarının bir noktadan sonra bu işten sıkıldığını biliyoruz, blog yazarları bundan ötürü tek bir konu üzerine yoğunlaşır. Bir blog yazarı olarak yazdığınız belli başlı konular ve odaklandığınız bir endüstri olmalı. Bu alanla ilgilenen insanlarla etkileşim kurabilmek için Instagram’ı tercih edebilirsiniz.

Bir moda bloguna ya da bir makyaj bloguna mı sahipsiniz? O hâlde tanıtımını yaptığınız ürünleri Instagram üzerinden paylaşın, bu konu ile ilişkili kişilerin içeriklerinize yönelmesini sağlayın.

Hashtag, kişileri içeriklerinize yönlendirmek için kullanabileceğiniz Instagram’ın en büyük özelliğidir fakat etiketlerin içeriklerinizle uyumlu olduğuna son derece önem vermelisiniz. İnsanların güvenini kırmaz istemezsiniz, değil mi?

Blog yazarlarının en büyük şikâyeti, Instagram’da paylaşacak hiçbir şeyleri olmaması. Birçok blogger evden çalışıyor. Çalışan ekibi olmadığı için “perde arkası” tipte görüntüler paylaşabilme imkânları olmuyor. Bu yazarlar paylaşamadıkları şeylere odaklanmak yerine paylaşabilecekleri şeylere yoğunlaşmalı. Masanızın yanı başındaki dışarıya bakan pencerenin gerisinde bir fotoğraf çekin ve o anki düşüncelerinizi paylaşın. Belki de yılın ilk karı yağıyor, belki de yazmaya başlamak için harika bir hava var.

Trafik Çekme

Her bloggerın ortak bir amacı var: Trafik, daha fazla trafik, çok trafik! Instagram’da tıklanabilir bağlantılar paylaşabileceğiniz tek yer biyografileriniz ve hikâyelerinizdir. Hikâyelerde bu özelliği açabilmek için Instagram’da belli başlı bir takipçi kitlesine ve bir işletme hesabına ihtiyacınız var. Biyografide ise her kullanıcı bağlantı paylaşabiliyor. Çok yüksek bir takipçiniz yoksa ve bu özellik hesabınızda bulunmuyorsa paylaşımlarınızın açıklamasını kullanarak insanları biyografinize yönlendirebilirsiniz.

Instagram’daki paylaşımlarınızdan trafik çekebilmek için çekici görüntüler kullanmalısınız. İnsanları meraklandırmalı, yazının içeriğinde ne olduğunu öğrenmeye teşvik etmelisiniz.