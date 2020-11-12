Blogger'da İçerik Zamanlama Nasıl Yapılır?

Herhangi bir konu hakkında bilgi almak isteyen kullanıcıların elde etmek istediği bilgilerin sadece bir tık uzaklığında olduğu bugünlerde içeriklerimiz çok önemli bir yere sahiptir. Bir konu hakkında sayısız içeriğin olduğu bugünlerde ziyaretçilerinizin ve hedef kitlenizin başka web sitelerine gitmesini engellemek için yazıları belirli bir içerik takvimine göre yayımlamak gerekir. Blogger'da içerik zamanlama özelliği ile rekabetin had safhada olduğu içerik dünyasında blogunuzun hayatta kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Blogger'da yazıları zamanlamanın zannettiğinizden çok daha fazla faydası vardır. Google'ın popüler blog oluşturma servisi Blogger ile oluşturduğunuz blogunuza ekleyeceğiniz içerikleri direkt olarak yayımlamak yerine belirli bir tarihte yayımlamanın faydalanı hemen aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Blogger'da İçerik Zamanlama Özelliğini Kullanmanın Faydaları

• Blogunuzun analizini yaparken ziyaretçilerinizin blogunuzu en çok ziyaret ettiği saat ve günleri öğrenebilir, içeriklerinizi bu saat ve günlerde yayımlayabilirsiniz. Bunun size ne gibi bir faydasının dokunacağını merak ediyor olabilirsiniz. Blogger'da yazıları belirli bir tarihte yayımlamak, blogunuzu arada sırada ziyaret eden kullanıcılara içeriklerin ne zaman yayımlandığına dair bilgi verirken aynı zamanda içeriklerinizin daha fazla insan tarafından okunmasını sağlar.

• Bloggerların (blog yazarlarının) büyük ve sadık bir topluluğa hitap etmesi için ilk olarak içerik yayımlamadaki tutarlılığını koruması gerekir. İçerik yayımlamada tutarlı olmak ise Blogger'ın yazının yayımlanacağı tarihi ve saati ayarlama özelliğinin yardımı alınarak yapılır. İçeriklerinizi belirli bir tarih ve saatte yayımlamayı bir alışkanlık haline getirirseniz insanlar sizin ne kadar düzenli ve disiplinli olduğunuzun farkına varacak ve blogunuzu takip etmeye başlayacaktır.

• Bloggerların konuları zaman zaman tükenebilmektedir. Her bloggerın önüne çıkan bu yazma bloğunu aşmanın en iyi yolu ise yazıları belirli bir tarih ve saat için planlayarak önceden tedbir almaktır. Yazabileceğiniz bir konu olsa bile yazmak istemediğiniz zamanlar olabilir, hazırlıklı olmakta her zaman fayda vardır. İçeriklerinizi belirli bir plan çerçevesinde yayımlamalısınız.

Blogger'da İçerik Zamanlama Talimatları

Blogger'da içerik zamanlama özelliğini kullanmanın faydalarını öğrendiniz. Peki, blogunuzda yayımlayacağınız yazıların yayımlanacağı tarih ve saati nasıl ayarlarsınız? Bu sorunun cevabını bilmiyorsanız aşağıda yer verdiğimiz talimatları takip edebilirsiniz. İşte Google'ın blog oluşturma servisi Blogger'da yazıları zamanlama özelliğinin kullanımı!

• İlk olarak Blogger'ın sol sekmesinde yer alan "Yayınlar" seçeneğinin üstüne tıklayarak blog içeriklerinizin olduğu bölümü açın.

• Yayınlar bölümüne geldikten sonra yayımlanacağı tarihi ayarlamak istediğiniz blog yazısının üzerine tıklayıp yazıyı düzenleme bölümüne geçin.

• Yazı açıldıktan sonra ekranın sağ tarafında yazı ile ilgili bir dizi seçenek olacaktır. Bu seçeneklerin içerisinde "Yayınlanma Tarihi" de yer alacaktır. "Yayınlanma Tarihi" seçeneğinin üstüne tıklayın.

• Bu seçeneğin üstüne tıkladıktan sonra varsayılan olarak "Otomatik" seçeneğinin işaretli olduğunu göreceksinizdir. "Otomatik" seçeneğinin altında yer alan "Tarihi ve saati ayarla" seçeneğini işaretleyin ve bu seçeneklerin alt kısmında yer alan takvimden yazının yayımlanacağı günü seçin. Yazının yayımlanacağı günü takvimden seçtikten sonra "Tarihi ve saati ayarla" seçeneğinin altında yer alan ikinci kutunun içerisine yayın saatini yazın. Örneğin 15.00'de yayımlanmasını istiyorsanız "15:00" yazın.