Blogger Servisinin Sınırlamaları Nelerdir?

Blogger, blog açmak isteyenlerin ilk uğraması gereken, acemiliklerini üzerlerinden atmaları için en güzel duraktır. Hiçbir kod bilgisine ihtiyaç duyulmaması ve tamamen ücretsiz olması, acemi blog yazarlarının başını döndürmeye fazlasıyla yetiyor. Ancak yazmaya başlamak için Blogger’a bir hevesle sarılan blog yazarları genellikle Blogger’ın kullanıcılara belirlediği sınırlamalardan habersiz oluyor.

Blogger, uzmanlar için çok tercih edilesi bir servis olmayabilir ancak uzmanlığa yürümek isteyenler yani henüz yolun başındakiler için kazanılması gereken deneyimlerden birisidir. Blogger’ın sınırlamaları, blog yazarlarını rahatsız edecek düzeyde değildir.

Blogger Sınırlamaları

Blogun adı maksimum 90 karakter olabilir.

Alan adınız maksimum 37 karakter olabilir.

Blogunuza en fazla 100 kişi üye olabilir.

Hesap başına maksimum 100 blog açılabilir.

Yazı yayımlamak için bir limit yok, istediğiniz sayıda yazı paylaşabilirsiniz ancak toplamda maksimum 5000 etiket kullanabilirsiniz. Etiketleri doğru bir biçimde kullanmaya bu nedenle özen göstermelisiniz.

Her yazıda maksimum 200 etiket kullanabilirsiniz.

Herhangi bir yazıya ait yorumların sayısı 200’ü geçtiğinde yükleme sınırlanır. 200 yorumdan sonrasını görmek için daha fazlasını yüklemeyle ilgili bağlantıya tıklamanız gerekir.

Silinen blogları kurtarmak için blog yazarına belli bir süre tanınıyor.

için blog yazarına belli bir süre tanınıyor. Blogger servisini kullanabilmek için minimum 13 yaşında olunmalı.

Blogger kullanarak açtığınız blogunuz siz istediğiniz süre boyunca aktif halde durmaya devam edecektir. Blogger, blogunuzun varlığını sürdürebilmeniz için sizden hiçbir zaman herhangi bir ödeme talebinde bulunmamaktadır.