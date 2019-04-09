Blogunuzda Kullanabileceğiniz 5 Kaliteli Yazı Tipi

Blogunuzu kurdunuz, yazmaya bir an önce başlamak istiyorsunuz ama önünüzde düzenlenmesi gereken bir tasarım var. Blog görünümü ziyaretçiler için çok önemlidir. Blogda kullandığınız yazı tipi, blogun ana rengi tamamen haz uyandırıcı bir biçimde hazırlanmış olmalıdır.

İyi ve kaliteli yazı tipleri hem okuma isteğini hem de yazma isteğini artırır. Bu yüzden, yazı tipini seçerken sadece ziyaretçilerinizi değil, kendinizi de düşünmelisiniz; hoşunuza gitmeyen, ilgi çekmeyen, kullanışlı olmayan yazı tiplerinden uzak durmalısınız.

Bu yazıda, blogunuzda kullanabileceğiniz hem ziyaretçi hem de yazar odaklı en iyi 5 yazı tipini öğreneceksiniz. Bu önemli yazı tiplerinden birini seçerek kendinize ve blogunuza yönelik iyi bir adım atabilirsiniz.

1. Open Sans

Birçok internet sitesinde Open Sans’ın kullanıldığını görmüşsünüzdür. Open Sans’ın neden bu kadar çok kullanıldığını merak ediyor olmalısınız.

Tüm tarayıcılarda ve mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışması, Türkçe karakterleri desteklemesi, kullanıcı dostu olması, ücretsiz ve estetik olması, Steve Matteson tarafından tasarlanan Open Sans’ı sevmemiz için yeterli gibi durmuyor mu?

2. Merriweather

Merriweather, okuyucularda hoş bir kalıntı bırakmak amacıyla tasarlanmıştır. İnternet sitelerinde sıkça kullanılan, alışılagelmiş yazı tiplerinden sıyrılan Merriweather, kendine özgü görünüme sahiptir. Çok büyük ve çok küçükten ziyade daha orta boyutlarda kullanıldığında Merriweather, gözlere ilaç gibi gelir.

Blogunuza gelen insanlarda haz uyandırmayı amaçlıyorsanız, yazmaya susamak istiyorsanız Merriweather’i kullanmalısınız.

3. Montserrat

Bir grafik tasarımcısı ve ZfaceSky’nin sahibi olan Julieta Ulanovsky, 1989’da Typeface Design’da derece kazandıktan sonra Buenos Aires’te eski bir mahalle Montserrat’ta bir tasarım stüdyosu kurmuştur. Julieta; Harald Geisler, Juan Pablo, Alejandro Paul gibi birçok tasarımcıya hayran kalmıştır. Yazı tiplerinde de ilham aldığı kişilerden kalıntılar görünür.

Montserrat, çok büyük ya da çok küçük boyutlara getirildiğinde kalitesinden ödün vermeyen sayılı yazı tiplerindendir. Okura her cümlenin altını çizdirme isteği verir, tasarımcı kişiliğe sahip olan insanların mutlaka hoşuna gidecektir.

4. Georgia

Georgia, Matthew Carter tarafından 1993’da Microsoft için düşük çözünürlüklü ekranlar düşünülerek tasarlanan bir yazı tipidir.

Georgia, ziyaretçilerin dikkatinin dağılmasını engelleyen, sade, estetik bir tasarıma sahiptir. Okurların blogunuza bağlanmasını istiyorsanız, ziyaretçinin gözüne hoş gelmesi ve blogunuzda hoş bir şekilde durması için bu yazı tipinde biraz oynamalar yapmalısınız.

5. Crimson Text

Crimson Text tasarlanırken Jan Tschichold, Robert Slimbach ve Jonathan Hoefler gibi harika insanlardan esinlenilmiştir. Eski stil figürleriyle Garamond’dan ilham alındığı söylenebilir.

Eskinin geleneklerine bağlı kalan Crimson Text, daha çok kişisel blogunuzda kullanabileceğiniz türden bir yazı tipidir.