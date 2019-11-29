Blogdan para kazanmak istiyor fakat seçeneklerinizin nelerden oluştuğunu bilmiyor musunuz? Bu yazıda, blogunuzdan para kazanmanıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız.

Bu yazıda blogunuzdan para kazanabilmeniz için altı farklı yol bulunmaktadır. Bu yöntemlerin tamamı test edildi ve günümüzde birçok blogun geliri bu yöntemlerle sağlanıyor. İşte, blogunuzdan para kazanabileceğiniz 6 popüler yol!

1. Reklam Alın

Reklam almak, web sitesinden para kazanmak için başvurulabilecek en popüler yollardan biridir. Reklam alanınızı doğrudan reklam ajanslarına satabilir ya da size doğrudan reklam sağlayacak bir reklamcılık ağı ile çalışabilirsiniz.

Birinci seçeneğin dezavantajı nispeten yeni ve bilinmeyen bir web sitesi sahibiyseniz reklam ajanslarına reklam alanı satmanızın zor olmasıdır. Doğrudan reklam satmak daha çok tanınmış web sitelerine göredir. Büyük kitlelere sahip olan web siteleri ile hiçbir okuru olmayan bir blogun arasındaki farkı az çok tahmin edebilirsiniz.

2. Ürün ve Hizmet Tanıtın

Markaların ürün ya da hizmetlerini tanıtarak insanların bu ürünleri ya da hizmetleri satın almasını sağlayabilirsiniz. Satış başına belirli bir komisyon alırsınız. Bu yöntemle birinci yöntem aynı değildir. Bu yöntemin birinci yöntemden farkı, sitenizde bir ürünü tanıtırken bağlantı kullanmanızdır. Web sitenizin ziyaretçileri bu bağlantı üzerinden satın alma işlemi yaptığında komisyon alırsınız.

3. Kendi Ürünlerinizi Satın

Bir blogdan para kazanmanın en basit yolu, müşterilerinizin doğrudan sizden satın alabilecekleri bir ürün satmaktır. Bu, bir blogdan para kazanmanın muhtemelen en iyi yoludur.

Geliştirdiğiniz bir ürün varsa o hâlde bu ürünleri insanlara satabilirsiniz. Bir ürününüz yoksa o zaman satabileceğiniz bir ürünün olması için harekete geçmelisiniz. İyi bir ürün giyimle ilgili ya da e-kitap gibi dijital tabanlı bir şey olabilir.

4. Hizmet Verin

Hizmet vermek, bir ürün satmak ile oldukça benzerdir. Grafik tasarım, fotoğrafçılık gibi hizmetleri vererek para kazanabilirsiniz.

5. Sponsor İçerikler Yayımlayın

Bu para kazanma yöntemi, markasını tanıtmak için size belirli bir ödeme karşılığında içerik yayınlatmaları sonucunda gerçekleşir. Bu ücretli incelemeleri, marka tanıtımlarını ve benzerlerini içerir. Bu para kazanma yöntemi herkes için elverişli değildir. Bu para kazanma yöntemini kullanmanız için sektörünüzde tanınmış biri olmanız gerekir. Böylece markalar blogunuzu değerlendirebilir.

6. Bağışlar

Bir süredir sizi takip eden okurlarınız varsa sizi desteklemek için blogunuza küçük miktarda bağışlar yapmak isteyebilir.