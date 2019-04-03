Blogunuzun Daha Kaliteli Olması için Yapabileceğiniz 5 Şey

Anılarınızı, düşüncelerinizi, bilimsel makalelerinizi, sitem yazılarınızı, teknolojik gelişmeleri, başınıza gelenleri, bir ürün ya da bir kitap hakkındaki önerilerinizi kaleme alabileceğiniz bir yeri arama motorları aracılığıyla aratmaya kalkıştığınızda karşınıza sayısız çoklukta yazı gelir. Nasihatler, tecrübe birikimleri ardı ardına gözünüzün önünden geçer; hangisini seçeceğinize karar veremez hale gelirsiniz. Israrla aramaya devam eder, yerleşmek istediğiniz mecrayı bir an önce bulmak istersiniz. Lafügüzaf ile dolu içerikler canınızı sıkmaya başlarken önünüze “blog” diye bir kavram çıkar.

Blog açmak, size hatırı sayılır şeyler kazandıracaktır; kültürlenmenize, arkadaş sohbetlerinde daha baskın rol oynamanıza, yeni tecrübeler edinmenize vesile olacaktır; bütün bunların yanı sıra daha kaliteli bir blogunuzun olması için sizi hırçınlaştıracaktır. Sakinleşmeniz, blogunuzun son görünümü ile tatmin olmanız için bu yazıda, blogunuzun daha kaliteli olması için yapabileceğiniz 5 şeyi bir araya derledik.

1. Tema Seçimi

Ziyaretçilerin tema ile ilgili düşüncelerini aklından geçirdiği sırada oluşabilecek her kötü ihtimali göz önünde bulundurmalı, blogun temasını ziyaretçilerin en kötü düşüncelerine göre seçmelisiniz. Dört dörtlük bir tema bulmak elbette ki imkansız ancak kendi elinizin de dokunduğu tema, en azından sizin açınızdan kusursuzluğa bir adım daha yakınlaşmış demektir ve ziyaretçinin beğenisinden önce kendinizin beğenisini kazanmanız gerektiğini de unutmamalısınız.

İyi bir tema elde etme gereksinimlerinden bazıları:

Sade, göz yorucu olmayan, fazla ışıltıdan ve fazla karanlıktan yoksun olan temalar seçilmelidir.

Tema bütün tarayıcılar ile uyumlu olmalı, bütün tarayıcılarda sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.

olmalı, bütün tarayıcılarda sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır. Ziyaretçilerin sitede kaybolmayacağı, pratik bir şekilde sitede gezinebileceği tema olmalıdır.

Blogunuzun türünü yansıtmalıdır. Blogunuz video oyunları ile ilgili olabilir, teknoloji ile ilgili olabilir; neyle ilgili olursa olsun, blogun özünü yansıtmalıdır.

ile ilgili olabilir, ile ilgili olabilir; neyle ilgili olursa olsun, blogun özünü yansıtmalıdır. SEO uyumlu olmalıdır.

uyumlu olmalıdır. Responsive tema olmalıdır.

Temanın ücretli olması, temanın aşırı kaliteli olduğu anlamına gelmemektedir. Blog işlerine yeni atılan biriyseniz, “Ücretli tema kalitelidir, ücretsiz tema kalitesizdir!” gibi cümlelerin çevresinde yatan tuzaklara düşmemelisiniz.

2. Sayfalar

Her blog sitesinde mutlaka bir hakkında sayfası bir de iletişim sayfası yer almalıdır. Yazıyı beğenen ziyaretçi, yazının yazarını da tanımak isteyecektir. Ona sizi tanıması için bir hakkında sayfası oluşturarak imkan vermelisiniz. İletişim sayfası ise ziyaretçilerin sizinle iletişim kurması için mutlaka blogunuzda olmalıdır.

Herhangi bir ziyaretçi; telif ihlallerinin bildirimi, sizinle ilgili aklına takılan herhangi bir sorunu çözüme kavuşturmak gibi birbirinden farklı amaçlar için sizinle iletişim kurmak isteyebilir. Bu gibi durumlarda size kolayca ulaşabilmeleri için basit bir iletişim sayfası hazırlamalısınız.

3. İlgili İçerikler

Her yazının sonunda, yazı ile ilgili üç veya daha fazla içerikten bahsedilmelidir. WordPress kullanıcıları için birbirinden farklı eklentiler vardır, Blogger kullanıcıları ise internette paylaşılan kodlar yardımı ile sitelerine ilgili içerikler ekleyebilir, bu iki büyük blog servisinin dışında kalan servisler için ise elle yazının sonuna ilgili içerikleri eklemeyi tercih edebilirsiniz.

4. Arama Kısmı

Sitenin herhangi bir bölümüne, özellikle ziyaretçilerin en kolay şekilde görebileceği bir yere site içi arama kısmı eklemelisiniz. Bu site içi arama özelliği sayesinde ziyaretçileriniz içeriklere daha kolay ulaşabilecektir.

5. Etiket Kullanımı

Etiketleri yazınızda göstermeniz, ziyaretçilerin yararına olacaktır. Kullanılan etiketin bir başka yazıda tekrar kullanılması ve bir ziyaretçinin o etikete tıklaması, konu ile ilgili başka bir içeriğinize ulaşmasını sağlar. Kullanılan etiketlerin yazının konusunu en iyi şekilde özetlediğinden emin olunuz.