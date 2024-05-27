BMW XM Mystique Allure Özellikleri ve Fiyatı
BMW'nin Naomi Campbell ile iş birliği sonucunda ortaya çıkan özel tasarım otomobilini yakından tanıyın! İşte, BMW XM Mystique Allure'un özellikleri ve fiyatı!
BMW, yeni hibrit motor seçenekli, özel tasarım otomobilini tanıttı. Naomi Campbell’in elbiselerinde kullandığı tasarım dilini otomobile uyarlayan markanın bu aracı sosyal medyada ve otomobil tutkunları arasında gündem oldu.
Paylaşılan verilere göre aracın özellikleri kullanıcıları pek tatmin etmedi ancak yine de satış fiyatı ve aracın nasıl bir performansa sahip olacağına ilişkin detaylar merak ediliyor. Bu yazımızda BMW XM Mystique Allure isimli bu aracın özelliklerini ve satış fiyatını inceliyor olacağız.
BMW Fiyat Listesi - 2024
Almanya merkezli BMW tarafından piyasaya sürülen otomobiller ne kadar fiyata satılıyor? Bu sorunun yanıtını merak edenler için BMW fiyat listesi hazırladık.
BMW XM Mystique Allure Özellikleri
BMW, ilk defa modadan ilham alan özel bir araç tasarladı. Otomobil tutkunları bu aracı büyük bir beğeni ile karşılamadı. Kullanıcıların yetersiz bulduğu özelliklere karşın aracın iddialı görünümü, çokça konuşulmasına neden oldu.
Naomi Campbell’in imzasını taşıyan yeni BMW otomobilin öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.
- Mavi renkli iç ve dış tasarım
- Kadife kaplı kaput (Böylece kumaş detaylar sadece iç tasarımda değil dış yüzeylerde de kullanılmış oldu.)
- Mat, payetli yüzeyler ve donmuş metalik renk seçimleri aracın karakteristik özellikleri arasında sayılıyor.
- Elektrikli motorda Hans Zimmer imzası taşıyan sahte motor sesi
- Hibrit seçenekte motor özellikleri: 4.4 litrelik V8 motor çift turbo desteği + elektrik motoru
- Toplam 739 beygir güç
- Tork değeri 1.000 Nm
- Maksimum hız: 302 km/ saat
- 0 km/saat’ten 100 km/saat hıza ulaşma süresi 3.4 saniye
BMW XM Mystique Allure Fiyatı
BMW XM Mystique Allure farklı motor seçenekleri sunacağı için satış fiyatı da bu doğrultuda değişiklik gösterecektir. Şu anda sadece aracın başlangıç fiyatına ilişkin bazı bilgiler mevcut.
Bu bilgiler ışığında BMW XM Mystique Allure’un 123.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacağını söylemek mümkün. TL olarak yaklaşık 4.000.000 TL’ye denk gelen bu rakama henüz vergiler dahil değil.
İkonik bir tasarım olarak otomotiv sektörüne bomba gibi düşen bu araç performanstan ziyade estetik açıdan öne çıkmayı başarıyor. Tıpkı özel günlerde kadınların giydiği bir tuvalet gibi, lüks ve gösterişli bir görünüme sahip olan araç moda ile otomotiv sektörünün yollarının nasıl kesiştirilebileceğine ilişkin güçlü bir örnek oluşturmuş.
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Siz bu aracı nasıl buldunuz? Tasarımı ve sahip olduğu teknik özellikler sizce nasıl? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!
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