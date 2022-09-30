Zaman zaman adından söz ettiren botnet, bilişim dünyasının en çok kullanılan siber saldırı yöntemlerinden biri olmakla tanılıyor. 1 tanesinin bile milyarlarca siber saldırı yapabileceği botnet, ne kadar önlem alınsa da bir o kadar farklı yollarla kurbanlarının karşısına geliyor. Peki, yasa dışı ortamlarda ben buradayım dedirten. Botnet nedir? Sizler için detaylı bir şekilde anlatıyoruz.

Botnet Nedir?

Botnet kısaca siber korsanların kullandığı bir sanal ağdır. Özellikle sanal dünyada kurbanlara saldırmak için kullanılmaktadır. Kimileri botnet'leri birer robot olarakta tanımlamaktadır. Botnetler bir nevi sanal asker olarakta denilebilir. Virüslerin birer vazgeçilmezi olan botnet bot-herder olrarakta bilinmektedir

Botnet Ne İçin Kullanılır?

Botnet'in siber saldırılarda kullanıldığını ve sanal korsanların bir vazgeçilmezi olduğundan bahsetmiştik. Peki ama bu botnet'i ne için kullanıyorlar? Aslında botnetler uzaktan bir cihazı kontrol etmek, cihazdaki verileri ele geçirmeye yarar. Bu sayede çevrim içi ortamda fiziksel bir hacklenme yapılmya gerek kalmaz.

Botnet kullanan hackerlar genellikle bolca spam yapmayı amaçlar ve finansal kaynakları ele geçirmek ister. Aslında botnet denilen şeyin sanal dünyada hırsızlık için birer vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. Tabî botnet engellenemez de değil yani internet dünyasında birçok saldırı varken birçokta çözüm bulunmakta.

Botnet Nasıl Engellenir?

Öncelikle cihazınızda bir botnet olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu işlemi internet akışınıza bakarak gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca en iyi antivirüs programlarından birini tercih etmenizi ve tam tarama yapmanızı öneririz. Kısaca eğer bilgisayarınızda donanımsal sorunlar olmadığını ve internetinizin bir problemi olmadığını düşünürsek, internetinizde zaman zaman anormal yavaşlama olması botnet olabileceğinin birer işaretidir.

Tespit edilmesi zor olan botnet, en çok işletim sistemi güncel olmayan veya lisansız işletim sistemlerinde görünmektedir. Birçok insan lisanslı işletim sistemi kullansa dahi işletim sistemi güncellemelerinin sürekli yenilenmesinden şikayetçi olmaktadır.

Örneğin: Binlerce kişi Windows 10 güncellemesinin insanları bunalttığından dolayı internet üzerinde; "Windows 10 güncellemeler nasıl kapatılır?" Adlı aramalar gerçekleştirmektedir.

Windows bu güncellemeleri kimi zaman yenilik için kullansa da kimi zaman güvenlik için getirmektedir. Fakat, bu işi tam olarak rayına oturtamadığından dolayı. Birçok kişinin Windows güncellemelerini kapattığını görmekteyiz.

Bu içeriğimizde sanal robot botnet nedir, ne için kullanılır? Adlı soruya cevap verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.