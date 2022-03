Bug Ne Demek? Ne Anlama Geliyor?

Bug ne demek? Bug nasıl çözülür? Bug nasıl ortaya çıktı? Bu soruların cevabı özellikle oyuncular tarafından oldukça merak ediliyor. Oyuncular arasında yaygın kullanılması ise video oyunlarında çok sık kullanılmasından kaynaklanıyor.

Herhangi bir video oyununda karakteriniz oyun alanının dışına çıkmışsa, hareket edemiyorsa, arabanız hiçbir yere çarpmamanıza rağmen aniden patlamışsa siz de "bug" kelimesini kullanmışsınızdır.

Bu örnekler, "bug" tanımına uygun karşılık gelen örneklerden oluşuyor ama belirtmek gerekir ki sadece video oyunlarında bug ile karşılaşılmıyor. Bunun dışında daha birçok yerde bug ile karşılaşmak mümkün.

Bu kelimenin ne anlama geldiği hakkında daha iyi şekilde bilgi sahibi olmak için gelin, bu kelimeyi daha yakından incelemeye başlayalım.

Bug Ne Demek?

Böcek anlamına gelen bug bir kodlama hatası olarak tanımlanabilir. Büyük bir çoğunlukla bir program, uygulama, oyun geliştirme aşamasında meydana gelen hataları belirtmek için kullanılır. Bu kodlama hataları her zaman geliştiriciden kaynaklı olmayabilir. Bu hatalar, geliştiricinin kodlama sırasında kullandığı her türlü materyalden ötürü meydana gelebilir.

Bu tür hatalar büyük bir çoğunlukla hizmet herkese açık olarak kullanıma sunulduktan sonra ya da beta test sürecinde keşfedilir. Beta sürecine katılan kullanıcılar ise kodlamada sırasında unutulan, atlanan noktalardan meydana gelmiş olabilecek hataları bulmaktan sorumlu tutulur.

Söz konusu hatalar, yol açtıkları sorunlara bağlı olarak şu şekilde sınıflandırılır:

Düşük riskli bug: Kullanıcı deneyimini çok etkilemez.

Kullanıcı deneyimini çok etkilemez. Yüksek riskli bug: İşlevsellik üzerinde etkisi olur ama yazılım yine de kullanılabilir.

İşlevsellik üzerinde etkisi olur ama yazılım yine de kullanılabilir. Kritik bug: Yazılım çalışmaz.

Bug Kelimesinin Tarihi

Bug kelimesinin ilk kullanıldığı tarih oldukça eskiye dayanıyor. Bug teriminin ilk olarak geliştirilen herhangi bir ürün ile ilgili hataları belirtmek için kullanıldığı tam olarak bilinmese de kayıtlara göre bug kelimesi ilk kez 19. yüzyılın mucitlerinden Thomas Edison'ın yazdığı bir mektupta kullanıldı.

Edison, söz konusu mektupta ürünün son hâlini almadan önce biraz daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtiyor ve bunu yaparken de sorunun kaynağı olarak bug'ı gösteriyor.

Tarihte ilk kez gerçek bir böcekten kaynaklanan hata ise 1947 yılına dayanıyor. 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde askerî amaçlar doğrultusunda kullanılmakta olan Mark II adlı bilgisayarda bir hata meydana geliyor. Daha sonra bu hatanın bilgisayarın çalışmamasına neden olan gerçek bir böcekten kaynaklandığı öğreniliyor. Onu bulan kişi ise böceği daracık alandan çıkarıp ilk gerçek bug'ın bulunduğunu belirtiyor.

Bug Fix Nedir?

Bug fix, herhangi bir yazılımda meydana gelen, yazılımın yazılımcının planladığı gibi çalışmamasına neden olan bug'ların düzeltilmesi için gerçekleştirilen işlemler olarak açıklanabilir.

Yazılımcılar büyük bir çoğunlukla kusursuz bir yazılım geliştirme amacı doğrultusunda yola çıkar ve bunun için kodlama sürecini inanılmaz dikkatli bir şekilde yönetir. Bir yazılımcı, kodlama sürecini her ne kadar dikkatli bir şekilde yönetse de tamamen hatasız çalışan, her yönü ile dört dörtlük bir yazılım geliştirmenin imkânsız olduğu söylenebilir.

Kodlama hatalarının meydana gelmesinin en önemli sebepleri arasında düzensiz kodlama gelir. Gelişigüzel bir şekilde kodlama düzenini izlemek ne yazık ki yazılımcının kafasında çok sayıda soru işaretinin oluşmasına neden olabilir. Bu da geriye dönüldüğünde yazılımcıların karmakarışık bir ekran ile baş başa kalmasına neden olur.

Bir yazılımda bug bulunmasının diğer nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

Başarısız takım çalışması: Yazılımcılar eğer iletişim tarafında kusursuz bir süreç yönetemezse hatalar ortaya çıkabilir.

Yazılımcılar eğer iletişim tarafında kusursuz bir süreç yönetemezse hatalar ortaya çıkabilir. Syntax: Programlama dillerinin söz dizimi (syntax) birbirlerinden farklılık gösterir. Hatanın sebebi farklı syntax kullanılması olabilir.

Programlama dillerinin söz dizimi (syntax) birbirlerinden farklılık gösterir. Hatanın sebebi farklı syntax kullanılması olabilir. Kilitlenme: Doğru bir mantık izlenmezse sonsuz döngüler oluşabilir. Bu da yazılımın beklendiği gibi çalışmamasına yol açabilir.

Bug Nasıl Çözülür?

Hatayı tekrarlayın.

Kodları inceleyin.

Sorunu ortadan kaldırın.

Yazılımda görülen bug'ları ortadan kaldırmak için takip etmeniz gereken üç adım var. Bu adımları nasıl uygulayacağınızı aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. Hatayı Tekrarlama

Hataları sizin yerinize başka birisi tekrarlamışsa bile hatayı birkaç kez de siz tekrarlayın. Bu tekrar sırasında gerçekleşen işlemleri not aldığınızdan emin olun. Kendinizi bir dedektifin yerine koyun, kanıtları gözden geçirin, hedefe ulaşın.

Bunu kendiniz yapmalısınız çünkü kendi yazdığınız kodları kimse sizden daha iyi bilemez. Başkasının bakış açısı ile yazılımcının kendi bakış açısı farklılık gösterir.

Hata tekrarlama sürecinde gerçekleştirdiğiniz her bir işlemi dikkatli bir şekilde gerçekleştirin ve her bir adımınızı not alın. Ne yaptığınızda ne olduğuna bakın, bunu yaparken de gözünüzün önüne kodları getirin. Her işlemde yazdığınız kodları hatırlayın.

2. Kodları İnceleme

Tekrar aşamasında aldığınız notlar ile yazılımın kaynak kodunu açın. Sorunun kaynaklandığı bölgeleri belirleyin ve kodları mercek altına altın. Örneğin video oyunu geliştirdiğinizi varsayalım. Bu video oyununda belirli bir koşul karşılanana kadar döngünün tekrar etmesini istiyorsunuz. Koşulumuz ise karakterin canının 5'e inmesi olsun.

Karakterinizin canı 5'e inene kadar geçerli olacak bir döngü oluşturdunuz fakat karakterinizin canı 5'e düşmesine rağmen döngünün devam ettiğini gördünüz. Bunun sebebi ne olabilir? Döngüyü sonlandırmayı unutmuş olabilir misiniz?

Kodları mercek altına almanın, her bir satırı ayrıntılı bir şekilde incelemenin önemini tam olarak bu noktada görüyoruz.

Mantıksal bug türünün çözüm yolu diğer bug türlerinin çözüm yollarına kıyasla daha zor bulunur fakat bu tür bug'ların da iyi bir analiz ve iyi bir konsantrasyon ile aşılamayacak bir sorun olmadığını da belirtmek gerekiyor.

3. Sorun Çözme

Son aşamada artık soruna neden olan eksikliği ya da hatayı gidermeniz gerekiyor. Hatanın sebebini tespit ettikten sonra bunu düzeltmeye başlayabilirsiniz. Önceki aşamada da belirttiğimiz üzere sorunun neden kaynaklandığı değişiklik gösterebilir.

Örneğin döngünüzü sonlandırmayı unutmuş olabilirsiniz, öyleyse sonlandırın; şart bağlarken yanlış operatör kullanmış olabilirsiniz, öyleyse düzeltin. Bu hatayı nasıl düzelteceğiniz tamamen yaptığınız gözleme ve hatayı iyi anlayıp anlamadığınıza bağlı. Bu yüzden ilk iki aşamayı kusursuz bir şekilde tamamlamanız gerekiyor.

Bu makalede bug ne demek, bug kelimesi nasıl ortaya çıktı, bug fix nedir, bug nasıl çözülür gibi sorulara yanıt verdik. Kafanıza takılan bir soru varsa aşağıdaki yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.