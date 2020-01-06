Bütçe Ayarlamanın ve Aşırı Harcamadan Kaçınmanın 5 Basit Yolu

Yapılan bazı finansal hatalar genellikle fazla harcamalara ve ekonomik sıkıntılara yol açmaktadır. Sizler için hazırladığımız bu beş basit yöntem, bütçenizi ayarlamanıza önemli oranda yardımcı olacaktır.

Önerdiğimiz bu uygulamalar, ekonomik özgürlüğünü yeni almış kişiler ve henüz bütçe ayarlaması yapmayanlar için oldukça kullanışlıdır. Tasarruf etmek için yeni yöntemler ve araçlar öğrenmek istiyorsanız, en iyi bütçe ayarlama uygulamalarından ikisi olan Mint veya YNAB’a göz atmanız gerekiyor. Bu uygulamalar sadece işlerinizi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda size tasarruf becerilerini de öğretir.

Fifty Thirty Twenty: Elizabeth Warren’ın Bütçeleme Yöntemi

ABD Senatörü Elizabeth Warren, 2005 yılında 50-30-20 bütçeleme kuralını bir kitap ile yaygınlaştırdı. Warren, gelirinizin %50’sini ihtiyaç duyduğunuz şeylere (kira, kamu hizmetleri, yiyecek gibi) harcayacak şekilde bölmenizi önerir. Gelirinizin %30’unu internet, eğlence, dışarıda yemek yemek gibi aktivitelere ayırmanızı önerir. Gelirinizin %20’sini ise borçlarınıza ayırmanızı önerir.

Popüler bir bütçe sistemi olan 50-30-20, ilk bakışta zor gibi görünse de uzun vadede bütçenize fayda sağlayabilir. 50-30-20 bütçe sistemini kendiniz hesaplamak için web sitesinin bütçeleme çalışma sayfasını veya NerdWallet’in hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.

Moplan: Bugün Ne Kadar Harcayabilirsiniz?

Moplan, yeni başlayanlara yöneliktir ve amacı, limitlerinizi size sürekli olarak hatırlatmaktır. Harcamalarınız için gündelik bir limitiniz varsa, bu harcamaları takip etmek ve buna bağlı kalmak zor olabilir. Moplan’ı kurun ve bugün ne kadar harcayabileceğinizi düzenli bir şekilde öğrenin.

Uygulama, maaş ve fatura günlerinde düzenli ödeme yapanlar için idealdir. Uygulamayı ilk başlattığınız zaman, sizden gelir-giderlerinizi ve vade tarihlerinizi eklemeniz istenir. Bu, Moplan’ın sizin için günlük harcama limiti oluşturması için kullandığı bir yöntemdir.

Harcamadan tasarrufun yanı sıra kendinize hedefler de belirleyebilirsiniz. Bu hedefe ulaşmayı ne kadar istediğinizin yüzdeliğini belirtmeniz yeterli olacaktır. Bu süre zarfında paradan tasarruf etmek istiyorsanız, harcamalarınızı da ona göre ayarlamalısınız.

Her harcamanızı Moplan’a bildirmelisiniz. Bu, günlük harcama limitini günceller ve ne kadar harcayabileceğinizi size hatırlatır. İlk başta göz korkutucu gibi gelebilir, ama alışkanlık hâline getirdiğiniz zaman finansal manada hiçbir sorun yaşamamaya başlayacağınızdan emin olabilirsiniz.

Beginner’s Spreadsheet

Beginner’s Spreadsheet, kullanımı her ne kadar basit olsa da gördüğümüz en etkileyici bütçeleme e-tablolardan biridir. Reddit kullanıcısı Celesmeh, bu kişisel e-tabloyu, bütçeleme konusunda sıkıntı yaşayan kişiler için paylaştı. Fikir, uzun vadeli hedefleri de destekliyor.

Google Dokümanlar’da kopyalayıp çevrimdışı kullanmak için indirebileceğiniz e-tablo, günlük harcama limitinizin, aylık kazançlarınızın ve harcamalarınızın, esnek harcamalarınızın ve paranızın nereye gittiğini gösteren pasta grafiğinin anlık görüntüsünü gösterir.

Gelir ve giderler, kredi kartı ödemeleri, büyük hedefler, ipuçları, günlük harcamalar ve paranızla ilgili hemen hemen her şeyi ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz gelir gider tutarlarını ise hesap makinesi otomatik olarak hesaplamaktadır. E-tabloda yer alan öğeleri yeniden adlandırabilir veya yeni öğeler ekleyebilirsiniz. Ek olarak, E-tablo, nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı talimatlar da içeriyor.

Paper and Excel Tracker: Yıllık Kişisel Bütçeleme Konusunda Bir Rehber

Uygulamalar herkese göre değildir. Bazı kişiler harcamaları ve makbuzları takip etmek için basit bir kağıt kalem yaklaşımını tercih ediyor. Reddit kullanıcısı WhiskeySauer, bütçe hesaplaması ile ilgili bir rehber hazırladı.

WhiskeySauer, tüm harcamalarınızı ve makbuzlarınızı takip etmek ve saklamak için bir klasör kullanmanızı ve önceden tahmin edilebliir her masrafı listeleyen boş bir sayfa kullanmanızı öneriyor.

Ayın sonunda, yıllık bütçenizin, harcama modelinizin ve diğer faydalı bilgilerinizin anlık görüntüsünü almak için tüm bu verileri e-tabloya ekleyebilirsiniz.

Not: WhiskeySauer’ın elektronik tablo bağlantısı şu anda çalışmıyor, ancak ekran görüntüsüne dayanarak kendi Excel'inizi oluşturabilir ya da güncellenmiş bir bağlantı için bekleyebilirsiniz.

Honeyfi: Çiftler İçin Bütçeleme

Eğer evliyseniz, eşinizle bütçe belirleyebileceğiniz bir uygulamaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Honeyfi, hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde çalışır ve bir çiftin ortak finansal hedefler belirlemek için ihtiyaç duyacağı bütün özelliklere sahiptir. Diğer bütçeleme uygulamalarındaki gibi gelirleri, giderleri, yaklaşan faturaların değerlerini ekleyebilirsiniz.