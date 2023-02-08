Yaşadığımız Büyük Depremin Başka Örnekleri Var mı?

Türkiye'de meydana gelen iki büyük depremin dünyada başka bir örneği var mı? Bu yazıda geçtiğimiz günlerde üst üste meydana gelen korkunç doğal afetin başka örnekleri olup olmadığını yanıtlayacağız.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha karşı saat 4.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Gerçekleşen depremlerde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Malatya, Hatay, Osmaniye ve Adıyaman dahil olmak üzere çok sayıda il etkilendi.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen korkunç depremlerin dünyada başka bir örneği bulunuyor mu? Hazırladığımız yazıda daha önce tıpkı Türkiye'deki gibi üst üste iki depremin gerçekleştiği örnekleri sıraladık.

Türkiye'deki Büyük Depremin Dünyadaki Örnekleri

Peru depremleri (2021)

Meksika depremleri (1985)

Tayvan depremleri (2022)

Kaliforniya Cape Mendocino depremleri (1992)

Kaliforniya Ridgecrest depremleri (2019)

Yukarıda üst üste iki depremin meydana geldiği doğal afetler bulunuyor. Listede yer alan doğal afetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca deprem çantasında hangi malzemelerin yer alması gerektiğini merak ediyorsanız deprem çantasında neler olmalı sorusunu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Peru Depremleri

Peru'da 2021 yılında aynı gün içerisinde iki farklı deprem gerçekleşti. Bunların ilki 5,2 şiddetindeyken diğeri ise 7,5 şiddetindeydi. Meydana gelen depremler, 12 kişinin hayatını kaybetmesine ve 136 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Meksika Depremleri

Meksika'da 1985 yılında iki farklı deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremlerin ilki 19 Eylül 1985 tarihinde 8 şiddetinde gerçekleşti. İkinci deprem ise 20 Eylül 1985 tarihinde 7,5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Tayvan Depremleri

Listede Tayvan da yer alıyor. Tayvan'da 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde iki farklı deprem meydana geldi. Bu depremlerden ilkinin şiddeti 6,5'yken diğeri ise 6,9 şiddetindeydi. Bazı kaynaklarda ikinci depremin 6,8 şiddetinde olduğu belirtiliyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği bu doğal afette 179 kişi yaralandı.

Kaliforniya Cape Mendocino Depremleri

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde konumlanan Cape Mendocino bölgesinde 25 Nisan 1992 tarihinde 7,2 şiddetinde meydana geldi. 26 Nisan 1992 tarihinde ise 6,5 ve 6,6 şiddetlerinde iki deprem daha meydana geldi. Bu depremler, küçük tsunamiye de yol açtı. Doğal afetten dolayı 356 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Kaliforniya Ridgecrest Depremleri

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Ridgecrest ilçesinde 2019 yılında iki farklı deprem gerçekleşti. 4 Temmuz 2019 tarihinde sabah saatlerinde 6,4 şiddetinde, 5 Temmuz 2019 tarihinde ise 7,1 şiddetinde depremler meydana geldi. Meydana gelen depremlerde 1 kişi hayatını kaybederken 25 kişi ise yaralandı.