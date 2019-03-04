Çalınan İçerikler için Neler Yapılabilir?

İyi bir emek verilerek üretilen içerikler aşağı yukarı bir-bir buçuk saatte tamamlanıyor. Ürettiğiniz içerik ile baş başa kaldığınızda, üretilen içeriklere ziyaretçiler tarafından yorumlar geldiğinde ömrünüzden feda ettiğiniz o bir saati unutuveriyorsunuz. Ancak tanımadığınız biri (belki de sitenize sadece Google’dan tesadüf eseri gelen biri), allem edip, kallem edip bu içeriği bir şekilde çalıyor ve kendi sitesinde yayımlamayı başarıyor.

Sizi öfkeden çılgına döndürecek bir neden değil mi? Peki bu ve bunun gibi durumlarda neler yapabiliriz?

Yazınızı kendi sitesinde yayımlayan yazara iletişim adreslerinden (eğer belirtilmemişse yorum atmayı da deneyebilirsiniz) ulaşın ve direkt olarak asarım, keserim tarzında yazarın aklını karıştıracak, yazarı öfkelendirecek saldırgan kelimeler değil de daha şirin kelimeler ile bu yazının size ait olduğunu, başka bir sitede yayımlanmasını istemediğinizi söyleyin.

Kimi zaman hiçbir yasal yola başvurmanıza gerek kalmadan bu yöntem işe yarayabilir. Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır demişler. Belki de basit bir rica, çalınan içeriğin kaldırılmasına yeterli olacaktır.

İçeriğinizin izniniz dışında kullanıldığını bildirerek Google’nin mevzubahis içeriği arama motorundan yasaklamasını sağlayabilirsiniz. “Telif hakkı ve diğer yasal sorunlar” seçeneğine dayanarak Google araçlardan ilgili siteyi, “Webspam Bildir” butonuna basarak şikayet edebilirsiniz. “Yanlış davranan belirli web sayfasının adresi” bölümüne çalınan içeriğinizin bağlantısını yerleştiriyor, ek ayrıntılar kısmına ise içeriğinizin çalındığından, izniniz dışında kullanıldığından bahsediyorsunuz ve işleminiz bittiğinde “Webspam bildir” butonuna basarak şikayetinizi yetkililere iletiyorsunuz.

Bunlar kimi zaman yeterli olmayabilir. Daha önce ele alınmayan bir içerik yayımlarsınız ve daha iki saat geçmeden beş farklı sitede içeriğinizle alakalı içerik görürsünüz. Yine de elinizde yeteri kadar kanıt var ise işi yasal boyuta da taşıyabilirsiniz.