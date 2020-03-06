Çapraz Yayımlama ile İçerik Oluşturma Sürecinizi Kolaylaştırma

Birden fazla platformda içerik oluşturuyorsanız içerik oluşturma işleminiz sandığınızdan çok daha zor görünebilir. Her sosyal ağ platformu benzersizdir. Platformların sunduğu tüm avantajlardan yararlanmak istiyorsanız içeriğinizi özelleştirmeniz önemlidir.

Endişelenmenize gerek yok. Bu, her platform için sıfırdan başlamanız anlamına gelmiyor. Çapraz yayımlama tekniğini kullanabilirsiniz.

İçerikleri farklı sosyal medya platformlarında nasıl çapraz yayımlayabileceğinize hızlıca göz atalım mı? İşte çapraz yayımlama ile içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırmaya yönelik her sosyal ağda nasıl çapraz yayım yapacağınıza dair ipuçları!

LinkedIn

Gönderilerinizin LinkedIn’de görünmesini ve beğenilmesini sağlamak için ilgi çekici olduğundan emin olmak istersiniz. Bu platform işle ilgili yazı ve konular için en iyisidir. İçerik oluşturma işleminizde hedef kitlenizin ve bunlara en çok yanıt verme olasılığının ne olacağını aklınızda bulundurmalısınız.

İnsanları etkileşime teşvik etmek çok önemlidir. Hedef kitlenizden yanıt alabileceğiniz bir veya iki soru sormayı deneyin.

Zamanlama önemlidir. Mesai saatlerine ya da günün sonundan hemen önce veya sonra işinize odaklanmanız gerekir. Sonuçlarınızı izlediğinizden ve zamanlamanızı benzersiz takipçilerinize göre özelleştirdiğinizden emin olun.

Instagram

Bir fotoğraf paylaşıyorsanız görüntünün en ve boy oranının Instagram tarafından otomatik olarak ayarlanmayacağını ve tam kalite için manuel olarak yeniden boyutlandırmanız gerektiğini unutmamalısınız. Kendi görüntüsünü oluşturulanlar ise görüntü tasarlama sırasında bunu akıllarında tutmayı ihmal etmemeliler.

Instagram’da en önemli ayarlamalardan biri hashtagleri aktif ve doğru bir şekilde kullanmaktır. En fazla 30 tane hashtag ekleyebilirsiniz. Hashtagler, diğer kullanıcıların Instagram’da paylaştığınız içeriği bulmalarını ve etkileşime geçmelerine olanak verir; erişim ve takipçi gelişimi için çok önemlidir.

Facebook Sayfaları

Facebook daha çok kişisel bağlantılara odaklanır, ayrıca gönderide değişiklik işlemleriniz için bazı kısıtlamalar içerir. Bir bağlantının başlığını ya da açıklamasını değiştiremezsiniz ancak kendi yorumunuzu eklemek için fotoğrafın üzerine bir yazı ekleyebilirsiniz.

Twitter

Twitter’ın hedefi, tüm sosyal medya platformlarının en günceli olmaktır. Gönderinizin zamanlaması bu nedenle çok önemlidir.

İlk önce içeriğin kendisini ayarlamalısınız. İçeriğin Twitter’daki 280 karakter sınırını aşmadığından emin olun ve yayımladığınız konuya ilişkin birkaç etiket kullanın.

Çapraz yayımlama tekniğini kullanarak farklı sosyal ağlarda paylaşım yapmanız, size daha verimli bir içerik oluşturma süreci sağlayacaktır.