Hem oyunculara hem de profesyonellere yönelik teknik bileşenler ile kutudan çıkan Casper Excalibur G900 kullanıcılara neler sunuyor? Casper Excalibur G900 İncelemesi sırasında yeni modelin merak edilen detaylarına çok daha yakından göz atacağız.

Casper Excalibur G900 Özellikleri

Ekran Boyutu: 15.6″

15.6″ Ekran Çözünürlüğü: Full HD

Full HD Ekran Paneli: IPS LED

IPS LED Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

144 Hz İşlemci: Intel Core i7 11800H 8C / 16T

Intel Core i7 11800H 8C / 16T İşlemci Frekansı: 2.3 GHz (Taban) 4.6 GHz (Maksimum)

2.3 GHz (Taban) 4.6 GHz (Maksimum) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ekran Kartı Bellek: 8 GB GDDR6

8 GB GDDR6 Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM Bellek Slotu: Çift

Çift Azami Bellek Desteği: 64 GB RAM

64 GB RAM Depolama: 1 TB NVMe SSD + 1 TB NVMe SSD

1 TB NVMe SSD + 1 TB NVMe SSD Depolama Slotu: NVMe (*02) 2.5″ SATA (*01)

NVMe (*02) 2.5″ SATA (*01) Hoparlör: 2 Adet 2W Stereo

2 Adet 2W Stereo Mikrofon: 2 Adet

2 Adet Batarya: 3.700 mAh

3.700 mAh Şarj Adaptörü: 230W

Intel Core ailesinin son nesil üyesi ile karşımıza çıkan G900, Intel Core i7 11800H işlemciden gücünü alıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemcide her bir çekirdek 2.3 GHz taban 4.6 GHz maksimum turbo frekansında çalışıyor. Tabii ki iyi bir oyun performansının ana etkenlerinden birisi olan RTX 3070 ekran kartını es geçmek doğru olmaz. Günümüzün en güçlü ekran kartlarından birisi olan RTX 3070, 8 GB GDDR6 bellek ile hem oyunculara hem de profesyonellere yönelik bir kullanım vaat ediyor.

Elimizdeki modelde 32 GB DDR4 RAM ve iki adet 1 TB NVMe SSD yer alıyor. Cihazda toplamda iki adet bellek slotu bulunuyor ve azami 64 GB RAM desteği yer alıyor. Depolama tarafında ise 2 adet NVMe SSD portu, 1 adet de 2.5" SATA portu yer alıyor. SATA portuna hem HDD hem de SATA SSD takabilirsiniz. Tabii ki NVMe portları daha hızlı veri aktarımına imkan sunacaktır.

Editörün Yorumu

Günümüzün popüler oyunlarını ve ekran kartına ya da işlemciye yük bindiren programların tamamını yüksek performans ve verimlilik ile kullanabilmenize olanak sunan Casper Excalibur G900, şu sıralar satın alabileceğiniz en iyi bilgisayarlardan birisi.

Tabii ki Excalibur'un internet sitesi üzerinden modeli dilediğiniz teknik özellikler doğrultusunda dilediğiniz şekilde özelleştirebileceğinizi de hatırlatmak isterim. Bu sayede belleği ve depolama birimlerini dilediğiniz şekilde konfigüre edebilir ve size en uygun varyantı yaratabilirsiniz.