Cep telefonları, artık vücudumuzun bir parçası haline geldi. Peki, cep telefonu kullanımı kansere neden olur mu? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Cep Telefonu Kullanımı Kanser Yapar mı?

Günümüzde 5 milyar insanda cep telefonu var. Yani dünyadaki insanların yüzde 61’i cep telefonuna sahip. Geçtiğimiz aylarda yapılan araştırmaya göre Türkiye, akıllı telefon kullanımının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmanın sonucuna göre her 100 kişiden 84'ü akıllı telefon kullanıyor. Yani, ülkemizdeki akıllı telefon kullanım oranı %84 olduğunu ifade edebiliriz. Peki, cep telefonları zararsız mı? Cep telefonlarının kanser riski taşıyıp taşımadığı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Hancılar, şu şekilde konuştu:

"Yüksek doz iyonlaştırıcı radyasyon, vücuda değdiğinde DNA hasarı yaparak kansere yol açabiliyor. Gamma, X ışınları ve mor ötesi yani ultraviyole ışınlar bu özelliktedir, yani tehlikeli radyasyon içermektedirler. Bu özellik, radyoterapi ve radyolojide kullanılan bazı cihazlarda var. Cep telefonu, mikrodalga radyo televizyon ise iyonize olmayan enerji taşıyorlar. Bu tür cihazların kanser oluşturduğuna dair elimizde kanıt yok. Mikro dalga ve cep telefonlarının değdikleri dokuda, ısıyı arttırdığı biliniyor ancak zararlı olduğuna dair bulgu yoktur."

"10 yıl öncesine kadar bazı araştırmalarda cep telefonunun özellikle beyin tümörleri ve akustik nörinom adı verilen beyindeki bir tümör cinsini tetiklediği ileri sürülmüştür. Ancak son yıllarda yapılan tüm araştırmalarda, cep telefonları ile kanser arasında bağlantı bulunamamıştır. ABD Ulusal Toksikoloji Programı tarafından yapılan hayvan deneylerinde, yüksek derecede cep telefonu dalgalarına maruz bırakılan farelerin kanser riskinin artmadığı açıklandı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2008 ila 2019 yılları arasında hayvanlar ve insanlar üzerinde gerçekleştirdiği toplam 150 deney sonucunda, cep telefonunun kansere neden olduğuna dair kanıt bulamadığını açıkladı."

"Danimarka'da yürütülen bir çalışmada, 358.000'den fazla cep telefonu abonesinden gelen fatura bilgilerini Danimarka Kanser Kayıt Kuruluşu, beyin tümör görülme sayısı ile karşılaştırıldı. Sonuçta 13 veya daha fazla yıldır cep telefonu abonesi olan kişilerde bile, cep telefonu kullanımı ile beyin tümörleri glioma, menenjiyom veya akustik nöroma insidansı arasında bir ilişki gözlenmedi. İngiltere’de 800 bin kadın üzerinde yapılan araştırmada, cep telefonu kullanımının beyin tümörleri ve diğer kanser türleri arasında bağlantı saptanamadı."

"Araştırmalar manipüle edilmiş olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Dr. Hancılar, "Elbette bu kadar büyük paraların söz konusu olduğu bir alanda, akla ilk gelen araştırmaların manipüle edilebileceği düşüncesidir. Ancak bu çalışmaların kalabalık sayıda bilim adamı tarafından yapıldığı düşünülürse, bunun çok mümkün olamayacağı tahmin edilebilir. Evet gerçekten de tüm bu bilgiler ışığında cep telefonu ve mikrodalga fırınlar masum olarak değerlendirilebilir. Ancak benim önerim, yine de dikkatli olmak gerektiği yönünde" şeklinde konuştu.

Cep Telefonu Kullanımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dr. Hancılar, cep telefonu kullanımıyla ilgili çok önemli tavsiyelerde bulundu. Bu tavsiyeler, cep telefonlarının sağlığınızı olumsuz yönde etkilememesi açısından oldukça önemlidir. Ek olarak, akıllı telefonsuz yapamıyorsanız telefon bağımlılığınızı sona erdirecek uygulamalar kullanabilirsiniz.

1. Çocuklarınızın Telefon Kullanımını Sınırlandırın

Kişisel olarak, cep telefonlarının 30-40 yıl sonraki etkilerini şu anda bilmiyoruz. Özellikle kafa kemikleri ince olan gelişme çağındaki çocuklarda, uzun yıllar sonra cep telefonu kullanımının nelere yol açacağını bilmek mümkün değil. Bu nedenlerle kişisel önerim; özellikle çocuklarda konuşma süresini kısıtlamak sağlık açısından oldukça önemlidir.

2. Telefonda Konuşmak Yerine Mesajlaşın

Telefonu bedeninizden mümkün olduğunca uzak tutmak yani hoparlörle görüşmek ve telefonu kulağınızdan en az 30-40 cm uzakta tutmanızdır. Mesajlaşmak ya da internet aracılığıyla görüşmek, daha az elektromanyetik dalgaya maruz bırakır. Bu sebepten dolayı telefonda konuşmak yerine mesajlaşabilirsiniz.

3. Kulaklık Kullanmayı Tercih Edin

Cep telefonunun “iyi çektiği” yerlerde kullanılması ve görüşmelerin mümkün olduğunca kısa tutulması gereklidir. Yolculuk esnasında cihazın farklı baz istasyonlarına bağlanma esnasında daha çok radyasyon yaydığı göz önüne alınarak telefon baş kısmında uzak olmalıdır. (hoparlör ya da kulaklık kullanılmalıdır) Günlük konuşmalarda da mümkün olduğunca, kulaklık ile konuşmayı tercih etmekte fayda vardır.

4. Geceleri Cep Telefonunuzu Odanızın Dışarısında Tutun ya da Kapatın

SAR değeri düşük telefonları tercih etmeye çalışın. Gece cep telefonunuzu mümkünse yatak odanızın dışında tutun ya da kapatın. Cep telefonunun zararlı olduğu kesin olan tek yer araba içi kullanımdır. Sürüş esnasında dikkat dağılmasına yol açan cep telefonları kaza oranını ciddi şekilde arttırmaktadır. Son araştırmalarda cep telefonu kullanımı, trafik kazalarının yüzde 60‘ından sorumludur.