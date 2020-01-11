CES 2020 En İyi Kulaklıklar (Kablosuz, Kulak İçi, Kulak Üstü Kulaklıklar)

CES 2020 fuarında tanıtılan en iyi kulaklıkları bu listede bir araya getirdik. Jabra, Harman Kardon, Sennheiser ve daha birçok markanın CES 2020'de duyurduğu, sergilediği kulaklıklar, kablosuz kulaklıklara yer verdik.

Jabra Elite Active 75t: Jabra, Elite 75t kablosuz kulaklıkların “aktif” versiyonlarını bu sonbaharda pazara sunacağını duurdu. yeni aktif modeller Elite 75t ile hemen hemen aynı; boyut, şekil, kasa, ses her şey… IP57 sertifikası taşımasıyla tere ve suya biraz daha dayanıklı olması ve kulakta daha iyi kalmalarına yardımcı olan özel bir kaplamaya sahip olması dışında bir fark bulunmuyor. Jabra Elite Active 75t, Şubat ayında mevcut üst seviye modellerden Elite 75t kablosuz kulaklıklardan 20 dolar daha fazla (199 dolar) fiyatla satışa sunulacak.

Klipsch T10 True Wireless Earphones: Klipsch, yeni T10’un dünyanın en küçük ve en hafif kablosuz kulaklıkları olduğunu iddia ediyor ki gerçekten öyle. Ayrıca cebinizde neredeyse hissetmeceğiniz inanılmaz derecede ince bir şarj kutusuna sahip. Klipsch’den beklendiği üzere kulakta harika görünecek şekilde tasarlanmış ve el hareketiyle kontrol ve aktif gürültü önleme gibi güzel özelliklere sahip. Fiyat henüz açıklanmadı ancak tahmin edeceğiniz üzere üst seviye kablosuz kulaklıkların bu yaz çıkacağı açıklandı.

1More True Wireless ANC In-Ear Headphones: İki farklı aktif gürültü önleme düzeyi, bir geçiş modu var ve çok az bir fark ödeyerek kablosuz şarj kutusuyla birlikte satın alabiliyorsunuz. THX sertifikasına sahip ilk gerçek kablosuz kulaklıklar, neticede yüksek kaliteli sese sahip. Şu anda 200 dolar fiyat etiketiyle ön satışta olan kulaklıkların Şubat ayı içinde çıkması bekleniyor.

Harman Kardon Fly ANC Headphones: Harman Kardon’dan birkaç senedir yeni kulaklık göremiyoruz. CES 2020 ile sessizliği bozdular. Bir değil birkaç kablosuz ve kulakiçi kulaklık duyurdu. En dikkat çekeni markanın ilk gürültü önleme özellikli kablosuz kulaklığı FLY ANC idi. Süper rahat görünüyorlar ve diğer üst seviye kulaklıklardan daha uygun fiyatlı (250 dolar). İlginizi çektiyse şimdi satın alabilirsiniz.

Sennheiser HD 450BT Headphones: HD 450BT en yeni gürültü önleyici kulaklıklar ve göze çarpan özelliği fiyatı; 220 dolar. Markanın 400 dolar fiyat etiketiyle satışta olan gürültü önleme özellikli üst seviye kulaklığı Momentum 3 Wireless’dan çok daha ucuz. Ek olarak 450BT, USB-C bağlantısı üzerinden şarj ediliyor ve Aktif Gürültü Önleyici açıkken 30 saate kadar çalma süresi sunuyor. Sennheiser’ın yeni kulaklıkları Şubat 2020’de satışa çıkacak.

Klipsch Over-Ear Noise-Canceling Headphones: Klipsch’in aktif gürültü önleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklıkları. Sony ile ortak geliştirilen bu kulaklıklar halen piyasadaki en iyi gürültü önleme özellikli kulaklıklardan biri olan Sony WH-1000XM3 ile aynı mükemmel gürültü önleme teknolojisine sahip. Yeni Klipsch kulaklıklar özel bir USB-C şarj kutusu ile geliyor, kılıfdan çıkarmanıza gerek kalmadan kullanabileceksiniz. Bu yıl içinde 399 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Panasonic RZ-S500W Earbuds: Panasonic’in aktif gürültü önleme özellikli ilk kablosuz kulaklıklar. Bluetooth 5.0, USB-C şarj, Amazon Alexa asistan desteği ile gelen kulaklıklar 180 dolar gibi oldukça uygun bir fiyata sahip. Haziran ayında bulunabilir olacak.

Jabra Elite 45h Headphones: Kablosuz kulak üstü kulaklık modeli olan Elite 45h, 99 dolar fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Jabra’nın MySound özellğiyle (Jabra Sound+ uygulamasında) çalışan ilk kulaklıklarla duyma testi yapmanıza ve sizin için en uygun ekolayzır ayarını bulmanıza yardımcı oluyor. Elite 45h önümüzdeki ay satışa sunulacak.

Audio-Technica QuietPoint ATH-ANC300TW: Audio-Technica’nın aktif gürültü önleme özelliğine sahip ilk gerçek kablosuz kulaklıkları ve USB-C üzerinden şarj, doğrudan dinleme modu gibi birçok güzel özelliğe sahip. Audio-Technica’nın yardımcı uygulaması ile çeşitli gürültü önleme ve ekolayzır ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Kulaklıklar IPX2 suya dayanıklılık sertifikasına sahip ve 4.5 saat pil ömrü sunuyor. 249 dolar fiyat etiketiyle satışta olacak.