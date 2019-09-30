Çevrimiçi Ortamlarda Doğum Tarihleri Neden Paylaşılmamalı?

İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmı, doğum tarihlerinin gizli tutulması gereken özel bir bilgi olmadığını düşünüyor. Instagram, Twitter gibi nice sosyal medya platformunda her gün binlerce kişinin doğum gününden kareler, doğum günü kutlamaları ya da doğum gününe dair düşünceler paylaşılıyor. Bütün bunların korkunç bir fikir olduğunu biliyor muydunuz? İşte, çevrimiçi ortamlarda neden doğum tarihinizi paylaşmamanıza dair en büyük nedenler!

En Büyük Güvenlik Sorunlarından Biri: Doğum Tarihleri

Doğum tarihiniz, ilk arabanızın modeli ve ilkokul öğretmeninizin isminin yanı sıra belki de internet sitelerinde en çok sorulan güvenlik sorusudur.

Güvenlik sorunlarını pek çok kullanıcı önemsemez. Güvenlik soruları, 2014 yılında gerçekleşen iCloud vakasında da olduğu gibi, çoğu ünlünün hesabının hacklenmesinin arka planında önemli bir rol üstlendi. Güvenlik soruları, birkaç yıl öncesine kadar şifre kurtarma için düşünülen en mühim seçeneklerden biri olmuştu. Güvenlik soruları günümüzde hâlâ internet sitelerinin büyük bir kesimini etkiliyor. Bilgisayar korsanları, bu yöntemi kullanan internet sitelerinde bir hesabınız bulunuyorsa hesabınızı elinizden almak için ilk olarak bu yönteme başvuracaktır.

Bu güvenlik sorularında doğum gününüzle ilişkili bilgilere yer vermek, büyük bir risk aldığınız anlamına gelmektedir. Doğum gününüzle ilişkili bilgileri içeren güvenlik sorularını yanıtlamak, büyüdüğünüz caddenin ismini bulmaktan çok daha kolaydır. Doğum tarihiniz büyük bir sorundur. Sosyal medya kullanıcılarının geneli doğum tarihini içeren bilgileri profilinde herkese açık olarak işaretler.

Doğum tarihiniz artık çoğu sisteme erişmek için yetersiz olabilir ama güvenlik sorunuzun yanıtını bilen biri, servis sağlayıcınızı arayabilir ve sizin gibi davranarak bilgilerinizi elde edebilir.

Şifrelerde Kullanılan Doğum Günü Bilgileri

Şifrelerde doğum günü ile ilişkili bilgilere yer vermek, basit ve hatırlanabilir şifre oluşturmak için en çok başvurulan yöntemdir. Günümüzde doğum tarihi, doğum yeri ya da doğum günü ile ilgili herhangi bir ipucu içeren şifreler çok sıkça kullanılmaktadır. Bu aslına bakarsanız çok büyük bir sorundur.

Zafiyetlerinizden faydalanmak için sizinle yakınlık kuran, sizi tanımak için çabalayan insanlarla bu bilgileri paylaştığınız zaman kişi hakkınızda yeteri kadar bilgi sahibi olacağı için bu bilgileri tahmin etmesi çok da zor olmayacaktır. Bu kişiler aynı zamanda sizinle yeteri kadar yakınlık kurarak sizi çeşitli tuzakların içine çekebilir.