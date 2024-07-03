Chery Fengyun T6 Özellikleri ve Fiyatı

Chery’nin yeni SUV modeli kısa bir önce tanıtıldı. Fengyun T6 adlı bu araç PHEV otomobil statüsünde sıralanıyor. Bu da aracın şarj edilebilen bir sisteme sahip olduğunu gösteriyor. Araçta bulunan diğer teknik özellikler de oldukça ilgi çekici.

İlk etapta %100 elektrikli bir otomobil izlenimi veren bu araç şık ve otoriter tasarımıyla da dikkat çekiyor. Bu yazımızda Chery Fengyun T6’nın özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, detaylar!

Chery Fengyun T6 Özellikleri

Aracın ön tasarımında alışık olduğumuzu dışında bir görüntü bizi karşılıyor. Bu tasarımda büyük bir panjur detayı yerine tamamen kapalı bir panele yer verildiğini görüyoruz. Bu panelin üstünde gündüz aydınlatmaları ince bir şerit ile birleştiriliyor.

Tamponun yan kısımlarında aracın ana aydınlatmalarına yer veriliyor. SUV araç kategorisinde sıralanan bu model kaslı bir görünüme sahip. Çok kollu jantları da dahil olmak üzere aracın genelinde çift renkli bir tasarım kullanılıyor. Jant büyüklükleri standart modelde 18 inç olup, 19 inç opsiyonu da alıcılara sunuluyor.

Ayna kapaklarındaki parlak siyah kaplama sütunlarda da devam ediyor. Arka yüzeyde dikey hava kanalları ile birlikte ince LED stop lambaları dikkat çekiyor. Aracın büyüklüğü ise 4540 x 1865 x 1670 mm olarak belirtiliyor. Aks mesafesinin 2672 mm olduğunu görüyoruz.

İç mekânda direksiyonun arkasında bizi karşılayan 10.25 inç büyüklüğünde bir adet dijital gösterge ekranı bulunuyor. Yan tarafında ise 14.8 inç büyüklüğünde bir adet dikey dokunmatik ekran mevcut.

Üç farklı donanım seviyesi ile satışa sunulan modelde Air, Max ve Pro alternatiflerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Standart modelde arka radar, yan hava yastıkları, 6 hoparlörlü ses sitemi ve döşemelerde suni deri kaplama mevcut.

Pro seviyesinde açılabilir sunroof, ön radar, elektrikli sürücü koltuğu ve yan aynalar pakete dahil ediliyor. Max seçeneğinde ise şerit takip uyarı sistemi, aktif fren desteği, ambiyans aydınlatma, hız sabitleme, elektrikli bagaj kapağı gibi özelliklere yer verilmiş.

Motora baktığımızda 154 beygir güç üretebilen 1.5litrelik bir adet turbo benzinli motor bizi karşılıyor. Turbo benzinli bu motora eşlik eden bir adet 150 kWlik elektrikli motor mevcut. İki motorun birleşimi ile aracın güç üretme kapasitesi 355 beygire ulaşıyor. Tork değeri ise 530 Nm’yi buluyor.

Menzil olarak ise tamamen elektrikli modda 120 km menzil sunan otomobil toplamda 1200 km’ye kadar menzil sunacak şekilde tasarlanmış. Elektrikli motorun batarya dolum süresi 19 dakika olarak belirtiliyor ve bu süre %30’dan %80 doluluk oranına ulaşma sürecini kapsıyor.

Chery Fengyun T6 Fiyatı

İlk olarak Çin’de satışa sunulan model burada farklı donanım paketlerine göre ve opsiyonel özelliklerine göre farklı aralıklarda fiyatlandırılıyor. Başlangıç fiyatının ise 17.900 dolar olduğu belirtiliyor. Yani, yurtdışı satış fiyatının TL karşılığının 586.300 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz.