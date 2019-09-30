Chromebook için En İyi Görsel Düzenleme Araçları

Chromebook cihazlar uzun bir süredir tarayıcı haricinde hiçbir şeye ihtiyacı olmayan kullanıcıların harikası olmaya devam ediyor. Bu cihazlar zaman geçtikçe daha da güçlendi ve artık hiç olmadığı kadar program seçeneği mevcut. Chromebook cihazlarda görsel düzenlemenin mümkün olmadığını düşünüyorsanız bunun sadece bir yanılgı olduğunu kanıtlamanın zamanı geldi.

Burada Windows veya Mac cihazlarınızı grafik çalışması için bir Chromebook ile değiştirmeniz gerektiğini söylemiyoruz. Bu yazıdaki öneriler, basit ve orta dereceli fotoğraf düzenleme işlemleri içindir. Burada beklediğinizden çok daha fazla seçenek var. Beklentilerinizi kontrol altında tuttuğunuz sürece Chromebook cihazlarda da harika bir görsel düzenleme deneyimine sahip olabilirsiniz.

Filtreler ve Renk Düzenleme İşlemleri İçin: Polarr

Fotoğraflar üzerinde yapılan en genel düzenlemelerden biri renk düzenlemesidir. Bu, Instagram gibi araçların popüler olmasının nedenlerinden biridir çünkü renk düzenleme işlemlerini tek bir dokunuşla çözüme kavuşturacak kadar basit bir özellik sunuyorlar.

Bu hızda bir şeyler arıyorsanız Polarr’ı deneyebilirsiniz. Fotoğraflarınıza oldukça harika bir görünüm verebilmeniz için filtreler ve diğer mükemmel ayarlarla dolu, güçlü ve sağlam bir çevrimiçi editördür.

Photoshop Kadar Güçlü: Pixlr

Herhangi bir Chromebook kullanıcısına Chromebook için en sağlam fotoğraf düzenleme aracının ne olduğunu sorarsanız size bunun Pixlr olduğunu söyleyecektir. Bu, Chromebook’taki birçok kullanıcının aradığı tam özellikli, ultra güçlü bir araçtır.

Photoshop’ta olduğu gibi katman ve çok daha fazla düzenleme aracı sunuyor. Polarr benzeri basit bir araç istiyorsanız Pixlr Express’i de deneyebilirsiniz. Pixlr Express’ın en büyük sorunu reklamlarla dolu olmasıdır.

Vektör Çalışmaları İçin: Gravit Designer

Gravit Designer, Chromebook’ta harika vektör çalışmaları yapmanıza imkân verebilecek yenilikçi bir araçtır ve çapraz platform desteği bulunur. Hızlı ve pratik çalışmalar yapabilir ve bunları tüm dünya ile paylaşabilirsiniz.

Her Şey İçin: Android Uygulamaları

Android uygulamaları destekleyen bir Chromebook’a sahipseniz Google Play Store’da bulunan tüm seçenekleri göz önünde bulundurmalısınız. Adobe uygulamaları dâhil olmak üzere çok fazla seçeneğiniz var. İşte öne çıkanlardan bazıları: