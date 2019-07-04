Click-Bait (Tık Tuzağı) Nedir? Click-Bait Örnekleri

İnternet sitelerinin ömrünün gelen trafiğe bağlı olduğunu biliyor muydunuz? Bir internet sitesi için en mühim olan, sitelerine çeşitli yönlendirmelerden veya doğrudan gelen ziyaretçilerdir. İnternet sitelerini yaşatmak, internet sitelerinin ömrünü uzatmak isteyen site yetkilileri, sitelerine trafik alabilmek için envaitürlü yöntemlere başvuruyor.

Click-bait kelimelerinin Türkçe karşılığı tık tuzağıdır. İnternet sitesine ziyaretçi çekmek için başlıkta kullanılacak cümlenin çok merak uyandırıcı olmasına özen gösterilir. Bu yazıda, internet sitelerinde sıkça kullanılan tık tuzağının örneklerini ve bunlar hakkında daha fazlasını öğreneceksiniz.

Click-Bait (Tık Tuzağı) Nedir?

Click-bait, internet siteleri tarafından kullanılan bir çeşit trafik alma yöntemidir. Click-bait içerikler çoğunlukla gerçeği yansıtmaz. Click-bait başlık kullanan sitelerin temel amacı, ziyaretçinin içeriğe girmesini sağlamaktır. Click-bait bir başlık üretirken cümlenin ne kadar ilgi çekici olduğu test edilir. Click-bait kullanılmasının amacı, ziyaretçinin yazının içinde neler olduğuna dair merakının artmasını sağlamaktır. İçerikte yazanlara duyduğu derin merak, ziyaretçiyi doğrudan içeriğe çekecektir.

Click-Bait (Tık Tuzağı) Nasıl Yapılıyor?

Click-bait içeren içeriklerin başlıkları için genellikle ilgi uyandırıcı kelimeler seçilir. Click-bait içerikleri daha çok haber yayınlayan sitelerde görebilirsiniz. Bu içerikler çoğunlukla ünlüler ile ilgilidir. “Bakın X Ünlüsü Sokak Çocuğuna Ne Yaptı!” şeklindeki bir başlığa bakılınca X isimli ünlünün sokaktaki çocuğa kötü bir şeyler yaptığı zannediliyor ancak haberin içeriğine girince bu X isimli ünlünün sokak çocuklarına kalacak bir yer sağladığı öğreniliyor.

Click-Bait Başlıkların En Çok Kullanıldığı Yerler

Click-bait içerikler her yerde kullanılabilir. Bir haber sitesinin başlığında da kullanılabilir, bir YouTube videosunun başlığında da kullanılabilir. Fakat bilmeniz gereken nokta, her haber sitesinin bir click-bait ifade taşımadığıdır. Bütün haber siteleri aynı değildir. Click-bait başlık kullananlar da vardır, kullanmayanlar da vardır.

Click-Bait (Tık Tuzağı) Örnekleri

1. “Şok şok şok! X Kişisi Bakın kiminle görüldü!”

Şok şok şok ve benzeri ifadeler, haber sitelerinin en çok kullandığı ifadelerden biridir. Habere heyecan verdiğini düşünürler. Başlıkta bu ve bunun benzeri ifadelerin kullanıldığı içerikler çoğunlukla önemsiz içeriklerdir.

2. “Öyle Bir Şey Dedi ki…”

Haber sitelerinin en çok kullandığı ifadelerden biridir. Kim dedi, ne dedi? Bunun yanında, haberde kullanılan fotoğraf da aynı şekilde bir tık tuzağıdır.

3. “X Kişisi Ölüyor!”

Bu X kişinin tüm ülke tarafından sevilen, ölmesine herkesin üzüleceği kişi olduğunu varsayıyoruz. Haberin içeriğine giren ziyaretçiler, bu X kişinin aslında kısa bir süre önce oynadığı filmde öldüğünü öğreniyorlar.

Örnekler çoğaltılabilir ama temel amaç hiçbir zaman değişmez. Başlıklarda ziyaretçileri içeriğe yönlendirecek ifadeler seçilir.