Sadece Davetlilerin Girebildiği Clubhouse Nedir, Nasıl Kullanılır?

İlk ortaya çıkışının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra internet kullanıcılarının büyük bir kısmının ilgisini üzerinde toplayan Clubhouse nedir ve nasıl kullanılır? Bu sosyalleşme uygulamasına katılmak için davet koduna mı ihtiyacımız var? İnternet kullanıcılarının kafasında oluşmuş bütün soru işaretlerini giderecek cevaplara yazımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Clubhouse Nedir, Ne Değildir?

Clubhouse, dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter, Facebook, Instagram ve hatta TikTok’un aksine her internet kullanıcısının sadece saniyeler içerisinde bir hesap oluşturup ilk gönderisini diğer insanlara sunabileceği bir platform değildir. İçeride neler olup bittiği hakkında fikir sahibi olmak için öncelikle bir davet koduna ihtiyacınız vardır.

Son birkaç haftadır internet kullanıcıları arasında çok konuşulan bir sosyal ağa dönüşen bu platform, milyarlarca kullanıcının her gün düzenli olarak kullandığı sosyal medya platformlardan farklı olarak insanların sosyalleşmesine odaklanmıştır. Bu uygulamada sohbetler odalarda gerçekleşiyor. Her odada bir moderatör bulunuyor. Katılımcıların odadaki rolü şu üçlüden başkası olamıyor: Konuşmacı, dinleyici ve moderatör. Bu rollerin her birinin nasıl bir görev üstlendiğini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Clubhouse Moderatörü Nedir, Ne İş Yapar?

Bu uygulama aracılığı ile bir oda açarsanız moderatör de siz olursunuz. Moderatörler, konuşmacıları ve dinleyicileri seçme yetkisine sahiptir. Oda içerisinde kaç kişinin konuşabileceği ve kaç kişinin dinleyici olarak kalacağı tamamen moderatörünün kendisine bağlıdır. Bir moderatör dilerse kalabalık bir konuşmacı grubu ile sohbet etmeyi seçebilir.

Clubhouse Konuşmacısı Nedir?

Konuşmacılar, konuşma yetkisine sahip kişilerden oluşur. Odayı kuran kişi varsayılan olarak konuşma yetkisine sahiptir. Konuşmacılar, odanın kurucusu tarafından kullanıcılara yetki verildikçe çoğalır. Bu kişilerin amacı, odanın konusu hakkında diğer kişilerle sohbet etmek veya herhangi bir konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmak olabilir.

Clubhouse Dinleyicisi Nedir?

Herhangi bir odaya katılan bir kişinin rolü varsayılan olarak dinleyicidir. Odanın yöneticisi eğer odaya katılan kişiye konuşmacı yetkisini vermezse bu kişi dinleyici olarak kalmaya devam eder. Dinleyicilerin konuşmacılar tarafından sürdürülen sohbete katılmak için elini kaldırması gereklidir.

Clubhouse Nasıl Kullanılır?

Clubhouse isimli yeni sosyalleşme uygulaması şimdilik iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Clubhouse indirmek için aşağıdaki "İndir" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. iPhone için ses temelli sosyal ağ uygulamasını aşağıda yer alan bağlantı üzerinden cihazınıza ücretsiz olarak indirdikten sonra hesap oluşturma talimatlarını takip etmeniz gereklidir. Uygulama tarafına gerekli bilgileri verdikten sonra beklemeye başlamanız gerekiyor. Uygulamayı kullanan bir arkadaşınız varsa davet kodu aracılığı ile uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Clubhouse Kuralları Nelerdir?