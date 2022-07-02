Çocuklar İçin En İyi Tablet Tavsiyeleri
Günümüzün popüler teknoloji aletlerinden biri olan tabletler, çocuklar için adeta bir vazgeçilmez oldu. Sizler için en iyi çocuk tabletlerini derledik.
Dünyada çocuklar için artık bir vazgeçilmez olan tabletler, her geçen gün daha da popülerleşmekte akıllı telefon yerine tercih edilen tabletler. Birbirinden farklı özelikler ve fiyatlarıyla kullanıcılara sunulmakta. Çocuklar için tabletler onların yeni eğitim aracı ve oyuncağı. Sizler için çocuklarınıza alabileceğiniz tabletleri derledik.
Çocuğunuzun genellikle Youtube ve oyunlar için kullanabileceği tabletler, akıllı telefonların yerine daha cazip gelmekte. Çocuğunuz günümüzün vazgeçilmez eğitimlerinden olan yazılımı giriş eğitimini bu tabletler sayesinde öğrenebilir ya da grafik tasarım adımlarına buradan başlayabilir ve keyifli vakitler geçirebilir.
Çocuklar İçin Tablet Tavsiyeleri
- Samsung Galaxy Tab A 8.4
- Amazon Fire HD8
- Casper Via S20
- Concord 10.1
- Lenovo Tab M10 Plus Tablet
- Samsung Galaxy Tab S6
- Hometech Alfa 10YF
- Philips M9 PRO S410J
- Samsung Galaxy Tab A7 SM-T507
- Sunny SN10016
Samsung Galaxy Tab A 8.4
Samsung Kids destekli olan tablet, Youtube videoları ve oyunlar için gayet ideal bir üründür.
Samsung Galaxy Tab A 8.4 Özellikleri
- 8.4 inç LCD Ekran
- 3 GB RAM
- 8 Çekirdekli Exynos 7904 işlemci
- 32 GB Dahili hafıza ve 512 GB'a kadar artırılabilir hafıza
- 8 MP arka kamera
- 5 MP ön kamera
- 5000 mAh uzun ömürlü batarya
Amazon Fire HD8
Ebeveyn kontrolünü sahip olan Amazon'un uygun fiyatlı tableti çocuklarınız için eğlenceli bir araç olabilir.
Amazon Fire HD8 Özellikleri
- 8 inç Ekran
- 1.5 GB RAM
- 4 Çekirdekli 1.3 GHz işlemci
- 16 GB Dahili hafıza ve 256 GB'a kadar arttırılabilir hafıza
- 2 MP Arka kamera
- 0.3 MP Ön kamera
- 12 Saat pil ömrü
Casper Via S20
1920x1200 Ekran çözünürlük kalitesi veren tablet, boyutu ile çocuklarınızın rahatlıkla kullanmasına olanak sağlıyor.
Casper Via S20 Özellikleri
- 10.1 inç Ekran
- 3 GB RAM
- 4 Çekirdekli MT 8163 işlemci
- 32 GB Dahili hafıza
- 5.0 MP Arka kamera
- 2.0 MP Ön kamera
- 6600 mAh Uzun ömürlü batarya
Concord 10.1
Hem telefon hem tablet olarak kullanılabilecek cihaz 4.5G SIM kart uyumlu. Çocuğunuzla görüşmeler yapabileceğiniz, eğitimi ve eğlence ortamını birlikte sağlayabilceğiniz geniş ekranlı bir tablettir.
Concord 10.1 Özellikleri
- 10.1 inç Ekran
- 4 GB RAM
- 8 Çekirdek MT6753 işlemci
- 32 GB Dahili hafıza 64 GB'a kadar artırılabilir hafıza
- 8.0 MP Arka kamera
- 2.0 Ön kamera
- 7000 mAh Uzun ömürlü batarya
Lenovo Tab M10 Plus Tablet
Dev ekran boyutu, dahili hafızası ve şık tasarımıyla öne çıkan tablet, performans konusunda güçlü bir cihaz.
Lenovo Tab M10 Plus Tablet Özellikleri
- 10.3 inç Ekran
- 4 GB RAM
- 8 Çekirdek ve 2.3 GHz hızında işlemci
- 128 GB Dahili hafıza
- 8.0 MP Arka kamera
- 2.0 MP Ön kamera
- 9 Saat kadar pil ömrü
Samsung Galaxy Tab S6
Android telefon, tablet denince akla gelen Samsung markası, AMOLED ekranı ve güçlü performansı ile kullanıcılara sunulmakta.
Samsung Galaxy Tab S6 Özellikleri
- 10.4 inç AMOLED ekran
- 4 GB RAM
- 8 Çekirdek Exynos işlemci
- 64 GB Dahili hafıza
- 8.0 MP Arka kamera
- 5.0 MP Ön kamera
- 7040 mAh Pil ömrü
Hometech Alfa 10YF
Çocuklar için alınabilecek diğer tabletimiz Hometech marka, büyük ekran boyutu ile çocuğunuz rahat çizimler yapabilecek ve bunun yanı sıra eğlenceli vakitler geçirebilecek.
Hometech Alfa 10YF Özellikleri
- 10.1 inç Ekran
- 4 GB RAM
- 4 Çekirdek MT8168 işlemci
- 128 GB Dahili hafıza
- 13.0 MP Arka kamera
- 5.0 MP Ön kamera
- 5000 mAh Pil ömrü
Philips M9 PRO S410J
Mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilen tablet çocuğunuz için yeterli olabilecek kapasitede.
Philips M9 PRO S410J Özellikleri
- 10.1 inç Ekran
- 4 GB RAM
- 8 Çekirdek ve 2.0 GHz hızlı işlemci
- 64 GB Dahili depolama alanı
- 5.0 MP Arka kamera
- 2.0 MP Ön kamera
- 5000 mAh Pil ömrü
Samsung Galaxy Tab A7 SM-T507
Günlük kullanım ve çocuk tableti olarak kullanabileceğiniz cihaz, Samsung Kids özelliği sayesinde çocuklarınız için ideal bir cihaz olacaktır.
Samsung Galaxy Tab A7 SM-T507 Özellikleri
- 10.0 inç Ekran
- 3 GB RAM
- 8 Çekirdek Qualcomm marka 2.0 GHz hızında işlemci
- 32 GB Dahili hafıza
- 10.0 MP Arka kamera
- 5.0 MP Ön kamera
- 7040 mAh Pil ömrü
Sunny SN10016
Çocuklar için tablet önerilerimizin sonuncusu olan tablet: Sunny SN10016 modeli. Günlük kullanım için ideal olan bu tablet teknik özellik bakımından diğerlerine göre daha düşük özelliklere sahip.
Sunny SN10016 Özellikleri
- 10.0 inç Ekran
- 1 GB RAM
- Quad Core Marka 1.5 GHz hızlı işlemci
- 4 GB Dahili hafıza ve 16 GB'a kadar arttırılabilen hafıza
- 5.0 MP Arka kamera
- 2.0 MP Ön kamera
- 10006 mAh pil ömrü
Tablet vs Bilgisayar: Hangisini Almalısınız?
Eğer gündelik işlerinizi gerçekleştirebilmek adına yeni bir teknolojik ürün arayışı içindeyseniz, sizin de yolunuz tablet vs bilgisayar kıyaslamasına düşmüş olabilir.
Bu içeriğimizde çocuklar için alınabilecek tabletlerden bahsettik. Sizler bu marka ve model tabletleri daha önce kullandınız mı, bu listede sizce hangi tabletler olmalıydı? Yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.
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