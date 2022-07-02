Çocuklar İçin En İyi Tablet Tavsiyeleri

Dünyada çocuklar için artık bir vazgeçilmez olan tabletler, her geçen gün daha da popülerleşmekte akıllı telefon yerine tercih edilen tabletler. Birbirinden farklı özelikler ve fiyatlarıyla kullanıcılara sunulmakta. Çocuklar için tabletler onların yeni eğitim aracı ve oyuncağı. Sizler için çocuklarınıza alabileceğiniz tabletleri derledik.

Çocuğunuzun genellikle Youtube ve oyunlar için kullanabileceği tabletler, akıllı telefonların yerine daha cazip gelmekte. Çocuğunuz günümüzün vazgeçilmez eğitimlerinden olan yazılımı giriş eğitimini bu tabletler sayesinde öğrenebilir ya da grafik tasarım adımlarına buradan başlayabilir ve keyifli vakitler geçirebilir.

Çocuklar İçin Tablet Tavsiyeleri

Samsung Galaxy Tab A 8.4

Amazon Fire HD8

Casper Via S20

Concord 10.1

Lenovo Tab M10 Plus Tablet

Samsung Galaxy Tab S6

Hometech Alfa 10YF

Philips M9 PRO S410J

Samsung Galaxy Tab A7 SM-T507

Sunny SN10016

Samsung Galaxy Tab A 8.4

Samsung Kids destekli olan tablet, Youtube videoları ve oyunlar için gayet ideal bir üründür.

Samsung Galaxy Tab A 8.4 Özellikleri

8.4 inç LCD Ekran

3 GB RAM

8 Çekirdekli Exynos 7904 işlemci

32 GB Dahili hafıza ve 512 GB'a kadar artırılabilir hafıza

8 MP arka kamera

5 MP ön kamera

5000 mAh uzun ömürlü batarya

Amazon Fire HD8

Ebeveyn kontrolünü sahip olan Amazon'un uygun fiyatlı tableti çocuklarınız için eğlenceli bir araç olabilir.

Amazon Fire HD8 Özellikleri

8 inç Ekran

1.5 GB RAM

4 Çekirdekli 1.3 GHz işlemci

16 GB Dahili hafıza ve 256 GB'a kadar arttırılabilir hafıza

2 MP Arka kamera

0.3 MP Ön kamera

12 Saat pil ömrü

Casper Via S20

1920x1200 Ekran çözünürlük kalitesi veren tablet, boyutu ile çocuklarınızın rahatlıkla kullanmasına olanak sağlıyor.

Casper Via S20 Özellikleri

10.1 inç Ekran

3 GB RAM

4 Çekirdekli MT 8163 işlemci

32 GB Dahili hafıza

5.0 MP Arka kamera

2.0 MP Ön kamera

6600 mAh Uzun ömürlü batarya

Concord 10.1

Hem telefon hem tablet olarak kullanılabilecek cihaz 4.5G SIM kart uyumlu. Çocuğunuzla görüşmeler yapabileceğiniz, eğitimi ve eğlence ortamını birlikte sağlayabilceğiniz geniş ekranlı bir tablettir.

Concord 10.1 Özellikleri

10.1 inç Ekran

4 GB RAM

8 Çekirdek MT6753 işlemci

32 GB Dahili hafıza 64 GB'a kadar artırılabilir hafıza

8.0 MP Arka kamera

2.0 Ön kamera

7000 mAh Uzun ömürlü batarya

Lenovo Tab M10 Plus Tablet

Dev ekran boyutu, dahili hafızası ve şık tasarımıyla öne çıkan tablet, performans konusunda güçlü bir cihaz.

Lenovo Tab M10 Plus Tablet Özellikleri

10.3 inç Ekran

4 GB RAM

8 Çekirdek ve 2.3 GHz hızında işlemci

128 GB Dahili hafıza

8.0 MP Arka kamera

2.0 MP Ön kamera

9 Saat kadar pil ömrü

Samsung Galaxy Tab S6

Android telefon, tablet denince akla gelen Samsung markası, AMOLED ekranı ve güçlü performansı ile kullanıcılara sunulmakta.

Samsung Galaxy Tab S6 Özellikleri

10.4 inç AMOLED ekran

4 GB RAM

8 Çekirdek Exynos işlemci

64 GB Dahili hafıza

8.0 MP Arka kamera

5.0 MP Ön kamera

7040 mAh Pil ömrü

Hometech Alfa 10YF

Çocuklar için alınabilecek diğer tabletimiz Hometech marka, büyük ekran boyutu ile çocuğunuz rahat çizimler yapabilecek ve bunun yanı sıra eğlenceli vakitler geçirebilecek.

Hometech Alfa 10YF Özellikleri

10.1 inç Ekran

4 GB RAM

4 Çekirdek MT8168 işlemci

128 GB Dahili hafıza

13.0 MP Arka kamera

5.0 MP Ön kamera

5000 mAh Pil ömrü

Philips M9 PRO S410J

Mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilen tablet çocuğunuz için yeterli olabilecek kapasitede.

Philips M9 PRO S410J Özellikleri

10.1 inç Ekran

4 GB RAM

8 Çekirdek ve 2.0 GHz hızlı işlemci

64 GB Dahili depolama alanı

5.0 MP Arka kamera

2.0 MP Ön kamera

5000 mAh Pil ömrü

Samsung Galaxy Tab A7 SM-T507

Günlük kullanım ve çocuk tableti olarak kullanabileceğiniz cihaz, Samsung Kids özelliği sayesinde çocuklarınız için ideal bir cihaz olacaktır.

Samsung Galaxy Tab A7 SM-T507 Özellikleri

10.0 inç Ekran

3 GB RAM

8 Çekirdek Qualcomm marka 2.0 GHz hızında işlemci

32 GB Dahili hafıza

10.0 MP Arka kamera

5.0 MP Ön kamera

7040 mAh Pil ömrü

Sunny SN10016

Çocuklar için tablet önerilerimizin sonuncusu olan tablet: Sunny SN10016 modeli. Günlük kullanım için ideal olan bu tablet teknik özellik bakımından diğerlerine göre daha düşük özelliklere sahip.

Sunny SN10016 Özellikleri

10.0 inç Ekran

1 GB RAM

Quad Core Marka 1.5 GHz hızlı işlemci

4 GB Dahili hafıza ve 16 GB'a kadar arttırılabilen hafıza

5.0 MP Arka kamera

2.0 MP Ön kamera

10006 mAh pil ömrü

Bu içeriğimizde çocuklar için alınabilecek tabletlerden bahsettik. Sizler bu marka ve model tabletleri daha önce kullandınız mı, bu listede sizce hangi tabletler olmalıydı? Yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.