Çocukların Telefon Kullanmaya Başlaması için En Doğru Zaman Nedir?

Çocuklara ilk telefonunu vermek birçok ebeveyn için korkutucu bir fikir olabilir. Gençlerin kendi telefonunun olması için araba sürmeden farklı olarak belirli bir zaman yoktur. Çocuklara telefon almak için doğru zaman çocuktan çocuğa değişir.

Çocuklara telefon almanın dışında üzerinde durmanız gereken başka bir nokta da çocuğunuzun güvende kalmasını sağlamaktır. Sosyal medya uygulamalarından internet erişimine kadar ebeveynler birçok konuda çocukları için endişelenebilir. Bu nedenden ötürü çocuğunuzu güvende tutmak için elinizden geleni yapmalısınız.

Bu yazıda, çocukların telefon kullanmaya başlaması için en doğru zamanın ne olduğunu ve çocuğunuzun nasıl güvenli bir şekilde telefon kullanabileceğini sizlerle paylaşıyoruz.

Çocuğun Sorumlulukları

Çocuğun telefon kullanmak için hazır olduğuna dair en büyük işaret diğer sorumlulukları nasıl ele aldıklarıdır. Çoğu ebeveyn, çocukların akıllı telefon kullanmak için hazır olduğunu sadece çocuğun yaşına bakarak anlıyor ancak çocuğun ilk telefonunu kullanması için hazır olduğunu gösteren en büyük işaret aslında onlara verdiğimiz diğer sorumlulukları ele alma biçimleridir. Çocuğunuz verdiğiniz sorumlulukları iyi bir şekilde yerine getirmiş ise güveninizi kazanmıştır.

Bu karar verilirken çocukların geçmişteki sorunları göz ardı edilmemelidir. Gizlilik ya da yapmamaları gereken şeyleri yapmak ile ilgili sorunları var ise onlara bir telefon vermek durumu daha da kötüleştirecektir.

Çocuğa Telefon Verilmesi için Belirli Bir Yaş Yoktur

Çocuğunuza bir akıllı telefon vermek için doğru yaşın ne olduğunu merak ediyorsanız, çocuğunuza bir akıllı telefon vermek için size bir sayı söyleyemeyiz. Çocuğunuza akıllı telefon alacağınız yaşı söylemek yerine çocuğunuzun bir akıllı telefona sahip olacak kadar olgun olup olmadığını düşünmenizi söylüyoruz.

Çocuğunuz gerçekten bir akıllı telefona sahip olmak istiyor ise göz önünde bulundurmanız gereken bazı şeyler şunlardır:

Çocuğunuz verdiğiniz işleri başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor mu?

Çocuğunuzun oyun oynamak için mi, güvenlik için mi telefona ihtiyacı var?

Sosyal medyada arkadaşları ile iletişim hâlinde olmak istiyor mu?

Mahremiyete sahip olmanın öneminin farkındalar mı? Neleri paylaşacaklarını, nelerin paylaşılmaması gerektiğini biliyorlar mı?

Telefon sahibi olmak çalışmalarını ve diğer fiziksel aktivitelerini etkiler mi? Onlar için belirlediğiniz sınırlara uyabilirler mi?

Çocuğunuz tüm sorumlulukların farkında ise onlara telefon almanın herhangi bir zararı yoktur ancak telefonlarını vermeden önce geceleri yatmadan önce, yemek odasında ya da aile ile vakit geçirirken cep telefonu ile oynamak yok gibi birkaç kural belirlemeniz gerekir.

Çocuğunuza Telefona Sahip Olmanın Bir Sorumluluk Olduğunu Hatırlatın

Ebeveynler çocuklarına ilk telefonlarını vermek için en az 10 ila 12 yaşlarında olmasını bekler. Çocuğunuza bağlı olarak bu yaş daha da büyük olabilir.

Çocuğunuzun bir cep telefonu kullanmasına izin vermeden önce şunları göz önünde bulundurmalısınız:

Duygusal bakımdan yeterince olgun mu?

Hislerini kelimeler ile ifade edebiliyor mu?

Bir şeylerini çok sık mı kaybederler? Pahalı şeyler ile çok mu ilgililer?

Kendilerine hakim olma kabiliyetleri iyi mi? Ekran başında geçirdikleri vakitleri sınırladığınızda nasıl tepki veriyorlar?

Odaklanmak ile ilgili bir problemleri var mı?

Teknoloji ve dijital ayak izi kavramlarını anlıyorlar mı?

Çocuğunuzun kendi telefonunun olması için doğru bir zaman olduğuna karar verdikten sonra kuralların ne olması gerektiği hakkında onlarla konuşun.

Onlara neden bir telefon istediklerini ve ne için kullanmak istediklerini sorun.

Onlara telefon vermeden önce beklentilerinizi netleştirin.

Beklentilerinizin karşılanmadığı durumunda ne olacağı konusunda net olun.

Çocuğunuzun Telefon Kullanımını Takip Edin

Çocuğunuzun kimlerle konuştuğunu görmek için çocuğunuzun telefonunu her gece kontrol edin. Unutmamalısınız ki siz çocuğunuzun arkadaşı değilsiniz, onlar sizin çocuğunuz. Çocuğunuzu art niyetli kişilerden korumak sizin görevinizdir. Hem çevrim içi hem de çevrimdışı olarak çocuğunuzun yanında olmanız önemlidir.