Comic-Con'da Gösterilen Tüm Videolar

Comic-Con 2018 sona erdi. Fuarda bir sürü yeni fragman gösterildi. Biz de sizler için Comic-Con 2018'de gösterilen bütün fragmanları bir liste hale getirdik.

San Diego'da her sene gerçekleşen dünyanın en büyük film ve sinema fuarı Comic-Con 2018 tamamlandı. 19 Temmuz'da başlayan Comic-Con, 23 Temmuz'da tüm seyircilerine kapıları kapattı. Geride ise birçok yeni film ve dizi fragmanı bıraktı. Comic-Con 2018 iki oturum şeklinde yapıldı. İlk oturum tüm misafirlere açılırken, diğer oturum kapalı olarak özel misafirler için açıldı. Comic-Con'da yakın dönemde vizyona girecek birçok yeni filmin fragmanına yer verildi. Film fragmanlarının yanında sevilen popüler dizilerin de fragmanları paylaşıldı. Comic-Con 2018'in diğer yıllara göre daha dolu geçtiğini söylemek gerek.

Comic-Con 2018'de genel olarak DC filmlerine ve dizilerine yer verildi. DC'nin merakla beklenen iki filmi; Aquaman ve Shazam! filmlerinin merakla beklenen fragmanları paylaşıldı. Arrow, The Flash, DC's Legends of Tomorrow, Black Lightning ve Supergirl gibi ünlü DC Comics dizilerinin de yeni sezon fragmanları paylaşıldı. Ayrıca herkesin merakla beklediği Glass ve Doctor Who dizilerinin fragmanlarına da yer verildi.

Comic-Con 2018'de benim favorim Aquaman ve Shazam! filmleri oldu. Merakla beklediğim Arrow ve DC's Legends of Tomorrow dizilerinin de fragmanlarının yayınlanması beni oldukça mutlu etti. Comic-Con'da yayınlanan tüm videolara aşağıdan göz atabilirsiniz.

1 - Shazam!

2 - Aquaman

3 - Godzilla: King of the Monsters

4 - Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

5 - Glass

6 - The Purge

7 - Supergirl 4. Sezon

8 - The Flash 5. Sezon

9 - Arrow 7. Sezon

10 - DC's Legends of Tomorrow 4. Sezon

11 - Black Lightning 2. Sezon

12 - Titans

13 - First Young Justice: Outsiders

14 - Rivaldale 3. Sezon

15 - Doctor Who 11. Sezon

16 - Supernatural

17 - Iron Fist

18 - Walking Dead 9. Sezon

19 - The Preacher 3. Sezon