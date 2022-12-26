Yapay Zeka Destekli İçerik Asistan: Contenting App

İngilizce'de Content Curation olarak bilinen "içerik derlemesi" konusunu birey özeline indirgemeyi başaran Contenting App, içerik tüketim alışkanlıklarına yenilikçi bir bakış açısı kazandırıyor.

İlgi alanlarınıza göre içerik öneren yapay zeka destekli bir içerik asistanı olarak gün içinde okurlarına ulaşıyor. Binlerce Türkçe içeriğin gün içinde yayınlandığı Contenting, eş zamanlı olarak içerikleri tarıyor ve nitelikli olan yayınları, isteyen herkesle paylaşıyor.

Contenting Nasıl Kullanılır?

Contenting'i mobil cihazınızı indirdikten sonra ilgi alanlarınızı seçebiliyorsunuz. Seçim yaptıktan sonra size özel sunulan içerik önerilerini sağa (beğen) veya sola (beğenme) atabilirsiniz. İlginizi çeken içeriği detaylı bir şekilde okumak için de üzerine tıklayabilirsiniz. Bu şekilde algoritma sizi daha iyi tanıyor ve bir sonraki önerileri buna göre belirliyor.

Contenting yapay zekası, uygulama içindeki tüm davranışları ve içerik tüketim alışkanlıklarına paralel bir şekilde gelişiyor. Her kullanımda bu davranışlara göre öneriler sunuyor. Bunların haricinde Contenting App'te kullanıcıların kendi listelerini oluşturabiliyor. Bu listeler yayıncılar, içerikler, kullanıcılar şeklinde ayrılabiliyor. İsteğe göre her mecrada bu listeleri paylaşmak da mümkün oluyor.

Kullanıcıların kendi aralarında mesajlaşabiliyor olması da Contenting'i rakiplerinden ayıran özelliklerden biri. İsteyen kullanıcı, istediği içeriği tek tıkla başka kullanıcıya gönderebiliyor. İsterlerse sohbet de edebiliyor.

Contenting App'i ücretsiz bir şekilde indirmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:

Contenting Kullanıcılarına Neler Sunuyor?

Yapay zeka destekli algoritması sayesinde kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Dijitalde harcanan zaman kaybını engelleyerek, kusursuz bir akış sergiliyor.

Her kaydırma sonrası tek içerik öneriyor. Tek bir içeriğe odaklanarak kontrollü içerik tüketimi gerçekleştirilmesini sağlıyor.

İçeriklere en hızlı şekilde erişim sağlama imkanı sunuyor.

Kullanıcı dostu arayüze sahiptir. Ekran yorgunluğu, dijital karmaşa gibi etkilerden uzak bir uygulama deneyimi yaşatıyor.

Seçimleriniz doğrultusunda hem yurt içi hem de yurt dışındaki önemli kaynakları tarıyor, gelişmeleri ve en kaliteli içerikleri bildirim olarak gönderiyor.

İçeriklere daha sonra bakabilmek için kaydetme seçeneği sunuyor. Beğenilen içeriklere de kolay erişim imkanı sunuyor.

İçeriklerden oluşan bir liste hazırlanabiliyor. Listeler farklı kullanıcılar tarafından takip edilebiliyor.

Algoritmasındaki içerik üreticilerini titiz bir şekilde seçiyor. Nitelikli içerik üreten, ilham veren, vizyoner ve yeni nesil yayıncılar ile çalışıyor.

Tamindir'i Contenting'de takip etmek isterseniz kullanıcı adı: "Tam İndir"

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