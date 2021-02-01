Coolmuster Android Assistant ile Verilerinizi Kaybetmekten Korkmayın!

Yanlışlıkla önemli bir dosyayı mı sildiniz? Yoksa cihazınızı sıfırladıktan sonra tüm verileriniz gitti mi? Bazen istenmeyen şeyler olur. Öte taraftan verilerinizi yedekleme alışkanlığı edinerek tüm bu kazalara karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Bu yazımızda Android için başarılı bir yedekleme programı olan Coolmuster Android Assistant ile karşınızdayız.

Coolmuster Android Assistant Ne İşe Yarıyor?

Geldiğimiz noktada akıllı telefonlar adeta elimiz ve ayağımız oldu. Mühim verilerimizin önemli bir kısmını onlarda saklıyoruz ancak iş bu verileri korumak olduğunda, pek çoğumuz bunu yapmıyoruz. İşte tam da bu noktada Coolmuster Android Assistant devreye giriyor.

Android cihazlar için kullanabileceğiniz en iyi veri yedekleme programı olarak gösterebileceğimiz uygulamalardan biri olan Coolmuster Android Assistant ile birlikte akıllı telefonunuzda yer alan kritik verileri yalnızca tek bir tuşa basarak, neredeyse uğraşsız bir şekilde yedekleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama içerisindeki dosya yönetim sistemi, bilgisayarınızdaki dosyaları telefonunuza ya da telefonunuzdaki dosyaları bilgisayarınıza rahatça aktarabilmenize de olanak sunuyor.

Coolmuster Android Assistant Özellikleri

Android cihazınızda yer alan fotoğrafları, videoları, müzikleri, kişileri, mesajları, arama günlüklerini, uygulamaları ve dahasını yalnızca tek bir tuşla yedekleyebilirsiniz.

Yedeklediğiniz dosyaların tamamını yalnızca tek bir tuşa basarak tekrar yükleyebilirsiniz.

Yedekleme işlemini ister USB aracılığı ile, isterseniz de Wi-Fi üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla cihazı yönetebilirsiniz.

Ne kadar eski olduğu fark etmez. Neredeyse tüm Android cihazlarda kullanabilirsiniz!

Yedekleme tamamen güvenilir bir şekilde gerçekleşir ve endişe etmenize gerek kalmaz.

Coolmuster Android Assistant ile Veri Yedekleme Nasıl Yapılır?

Yazımızın devamında Android cihazınızdaki fotoğrafları, videoları, müzikleri, kişileri, mesajları, arama günlüklerini, uygulamaları ve dahasını nasıl yedekleyebileceğinize değineceğiz. Bu süreçte Android 4.0 ve sonrasını çalıştıran bir akıllı telefona ek olarak, Windows XP ve sonrasını çalıştıran bir bilgisayara ihtiyaç duyacaksınız.

1- Android Cihazınızı Bağlayın

Android Assistant yazılımını kullanabilmek için öncelikli olarak akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamalısınız. Bunun için iki farklı yöntem bulunuyor: Birinci yöntemde cihazınızı USB yolu ile bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. İkinci yöntemde ise kablosuz bağlantı seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bağlantı başarılı olduğunda hemen yukarıdaki görseldeki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu alanda akıllı telefonunuzun model numarası, işletim sistemi sürümü, seri numarası, batarya durumu ve kullanılabilir hafızası gibi bazı detaylar yer alacak.

2- Tek Tek Yedekleyin

Android Assistant, size iki farklı yedekleme seçeneği sunuyor.

İsterseniz soldaki menüden seçim yaparak tek tek yedekleme yapabilirsiniz. Örneğin Apps sekmesinden tüm uygulamalarınızın bir listesini görebilir, aralarında seçim yapabilirsiniz. Seçtiğiniz uygulamaları yedeklemek için yapmanız gereken tek şey, üst menüde yer alan Export butonuna basmak olacak.

3- Toplu Yedekleme Yapın

Eğer bu seçeneklerle tek tek uğraşmak istemiyorsanız, üst menüde yer alan Super Toolkit menüsüne tıklayabilirsiniz.

Burada yer alan Backup seçeneği, cihazınızdaki tüm verileri tek tuşla yedekleyebilmenize olanak sunuyor. Eğer bu verilere ihtiyaç duyacak olursanız, hemen yanındaki Restore butonuna basarak aldığınız kayıtlardan herhangi birisini tekrar yüklemeniz de mümkün.

Backup seçeneğine bastığınızda hangi verileri yedeklemek istediğinizi ya da hangi verileri yedeklemek istemediğinizi seçmenizi sağlayan bir ekran göreceksiniz. Benzer şekilde Restore butonuna bastığınızda da hangi verileri geri yüklemek istediğinizi ve hangi verileri geri yüklemek istemediğinizi seçmenizi sağlayan bir ekran görünecek.

Coolmuster Android Assistant Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Android Sistemi: Android 4.0 ve üstü

Android 4.0 ve üstü İşlemci: Intel Pentium 1 GHz ve üstü

Intel Pentium 1 GHz ve üstü Bellek: 256 MB RAM ve üstü

256 MB RAM ve üstü Depolama: 200 MB boş alan

Coolmuster Android Assistant'ı kullanabilmek için bilgisayarınızda Windows XP ya da daha yeni, akıllı telefonunuzda ise Android 4.0 ya da daha yeni bir işletim sistemi bulunmalıdır. Buna ek olarak programın neredeyse tüm bilgisayarlarda çalışabilecek cömert sistem gereksinimleri ile geldiğini görüyoruz.