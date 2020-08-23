COVID-19'a çare olabilecek aşı mevcut pandemiyi sona erdirmek için en iyi stratejimiz gibi görünüyor ancak bilim adamlarının herhangi bir aşıyı oluşturması en kısa dört yıl sürüyor. COVID-19 aşısı hakkında merak ettiğiniz tüm sorular.

Gelecekteki herhangi bir COVID-19 aşısının güvenliği, kullanılabilirliği ve etkinliği hakkında şimdiden pek çok şüphe var. Dünyadaki tüm insanlar COVID-19 aşısı hakkında tedirginlik yaşıyorken Rusya'nın "biz aşıyı bulduk" çağrısı bile insanları pek umutlandırmadı.

COVID-19 aşısı ne zaman bulunacak, COVID-19 aşısı için ne kadar ödeyeceğiz, COVID-19 aşısı normal hayata dönüşü sağlayacak mı gibi COVID-19 aşısı hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını derledik.

COVID-19 aşısı ne zaman hazır olacak?

Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları Koronavirüse karşı potansiyel aşılar geliştirmede toplu olarak çalışıyorlar ve şu anda üç aşamalı süreçte olan en az üç düzine COVID-19 aşı adayı bulunuyor. Rusya'nın aşıyı bulduk ifadesindeki test ürünün de ( Sputnik V) henüz Faz III seviyesinde olduğunu hatırlatalım.

Halihazırda dünya çapında üç düzine COVID-19 aşı adayı bulunuyor olsa da klinik denemelere ulaşan aşıların yaklaşık yüzde 30'u onaylanma ihtimaline sahip. Bu durumu ele aldığımızda COVID-19 aşısı en erken 2021'de gelebilir ancak araştırmacılar bile bu aşılara güvenmekte kararsız.

Ayrıca Koronavirüsle adı sık sık anılan Bill Gates ise Koronavirüsün zengin ülkeler için 2021 yılının sonunda, diğer ülkeler için ise 2022 yılının sonunda sona ereceğini açıklamıştı.

COVID-19 aşısı ilk olarak kime dağıtılacak ?

ABD hükümeti geçtiğimiz günlerde ilaç şirketi Moderna ve Pfizer ile bir anlaşma imzaladı. Aşı adayları için 100 milyon dozluk başlangıç ​​partisi üretmek ve dağıtmak için klinik denemeler devam ederken tüm bu dozların hazır hale getirilmesinin yıl sonuna kadar sürecek.

Johns Hopkins Halk Sağlığı Okulu'nda aşı uzmanı olan William Moss'a göre çoğu insan; sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar gibi hastalığa açık olanlara öncelik verilmesi gerektiği konusunda hemfikir. "Aşının hazır olmasından bir yıl sonra aşı olmak isteyen herkes için yeterli miktarda olacaktır" diyor.

COVID-19 aşısı ne kadara mal olacak?

Birkaç ay önce ABD hükümeti sağlık sigortalarının aşıyı herhangi kesinti olmadan karşılamasını beklediğini duyurdu ve ayrıca bunu karşılayamayan savunmasız popülasyonlara da ücretsiz aşı sağlayacağına söz verdi.

Türkiye'de aşı dağıtımının nasıl yapılacağı ve vatandaşlardan ne kadar isteneceği bilinmiyor. Eğer Sağlık Bakanlığı ve sağlık sigortaları bu maliyeti üstlenirse tüm vatandaşlara ücretsiz aşı yapılması muhtemel.

COVID-19 aşısı normal yaşamı geri getirecek mi?

Başarılı COVID-19 aşısını isteyen herkese dağıtılması zaman alacak ve en iyi senaryoda bile bu, gelecek yılın ortasında mümkün olabilir. Faz III denemelerinde gördüğümüz aşılar gönüllülerde bağışıklık tepkisi uyandırdı ancak bu tepkinin enfeksiyonları önlemede neler yaratabileceğini bilmiyoruz.

1800'lerden beri var olan aşılara rağmen insanlarda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortadan kalkmadığını unutmamak gerekiyor. Yani araştırmacılara göre COVID-19 aşısı bulunsa dahi dünyayı sarsan bir felaketten günlük yaşamda rastlayacağımız basit bir hastalığa dönüşebilir.