Covid-19 ile Enfekte Olanlar Hastalık Sırasında Neler Yaşıyor?

Covid-19 ile enfekte olan kişiler kuluçka döneminde ve hastalık sürecinde neler yaşıyor? Bilinen verilerden yola çıkarak sizler için derledik.

Covid-19 Hastalığı Nasıl Seyrediyor?

Mevcut durumda ülkemizde 3,629 vaka ve 75 ölüm bulunuyor. Virüsün ülkemizde yayılımı biraz geç başlamış olsa da dünya genelinde 532,909 vaka ve 24,093 ölüm bulunmakta. Hastaların önemli bir kısmı süreci hafif semptomlar ile atlatırken bir kısmı ise ciddi ve kritik süreçler yaşıyor. Peki bu dönemde neler oluyor?

Kuluçka Dönemi

Araştırma verilerine göre kuluçka dönemi ağırlıklı ortalama ile beş gün sürüyor. Tabii bu süreçte de hastalığın bulaşıcı olduğunu göz önüne almalısınız.

Bu süreçte virüs önce hücrelere yerleşiyor ve bunun ardından hızlı bir çoğalma sürecine giriyor. Vüdumuzda boğaza, solunum yollarına ve akciğere yerleşen virüs bu alanları kendisi için bir üreme fabrikası gibi kullanıyor. Bu erken aşamada hastalık belirtisi görülmüyor.

Kuluçka döneminin kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte 2 - 11 gün arasında sürdüğü, ağırlıklı ortalamanın ise 5 gün olduğu tahmin ediliyor.

Hafif Vakalar

Tahminlere göre hafif vakalar, tüm hastaların yüzde 81 oranındaki kısmına denk geliyor. Hafif vakalar hastalığı hafif semptomlar ile geçirirken önemli bir kısmı herhangi bir semptom dahi göstermeyebiliyor.

Bu vakalarda ortak semptomlar ateş ve öksürük. Tabii tekrar ifade etmemiz gerekirse bunların çok şiddetli değil, katlanılabilir ve basit tedaviler ile geçebilecek düzeyde olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bazı durumlarda yorgunluk, baş ağrısı ve boğaz ağrısı da eşlik edebiliyor.

Bu belirtiler çoğu zaman hastaneye dahi gereksinim duymadan evde dinlenme, bol sıvı tüketimi ve parasetamol tedavisi ile geçiyor. Yaklaşık bir hafta süren bu süreçte kişiler bu semptomlar ile hastalığı geride bırakabiliyor.

Ağır Vakalar

Tahminlere göre ağır vakalar, tüm hastaların yüzde 14 oranındaki kısmına denk geliyor.

Ağır vakalarda genellikle hafif vakalardaki semptomlara ek olarak (ateş, öksürük, yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı) zatürre eşlik ediyor. Ağır vakaların bir kısmında yaşanan zatürre nefes alımını güç hale getiriyor ya da engelliyor.

Bu durumda ağır vakalardaki bazı hastaların solunum cihazı desteği alması gerekebiliyor.

Kritik Vakalar

Tahminlere göre kritik vakalar, tüm hastaların yüzde 5 oranındaki kısmına denk geliyor.

Bu aşamada vücut, standart gereksinimlerini yerine getiremiyor. Temel fonksiyonları yerine getirmekte güçlük çeken vücutta ciddi ölüm riski ortaya çıkıyor. Söz konusu vakalarda bağışıklık sistemi kontrolden çıkıyor ve tüm vücuda zarar vermeye başlıyor.

Bu dönemde yaşanan bazı durumlar şu şekilde:

- Kan basıncının tehlikeli şekilde düşmesi ya da organların çalışmamaya başlaması septik şoka yol açabiliyor.

- Akciğerlerde yaşanan aşırı iltihaplanma akut solunum sıkıntısı ile sonuçlanıyor ve vücut ihtiyacı olan oksijeni alamıyor. Bunun sonucunda böbrekler kanı temizleyemiyor, bağırsak çeperleri zarar görüyor.

- Virüs karşı konulamayacak seviyede iltihaba yol açıyor ve çoklu organ yetmezliği tablosu ortaya çıkıyor.

Bu durumda çeşitli ağır tedavi yöntemleri hastalara uygulanıyor.