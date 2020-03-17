Covid-19 Riski Olanlar Hastaneye Gitmeli mi? İşte Yapılması Gerekenler!

Şu sıralar pek çok kişi mevsimsel grip ile karşı karşıya ancak gündemin de etkisi ile birlikte herkesin bir miktar tedirgin hissettiği söylenebilir. Yine de olası bir Covid-19 vakasından şüpheleniyorsanız neler yapmalısınız? İşte bazı tavsiyeler.

Koronavirüs Riski Olanlar Ne Yapmalı?

Temel olarak bahsetmemiz gerekirse Covid-19, hem üst solunum yolu hem de alt solunum yolu üzerinde etki yaratabilen ancak alt solunum yolu üzerinde yarattığı etkilerle birlikte bazı önemli sorunlara yol açabilen bir hastalıktır. Buna koronavirüs adı verilen bir virüs türü neden olur.

Öncelikle Covid-19 salgınına dair semptomları kendinizde gözlemliyorsanız, yapmanız gereken en önemli şey evde kalmak olacaktır.

Özellikle göğüs ve sırt bölgesinde hissedilen yüksek ateş.

Sürekli ve balgam içeren öksürük.

Eğer yukarıdaki semptomlardan herhangi birisine sahipseniz yapmanız gereken ilk şey evde kalmak olacaktır. Başlangıçta hastaneye ya da eczaneye gitmeyin. Evde kaldığınızı söylemek için herhangi bir sağlık kuruluşu ile iletişime geçmeniz gerekmez ve eğer evde kalıyorsanız koronavirüs testi yaptırmanız gerekli değildir.

Evde Ne Kadar Süre Kalmak Gerekiyor?

Eğer hastalık ile alakalı semptomları gözlemliyorsanız (bulunduğunuz bölgede herhangi bir kural olmadığını varsayarak) en az yedi gün boyunca evde kalın. Eğer başka insanlarla yaşıyorsanız bu süreyi en az on dört gün olarak güncellemeniz gerekiyor.

Eğer evde kaldığınız kişi yetmiş yaş üstü, hamile ya da hastalıkları nedeni ile zayıf bağışıklığa sahip kişilerse kalacak başka bir yer bulmaya çalışın. Mümkün değilse birbirinizden olabildiğince uzakta kalın.

Çoğu kişi için Covid-19 hafif bir enfeksiyon olacaktır ve hafif semptomlar ile atlatılacaktır. Eğer aşağıdaki durumları gözlemliyorsanız en yakın sağlık kuruluşu ile iletişim kurun.

Semptomlarla evde baş edemeyeceğinizi düşünüyorsanız.

Semptomlar gitgide ağırlaşıyorsa.

Sahip olduğunuz belirtiler yedi gün içerisinde düzelmezse.

Bu gibi durumlarda 184 numaralı yardım hattını arayarak konu hakkında yardım isteyebilir ve gerekli yönlendirmeleri alabilirsiniz. Olası diğer durumlarda 112 acil yardım hattını arayabilirsiniz.

Virüsün Yayılımı Nasıl Önlenir?

Virüsün yayılımını önlemek için temel hijyen kurallarına uymalı ve belirli semptomlara sahipseniz kendinizi izole etmelisiniz.

Neler yapmalı?

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile yıkayın ve bunu her defasında en az 20 saniye yapın.

Mekan değişimlerinde ilk işiniz ellerinizi yıkamak olmalı.

Sabun ve su olmadığı durumlarda dezenfektan jeli kullanılmalı.

Öksürme ya da hapşırma sırasında ağzınızı mendille (tek kullanımlık) ya da kolunuzla (elle değil) örtün.

Semptomları taşıyan kişilerden uzak durun.

Yapabiliyorsanız evden çalışın.

Sosyal etkinliklerden kaçın.

Peki neler yapmamalı?