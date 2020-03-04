Daha Fazla Ürün Satmak İçin Sosyal Medya Nasıl Kullanılır?

Sosyal medya, internet sitenize trafik çekmekten çok daha fazla amaçla kullanılabilir. Daha fazla ürün satmanın ve satışları artırmanın en iyi yollarından biri, sosyal medyayı doğru ve etkili bir şekilde kullanmaktan geçmektedir. Müşterilerinize gereken güveni sağlamak uzun zamanlar alır ancak sosyal medyayı kullanarak işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

Daha fazla ürün satmak, gelir elde etmek ve tutarlı bir gelir akışı oluşturmak için bu yazıda sizlerle sosyal medyayı kullanmanın birkaç yolunu paylaşacağız.

Sosyal medya üzerinden daha fazla ürün nasıl satılır?

Daha fazla ürün satmak, gelir elde etmek ve tutarlı bir gelir akışı oluşturmak için bu yazıda sizlerle sosyal medyayı kullanmanın birkaç yolunu paylaşacağız.

1. Ürününüzü ya da Hizmetinizi Tanıtın

Sosyal medya, kim olduğunuzu, neler yaptığınızı, hangi kitleye hitap ettiğinizi ve potansiyel / mevcut müşterilerle bağlantı kurmak için mükemmel bir yerdir; ancak tek paylaştığınız şey tanıtım formatında içerikler ise müşterilerin markanıza olan ilgisi ivedilikle yok olacaktır. Bu nedenle tanıtım paylaşımlarınızı, hedef kitlenize değer katan unsurlarla harmanlamanız gerekir.

2. Bir E-posta Listesi Oluşturun

Sosyal medya paylaşımlarınızı okuyan herkes satın almak için sabırsız olmayacaktır. E-posta pazarlamasının geldiği nokta burasıdır. Bu ilişkilere ödeme yapan müşterilerle daha sıcak ilişkiler kurmanıza yardımcı olur.

E-posta pazarlaması, insanları sosyal ağlardan uzak ve daha kişisel bir sohbete çekmenin iyi bir yöntemidir. Bir kez e-posta listenizde olduklarında bu ilişki zaman içinde daha iyiye doğru şekillenebilir.

3. Bilgilendirici Ürünler Oluşturun ve Satın

Sosyal medyada bir otorite geliştirdiyseniz, diğer adımınız bir bilgi ürünü oluşturmak ve satmaktır. Bu bir e-kitap, çevrimiçi kurs, çevrimiçi etkinlik ya da herhangi bir dijital öğe olabilir. Kitlenizin sevdiği konuları bulmak için Google Analytics ya da Buzzsumo gibi araçları kullanabilirsiniz.

4. İlgili Ürünler İçin Sponsor Yazılar

Kendi ürününüz için sponsor yazılara başvurabilirsiniz. Ürünlerinize ve markanıza sadık bir topluluk oluşturmaya niyetlendiyseniz, şirketler etkileşiminizi artırmanız için sizlerle iş yapmak isteyebilirler. İçeriğin türüne bağlı olarak fiyat değişecektir.

Kimlerin tanıtım yazısı teklifini kabul edeceğinize karar verirken çok dikkatli olmanız gerekir. Bazıları sizi ileriye götürmek yerine birkaç mil geriye çekebilir. Şirketler mutlaka büyük takipçisi olan sitelere tanıtım yazısı vermek istemezler. İstedikleri şey aktif bir topluluğu olan kişi / kurum sitelerdir.