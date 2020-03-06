Daha Güvenli Twitter Deneyimi için En İyi 3 İpucu

Hesabınızı gizli hale getirmek, iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif etmek ve hatta belirli kullanıcıları engellemek gibi bazı genel gizlilik ipuçları vardır. Bunların yanı sıra pek çok kullanıcının bilmediği bazı gizlilik ipuçları da bulunuyor. Bu yazıda, daha güvenli Twitter deneyimi için en iyi 3 ipucunu derledik. Bu 3 ipucunu uygulayarak daha güvenli bir şekilde Twitter kullanabilirsiniz.

1. Hesabınızı Gizleyebilirsiniz

Twitter’da hesabı gizlemek için “Tweetlerini korumaya al” seçeneği bulunuyor ancak çoğu kullanıcı bunu tercih etmeyebilir. Twitter, hesabını gizlemek isteyen ancak bu özellikten hoşlanmayan kullanıcılar için farklı bir yöntem sunuyor. Twitter’ın sunduğu bu yöntem sayesinde diğer kullanıcılar sizi e-posta adresinizle ve telefon numaranızla bulamaz. Bu sebepten dolayı gizliliğe önem veren kullanıcılar için oldukça önemli bir özelliktir. Peki, bu seçenek nasıl aktif edilir? Aşağıdaki adımları uygulayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda yüklü olan Twitter uygulamasını açın. Daha sonra “Ayarlar ve gizlilik” sayfasını açın. Ayarlar ve gizlilik sayfasında yer alan “Gizlilik ve güvenlik” menüsüne dokunun. Bu işlemin ardından “Bulunabilirlik ve kişiler” kategorisine dokunun. Son olarak, “Başkalarının seni e-posta adresinle bulmasına izin ver” ve “Başkalarının seni telefon numaranla bulmasına izin ver” seçeneklerini devre dışı bırakın.

2. Konum Seçeneğini Devre Dışı Bırakabilirsiniz

Twitter’da konum seçeneği açık olduğu sürece GPS gibi konum bilgilerini toplayabilir, kullanabilir ve saklayabilir. Twitter, kullanıcıların deneyimini iyileştirmek için bu bilgiyi topladığını belirtiyor. Yani Twitter, daha ilgili reklamlar, yerel içerikler ve öneriler gösterilmesi için GPS gibi konum bilgilerini kullandığını iddia ediyor. Konum seçeneğini hızlı ve pratik bir şekilde devre dışı bırakabilirsiniz. Konum seçeneğini devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda yüklü olan Twitter uygulamasını açın. “Ayarlar ve gizlilik” sayfasını açın. “Gizlilik ve güvenlik” menüsünü açın ve hemen ardından “Konum” kategorisinde yer alan “Tam konum” seçeneğini devre dışı bırakın.

3. “Okundu bildirimlerini göster” Seçeneğini Devre Dışı Bırakabilirsiniz

Twitter’da yer alan bu özellik, WhatsApp uygulamasına benzer şekilde çalışır. Twitter’da direkt mesaj aracılığıyla herhangi bir kullanıcıdan aldığınız mesajı okuduğunuz takdirde çift gri tik simgesinin rengi mavi olarak değişecektir. Çift mavi tik, mesajı okuduğunuz anlamına gelir. Size mesaj gönderen kişinin mesajı okuduğunuzu bilmemesini istiyorsanız ayarlar sayfasından bir seçeneği devre dışı bırakmanız gerekiyor. Aşağıdaki adımları uygulayarak okundu seçeneğini hızlı ve kolay bir şekilde devre dışı bırakabilirsiniz.