Daha Hızlı Bir PC İçin 7 Altın Kural - Söz konusu şey bilgisayarlar olduğunda, bir süre sonra çeşitli ağırlaşmalarla karşılaşmamak neredeyse imkansız gibi görülebilir. Öte taraftan atacağınız bazı adımlarla birlikte tüm bu sorunların üstesinden gelmeniz mümkün.

Daha Hızlı Bir PC için Dikkat Etmeniz Gerekenler!

Diğer tüm elektronik ürünlerde olduğu gibi, bilgisayarlar da düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Bunu bir atasözü ile bağdaştırmamız gerekirse bakarsanız bağ, bakmazsanız dağ olur. Peki ama daha hızlı ve daha performanslı bir bilgisayar için nelere dikkat etmelisiniz?

1- Temizlik Programı Kullanın

Çeşitli geliştiriciler tarafından sunulan güvenilir temizlik programları, bilgisayarınızdaki gereksiz ve önemsiz dosyaların temizlenmesi adına en önemli ihtiyaçlardan birisidir. Bu sayede hem depolama alanınız rahatlar hem de bilgisayarınız daha performanslı çalışır.

2- Sade Arayüz Tercih Edin

Daha iyi bir performans için bazı gösterişlerden vazgeçmeniz gerekecek. Bırakın menü pencerelerinin altında gölge olmasın ya da klasörler bazı animasyonlarla açılmasın. Bırakın ki hem bellekler, hem de bilgisayarınız rahat bir nefes alsın. Mümkün mertebe animasyonlar ve efektlerden kaçınmanızı tavsiye ediyoruz.

3- Antivirüs Kullanın

Bilgisayarınızın yavaşlamasındaki en önemli etkenler kötü amaçlı yazılımlar olabilir. Bu nedenle her zaman bir antivirüs kullandığınızdan emin olun. Ayrıca her antivirüs genellikle haftalık periyotlarda yazılım güncellemeleri alır. Bunları da yüklemeyi ihmal etmeyin.

4- Ek Ram Alın

Eğer siz de aynı anda birden fazla program kullananlardansanız ki, muhtemelen öylesinizdir, ne kadar fazla bellek o kadar performans demektir. Bu noktada Windows 10 yüklü bilgisayarınızda en az 8 GB RAM olmasına dikkat edin. Daha yüksek performans gerektiren uygulamaları kullanıyorsanız 16 GB RAM düşünebilirsiniz.

5- SSD Alın

Bilgisayarınızda SSD bulunması verilerin çok daha hızlı işlenebilmesine yardımcı olur. Bu hem bilgisayarı açarken, hem dosyaları bir yerden bir yere taşırken hem de oyunlarda gözle görülür bir performans artışına imkan sunacaktır. Bu nedenle bir SSD almanızı ve onu birincil disk olarak kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

6- Başlangıç Programlarını Kapatın

Bilgisayarınız açtığınızda yan taraftan Steam, alt taraftan Spotify ve sol üst köşeden müzik çalar uygulaması da eş zamanlı olarak açılıyor mu? E, bunları kapatma zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Bu programları kapatarak arka planda kullanmadığınız uygulamaların belleği tüketmesinin önüne geçebilirsiniz.

7- Bilgisayarınızı Sık Sık Temizleyin

Bu sefer yazılımsal değil, fiziksel temizlikten bahsediyoruz. Bilgisayarınızın çıkışları ve girişleri zamanla toz birikme eğilimi gösterir ve bu da hava kanallarının tıkanarak ısınmasına yol açar. Fazla ısınma da dolaylı olarak performans düşüşü demektir ki, bunun ne kadar önemli olduğunu anlamış olmalısınız.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve bilgisayarınız artık daha performanslı şekilde çalışıyor mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.