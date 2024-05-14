En İyi Danny Masterson Filmleri ve Dizileri

Amerikalı aktör Danny Masterson’ın adı 2023 yılında bazı suçlarla anıldı. Hapis cezası alan oyuncunun 2003 yılında işlediği suçlara ilişkin iddialar ilk olarak 2016’da ortaya atılmış olup, 2023 yılında bu konu çözüme kavuştu.

Danny Masterson olayını duyan sinema severler oyuncunun yer aldığı projeleri merak edip araştırdı. Biz de son zamanlarda kadına şiddet ve cinsel istismar suçu ile anılan oyuncunun rol aldığı bazı filmleri listeledik.

En Çok İzlenen Danny Masterson Filmleri

Hot Bot

Mr. Yes

Sex and A Girl

Dumanaltı

Mad For Each Other

Wake

The Bridge to Nowhere

1. Hot Bot

Bilim kurgu ve komedi türlerinde sıralanan bu filmde bir fastfood dükkanında çalışan Leo ve Limus isimli iki arkadaşın başına gelen bir macera konu alınıyor. Japonların üretmiş olduğu sex işçisi bir robot olan Bardot, bu robotu satın alan müşteriye gönderilirken kutusundan kaçıp Leo ve Limus’un aracının altına gizleniyor.

İki arkadaş ilk başta öldürdüklerini sandıkları Bardot’u eve getiriyor. Aslında sadece küçük bir arıza yapan robotu tekrar ayakta gören ikili ile Bardot arasında ilginç bir ilişki kurulurken robotu satın almak isteyen müşteriler Leo ve Limus’un peşine adamlarını takıyor.

2. Mr. Yes

Jim Carrey’nin başrolü üstlendiği bu yapımda Carl Allen isimli ana karakter her şeye ‘evet’ demek zorunda olduğu bir kişisel gelişim programına dahil oluyor. Her şeye evet demek, sandığınızdan daha zor ve Carl’ın başına çeşitli olumsuzlukların açılmasına neden oluyor. Danny Masterson ise bu filmde Rooney adlı bir karakteri canlandırmıştı.

3. Sex and A Girl

Alex Markov isimli ana karakterin yaşantısının anlatıldığı bir film.Bu karakterin annesi Clarice, kendisini bir balerin olması için yetiştiriyor. Babası ise Dr. Dan Markov. Aile içinde cinselikle ilgili birçok tabu ortadan kalkmış durumda.

16 yaşına geldiğinde anne ve babası boşanma kararı alan Alex’in sevgilisi kendisine cinsellik ile ilgili psikolojik baskı yapıyor. Alex’in hikayesinin anlatıldığı bu film hem dram hem de komedi kategorisinde sıralanıyor.

4. Dumanaltı - Smiley Face

Danny Masterson ile birlikte Adam Brody ve Rick Hoffman gibi ünlü isimlerin yer aldığı bu filmde Jane isimli ana karakterin başından geçen talihsiz olayları izliyor. Deli dolu bir ev arkadaşına sahip olan Jane, arkadaşının hazırladığı otlu keklerden yiyor.

Gün içinde yapması gereken birçok iş olmasına rağmen önce bu keklerin yerine yenilerini koyması gerektiğini düşünüyor. Los Angeles sokaklarında ilginç bir maceraya atılan Jane’in başına gelenler bu filmin konusunu oluşturuyor.

5. Mad for Each Other

İki komşunun hikayesini konu alan filmde komşulardan biri kadın, diğeri ise erkek. Şans eseri aynı psikiyatriste gittiklerini fark eden ikili bu durum karşısında kendilerini biraz tuhaf hissediyor ve birbirinden uzak durmaya çalışıyor. Ancak araya mesafe koymak sandıkları kadar kolay olmuyor ve ikilinin hikâyesi eğlenceli bir maceraya dönüşüyor.

6. Wake

Genç bir adam kardeşinin kaybından sonra kendisini toparlamakta zorlanıyor. Bu süreci atlatmak için ıssız bir adaya yerleşme kararı alan adam bir süre sonra bu kararından pişman olacak. Çünkü, bu adayı kardeşinin öldürmesine neden olan çetenin adamları kuşatmış olacak.

İntikam ve gerilim dolu bu filmde Danny Matterson’ın canlandırdığı karakterin adı ise Shane olarak karşımıza çıkıyor.

7. The Bridge to Nowhere

2009’da vizyona giren filmde 4 farklı gencin macera arayışını izliyoruz. Yoksul yaşam tarzından sıkılan gençler yeni bir hayata atılıyor. Edindikleri yeni yaşam tarzında kimisi çetelerle savaşa girmek, kimisi ise escortluk yapmak durumunda kalıyor.