Dayanıklılık Sertifikası Nedir? Ne Anlama Gelir? - Son zamanlarda satışa sunulan bazı akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, akıllı bileklikler, dizüstü bilgisayarlar ya da benzeri elektronik ürünlerde çeşitli dayanıklılık sertifikaları görmeye başladık. Peki ama tüm bunlar ne anlama geliyor?

Dayanıklılık Sertifikası Nedir?

Askeri Standart yani MIL-STD ya da daha iyisi MIL-SPEC, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan ve ekipmanların sağlamlığını ölçmeye yarayan bir standart olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz dönemlerde satışa sunulan bazı ürünlerde, mesela Samsung Galaxy Watch 3 gibi, bu tip sertifikalandırmalar ile karşılaşmaya başladık.

Sonuç olarak üreticiler ürünlerinin askeri standartlarda sağlamlık testlerinden geçtiği ile övünmeyi severler.

Bu noktada en çok öne çıkan sertifikalardan birisi de MIL-SPEC-810G olarak biliniyor. Temel olarak baktığımızda tüketici elektroniği ürünlerinde en sık karşılaştığımız sertifikasyon bu. Peki ama bu sertifika bizlere ne anlatıyor? Şimdi bu kısma daha detaylı şekilde bakalım.

Dayanıklılık Sertifikası Ne Anlama Gelir?

Eğer MIL-SPEC-810G üzerinden yürürsek, bu sertifikaya sahip olan ürünler neredeyse her türlü riske karşı test edilirler. Bu sertifikaya sahip olmak için, öncesinde yirmi dokuz farklı testten başarılı bir şekilde geçmeniz gerekiyor. Bunlardan bazıları ise şu şekilde:

- Aşırı Sıcaklara Dayanıklılık

- Aşırı Soğuklara Dayanıklılık

- Şoklara Dayanıklılık

- Düşmelere Dayanıklılık

- Mermi Dayanıklılığı

- Donma / Çözülme Dayanıklılığı

- Asit Dayanıklılığı

- Yanıcı Gazlara Dayanıklılık

- Darbeye Dayanıklılık

- Neme Dayanıklılık

Tabii bu liste buradakilerden biraz daha fazla detayı kapsıyor. MIL-STD-810G ya da MIL-SPEC-810G sertifikasına sahip olan ürünler sahaya ve hatta bir anlamda savaşa hazır olmalı diyebiliriz. Yine de çeşitli sınırlamalar, bunun her zaman doğru olduğunu göstermiyor.

Günümüzde bu sertifikaya sahip olan cihazların önemli bir kısmı, bu yirmi dokuz testin hepsinde, en azından gündelik kullanımda, başarılı olamıyor. Bunun ardında yatan sebep, şirketin bu testlerden herhangi birini yaptığını kanıtlamasına ihtiyaç olmamasından kaynaklanıyor.

Yani kurum içi testler kağıt üstünde mükemmel olsalar da şirket, testlerin gerçekten yapıldığına dair bir kanıt sunmama şansına sahip. Bu nedenle cihazın bu standarta uygun olduğu iddia edilse dahi belirli parçalar ya da parçaların tamamı ihmal edilebilir.