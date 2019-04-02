Deep Web'den Uzak Durmanız için 5 Neden

Deep Web; Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge gibi tarayıcılar ile ulaşamayacığınız, Google gibi arama motorlarında bulamayacağınız internet sitelerinin tamamıdır. Normal tarayıcılar ve arama motorlarında bulunmayan bilgilere erişmek için en iyi yerlerden biri olabilir.

Deep Web’e girmek sanıldığı gibi iyi bir seçenek olmayacaktır. Normal tarayıcıların, arama motorlarının engellediği “kötü” olarak tanımlanan internet sitelerine girmenin ne gibi büyük tehlikeler içerdiğini bilmeniz gerekiyor. Burada ulaştığınız içerikler “en iyi ihtimalle” rahatsız edici olabilir; öte yandan, burada rastladığınız içerikler yasa dışı da olabilir.

Bu yazıda, Deep Web’den uzak durmanız için 5 nedeni öğreneceksiniz. Gelin ve Deep Web’de bulabileceğiniz kötü şeylere daha ayrıntılı bir şekilde bakalım.

1. Kripto Dolandırıcılığı

Haberleri düzenli olarak takip ediyorsanız kripto dolandırıcılığının normal web’de de oldukça yaygın olduğunu biliyorsunuzdur. Sorun, Facebook’un 2018’in ortalarında kripto reklamlarını yasaklamasıyla başladı.

Bu nedenle kripto dolandırıcılığının Deep Web’de daha da yaygınlaştığını öğrenmek sizin için sürpriz olmamalıdır.

Dolandırıcılar, normal web’de kullanılan teknikler ile aynı teknikleri kullanır. Deep Web, normal web’den farklı olarak reklam ağlarında, forumlarda ve benzeri yem için müsait yerlerde tespit edilmelerinin, yasaklanmalarının olmadığı yerdir; yani dolandırıcılık için daha müsait bir yerdir.

2. Exit Scam

Exit Scam, herhangi ürünün bitmesine rağmen satıcının ürünü satmaya devam etmesidir. Deep Web’de satılan ürünler genellikle yasa dışı (silah, uyuşturucu vb.) ürünler olduğundan ve ödemelerin Bitcoin ya da diğer kripto para birimlerinde yapıldığından alıcının hiçbir tazminat hakkı yoktur.

3. Aldatmacalar

Deep Web aldatmacalarla doludur, hiçbir şey karşılığında para harcamanız istenir. Buradaki dolandırıcılar yaratıcılık üzerine çok çalışmıştır, başvurdukları aldatmacalar çok inandırıcı gelebilir.

Yaygın aldatmacalardan biri, “kırmızı odalar”dır. Hayvanlara, insanlara canlı işkencenin yanı sıra tecavüz ve cinayet gösterme iddiasında bulunurlar. Hepsinin sahte olduğunu söylemiyoruz ancak düzenli bir şekilde Deep Web kullanan insanlar, Deep Web’de en popüler aldatma senaryosunun bu senaryo olduğunu söylüyor.

Diğer aldatmacalar, yasa dışı hizmetleri kullanmak ve yasa dışı ürünleri satın almak isteyen insanlardan faydalanmaktan geçmektedir. Bu hizmetleri ya da bu ürünleri tedarik etmeye çalışırsanız, bir hiç uğruna para vermiş olursunuz.

4. Terörizm

Terörle mücadele makamları, eylemleri kontrol altına almak için Deep Web’i kullanarak birçok terörist grubunu ortaya çıkarır.

2015’in başlarında, IŞİD’in bilgi paylaşımı için yeni bir internet sitesi oluşturduğu keşfedildi. Bu internet sitesinde, Deep Web içeriğine nasıl erişilebileceğine dair açık talimatlar bile yer alıyordu.

Rawti Shax’ın Ekim 2015’te Deep Web kullandığı öğrenildi. Anonim hacker grubu, 2015 Paris saldırılarından sonra, IŞİD’i sempatik gösteren siteyi ele geçirdi ve sitenin içeriğini Prozac reklamlarıyla değiştirdi.

5. Yasadışı Pornografi

Yasadışı pornografi, Deep Web’de yaygındır. En büyük sorunlardan biri, çocuk pornolarının yer almasıdır.

FBI, 2015’de kötü amaçlı yazılımları, Adobe Flash’taki açıkları ve diğer hack numaralarını kullanarak Deep Web’de çok büyük bir çocuk porno sitesini yakaladı. Yetkililer, Kuzey Carolina sunucusunun kontrolünü ele geçirdi ve kapatmadan önce iki hafta daha aktif olmasına izin verdi. FBI, 1.000’den fazla bilgisayarı tehlikeye attı ve üç kişiyi tutukladı.