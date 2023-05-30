Dell UltraSharp 326K Monitör Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Dell tarafından Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2023’te duyurulan, LG Display IPS Black teknolojili Dell UltraSharp 326K Monitör ile ilgili tüm detaylar!
Dell UltraSharp 326K monitör; net çözünürlüklü kamera, mükemmel çalışma şekli ve yerleşik hoparlör çubuklu olarak tasarlanmıştır. Dünyadaki ilk IPS Black teknolojisine sahip olan monitör olarak dikkat çekiyor.
Dell UltraSharp 236K monitör; %41 derin siyah, gelişmiş kontrast ve iyi renk doğruluğu sunuyor. Aynı zamanda joystick kontrolleri gerçekleştiren bir sistemden oluşuyor. Dikey olarak çok rahat kullanılabiliyor.
Dell UltraSharp 326K monitörün IPS siyah teknolojisi; doğru renklerden oluşan görüntüler üretiyor. Genel anlamda artıları çok olan bu monitörün hantal ve ağır olması diğer bir taraftan da yüksek fiyatlı olması eksileri arasında yer alıyor.
Son teknolojiyle tasarlanan monitörün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkındaki tüm detayları sizler için derledik.
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Dell UltraSharp 326K Monitör Özellikleri
Dell UltraSharp 326K monitör; keskin 6K çözünürlüklü olarak geliştirilmiştir. Ayrıca dizüstü bilgisayarı 140W’a kadar güçle şarj eden Thunderbolt 4 bağlantısı bulunuyor. Bu monitör aynı zamanda dikey şekilde eğme özellikli olarak da tasarlanmıştır.
- Çözünürlük: 6144x3456
- Yenileme Hızı: 60Hz
- Ekran Boyutu: 31, 5 inç
- Ayar: 160 mm yukarı ve aşağı
- Ses: Çift 14W hoparlör
- Ekran Teknolojisi: IPS Siyah
- HDR: HDR 600
- En Boy Oranı: 16:9
- Montaj Seçenekleri: VESA
- Ekran Parlaklığı: 450 nit
Dell'e ait monitörlerin kullanımı çok basittir. Çok büyük ve farklı tasarımdan oluşan bu monitör, masa gibi alanlarda çok yer kaplasa da istenildiği gibi konumlandırabilme kolaylığı da sunuyor.
Monitörün üzerinde oynama yapılabiliyor. Yukarıdan aşağıya doğru 160 mm, soldan sağa doğruysa 30 derece hareket ettirilebiliyor. Ayrıca -5 dereceden 21 dereceye kadar da hem ileri hem de geri eğilebiliyor. Kullanıcı dilerse dikey şekilde 90 derece tamamen döndürebiliyor. Bu durumda sosyal medya akışlarıyla web sayfaları daha iyi görüntü sağlıyor.
Dell UltraSharp 326K monitör, cesur tasarımıyla dikkat çekiyor. Monitörün üst bölümünde çift 14W hoparlörden oluşan hoparlör çubuğu bulunuyor. Monitörün 4K web kamerası; 65 derece, 90 derece ve 78 dereceye kadar dönebiliyor.
Müzik dinleme noktasında ideal bir ses çıkarmasa da görüntülü sohbetlerde son derece kullanışlı olduğu söylenebilir. Monitöre ait çift yankı önleyici mikrofonlar son derece mükemmel bir ses çıkarıyor.
Monitörde giriş ve parlaklığı değiştirmek yalnızca bir tıklamayla gerçekleşiyor. Dell UltraSharp 326K monitöre direkt Surface Laptop Studio, Thunderbolt 4 aracılığıyla bağlanabiliyor. Monitörde USB bağlantı noktası da yer alıyor. USB bağlantı noktaları; arama yanıtlama, ses düzeyi ve mikrofon denetimlerinden oluşuyor. Joystick düğmesi, dokunmatik kontrolleri gerçekleştiriyor.
Dell UltraSharp 326K; dört adet USB-A bağlantı noktası ve RJ45 Ethernet jakından oluşuyor. Mini DisplayPort'ta vida deliği olan monitör, kabloya sabitlenebiliyor. Dell UltraSharp 326K monitör; Picture-by-Picture ve Picture-in-Picture'ı da destekliyor. Bu sayede birden fazla giriş açılabiliyor. KVM'i destekleyen sistem ile iki PC kaynağına bağlanılabiliyor.
4K çift kazançlı HDR CMOS sensör, çok elemanlı lens, düşük ışık performansı ve net görüntüler sunuyor. Dell Peripheral Manager üzerinde iyi görünüm sağlayacak HDR, kaydırma, gürültü azaltma ve yakınlaştırma web kamerasından tam kontrol sağlıyor. Web kamerasında Windows Hello desteği sunuyor.
Aynı zamanda Dell Express Sign-in ile de yapılandırılabiliyor. Bu sayede bilgisayar uzaklaştığında kilitlenebiliyor. Monitörün ön düğmesindeki web kamerası ve mikrofonu da devre dışı bırakılabiliyor.
6K çözünürlüğe sahip olan monitörde ölçeklendirme yapılabiliyor. Böylelikle uygulamalar tek monitör üzerinde görüntülenebiliyor. Chrome, Google Meet, Microsoft Edge, Telegram gibi tüm uygulamalar tek monitöre sığdırılabiliyor.
Dell UltraSharp 326K Monitör Fiyatı
Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2023’te tanıtımı yapılan Dell UltraSharp 326K monitör fiyatı, 2.559 ABD doları olacak. Fiyatının yüksek olmasındaki en büyük neden 6K çözünürlüklü olmasından kaynaklanıyor.
Yüksek çözünürlüklü monitörlerin fiyatları her zaman yüksektir. Yalnız bu monitör, Pro Display XDR’dan ortalama %50 daha uygun fiyatlı olarak tüketicilere sunuluyor.
Ünlü teknoloji markası Dell’in bu monitörünün IPS siyah teknolojisi, çift 14W hoparlör, 6K çözünürlük ve 4K web kamerasından oluşması da onu rakiplerinden önemli ölçüde ayırıyor.
Dell UltraSharp 326K Monitör Çıkış Tarihi
Apple’ın Pro Display XDR monitörüne alternatif olarak gösterilen Dell UltraSharp 326K monitör; şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunuldu. İlerleyen dönemlerdeyse Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.
Dell UltraSharp 326K monitör; Mac ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu şekilde çalışıyor. Çoklu görevlerde aynı anda iki adet PC kaynağına bağlanabiliyor. Video konferanslarda dahili çift kazançlı HDR 4K web kamerası kullanılabiliyor.
Dell UltraSharp 326K monitör; ışık ayarları, otomatik çerçeveleme ve otomatik güvenli deklanşör özelliklerini destekliyor. Bunların yanı sıra yankı önleyici mikrofon içeren özelliğiyle de dikkat çekiyor.
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İlerleyen aylarda ülkemizde satışa sunulması beklenen Dell UltraSharp 326K monitör hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.
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