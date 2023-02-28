Deprem Işıklarının Bilimsel Açıklaması: Tribolüminesans

Her depremden sonra kameralara yansıyan ve birçok kişi tarafından neden olduğu bilinmeyen deprem ışığı, kimileri tarafından endişe duyulabiliyor. Kimi zaman bu ışıklar birer meteor görünümünde de olabiliyor. Peki, deprem ışığı nedir? Gelin, yakından bakalım.

Deprem Işığı Neden Olur?

Deprem ışığı olarak bilinen Tribolüminesans, aslında neden ortaya çıkıyor bilinmiyor. Ancak tahminlerde bulunabiliniyor. Bu tahminlerden en makulu deprem esnasında elektrik tellerinin kopması olarak nitelendiriliyor.

Tribolüminesans denilen şey ise sürtünme, ezilme gibi olaylarda ortaya çıkacak durumlardan biri. Deprem esnasında çıkan ışıkların farklı yorumlarla büründüğünü söyleyebiliriz. Ancak bunun için bilim insanlarını dinlemekte yarar var.

Bilim camiası bu olayı henüz keşfedememiş olsa da muhtemel tahminlerde bulunabiliyor. Çünkü bu ışıklar elektriğin olmadığı yerlerde de devreye giriyor. Ancak büyük oranda kabul gören şey Tribolüminesans meydana gelmesi. Tribolüminesans’ın sözlük anlamı: sürtünme sonrası maddelerin ışık yayması anlamına gelmesidir.

Gökyüzünden Işık Görmek Deprem Olacağı Anlamına mı Geliyor?

Gökyüzünden bir ışık gördüğünüz zaman deprem olacağı anlamına gelmez. Gökyüzündeki ışıkların birden fazla nedeni olabilir. Örneğin, meteor düşmesi, şimşek çakması, deprem vb. Bu nedenle %100 deprem olacağını söylemek doğru olmaz.

Deprem ışığı gördükten sonra her ne olursa olsun tedbir almakta yarar var. Öyle ki deprem esnasında birkaç saniye bile hayat kurtarabilir. Bu nedenle eğer gökyüzünde bir ışık görüyorsanız iki defa düşünmenizde yarar var.

Depremler Sadece Kara’da mı Olur?

Depremler sadece karada olduğuna dair yanılgılar mevcut. Ancak depremler sadece kara olmaz. Öyle ki fay hatlarının büyük çoğunluğu okyanuslardan geçmektedir. Bu nedenle denizlerde de deprem olmaktadır. Hatta bu depremler tsunamiye bile neden olabilir.



Bu içeriğimizde deprem sonrası oluşan ışıklarının nedenini derledik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi? Meraklıları içeriğimize göz atabilir.