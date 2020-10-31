Depreme Karşı Hazırlıklı Olun: İşte 9 Adımda Yapmanız Gerekenler!

Geçtiğimiz saatlerde de gördüğümüz gibi doğal afetler gündelik yaşantımızın bir parçası ancak alacağımız tedbirler ile birlikte olası riskleri en aza indirgemek mümkün. Bu yazımızda depreme hazırlık rehberi ile karşınızdayız. Bu sayede deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapmanız gerektiğine daha yakından göz atacağız.

Depreme Hazırlık Rehberi: Neler Yapmalısınız?

Söylememiz gereken ilk şey, deprem olaylarındaki yaralanmaların ya da ölümlerin büyük bir kısmının ani ataklara bağlı olduğudur. Yani heyecan ve korku ile hareket etmek istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Tüm bu faktörlerin yanında hayatta kalma şansınızı artıracak olan bir diğer nokta ise hazırlıklı olmaktır. Peki ama neler yapmalısınız?

Deprem Öncesinde Yapılması Gerekenler

1- Çanta Hazırlayın

Evinizde hazırlayacağınız çantayı evdeki kişi sayısı bazında hesaplamanız ve ona göre hazırlamanız faydalı olacaktır. Bu çantaları çeşitli yerlerden hazır bir şekilde temin edebileceğiniz gibi evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Herhangi bir durumda bu çantayı evde rahatça ulaşabileceğiniz bir şekilde konumlandırın. Standart bir deprem çantasında olması gereken şeyleri şu şekilde listeleyebiliriz:

- Su

- Konserve gıda

- Battaniye

- Çadır

- Giysi

- İlaç

- Çakmak

- Düdük

- Yağmurluk

- Islak mendil

- Kıymetli evraklar (kimlik fotokopisi gibi)

- Çakı

- El feneri

- Pil

- Tuvalet kağıdı

- İlk yardım çantası

- Para

- Ayakkabı

2- Gerekli Uygulamaları Hazır Tutun

Bildiğimiz ve gördüğümüz şey şu ki, bu gibi doğal afetler sırasında hem şebekeyi hem de interneti kullanmak sandığımızdan çok daha zor bir hale geliyor. Bu nedenle akıllı telefonunuzda bazı uygulamaları hazırda tutmak faydalı bir adım olacaktır. Bu uygulamalardan bazıları Bridgefy ve Akut Güvendeyim olarak öne çıkıyor. Listenin tamamına ise hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

3- Acil Durum Planı Hazırlayın

Olası bir deprem anında binaların yıkılmasına neden olan şey sarsıntının kendisi değil, bu sarsıntının ardından gelen rezonanstır. Yani bir bina, şayet yıkılacaksa, bunun öncesinde on beş saniye gibi bir süreniz var. Eğer giriş katında ya da birinci katta iseniz acil kaçış planı oluşturun.

Bunların ötesinde depreme uykuda yakalanabileceğiniz için hayat üçgeni olarak adlandırılan ve olası bir çöküntüde hayatta kalabilmenize olanak sunan bir nokta belirleyin. Çeşitli araştırmalara göre hayat üçgeni için en uygun noktalar mutfaklar ve banyolardır. Eğer birinci kattan yüksekte iseniz kesinlikle bir yerden atlamayın.

Tabii iş depremden nasıl kurtulacağınız ile bitmiyor. Bunun ardından nereye gideceğinizi, nerede korunacağınızı ve barınacağınızı da içeren bir planlama yapın.

Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler

1- Çantayı Yanınızda Alın

Unutmayalım ki tek sorun depremden kaçmak değil, sonrasında da hayatta kalabilmektir. Bu nedenle çantanız erişime kolay bir yerde olsun ve dışarı çıkma şansınız varsa çantayı da yanınıza alın. Eğer yoksa, çanta da sığındığınız noktada hemen yanınızda bulunsun. Bu sayede acil ihtiyaçları giderme imkanınız olabilir.

2- Merdivenden ya da Asansörden Sakının

Eğer ikinci kattaysanız, ne yazık ki kendinizi dışarı atabilmek için yeterli süreye sahip değilsiniz. Bu süreçte mantıklı bir adım atarak bulunduğunuz yerde en uygun noktaya sığının. Olası bir deprem sırasında ölüm ya da yaralanma riskinin en yüksek olduğu yer merdivenler ve asansörlerdir. Bu arada eğer binanızda binadan bağımsız bir yangın merdiveni varsa bunu kullanabilirsiniz. Eğer yangın merdiveni, bina ile birleşikse bu bir işe yaramayacağı için ondan kaçının.

3- Hayat Üçgeni Kurun

Hayatta kalmak için kullanabileceğiniz boşluklar, yaşam üçgeni ya da hayat üçgeni olarak adlandırılıyor. Tercihen dolap yanları, çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesi gibi dayanıklı makinelerin yanları, hayat üçgeni için uygun noktalardır. Evinizde bulunan masaların altına sığınmak kafanıza düşen nesneleri önlemek adına işe yarayabilir ancak tavan çökmesi gibi durumlar herhangi bir işe yaramayacaktır.

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler

1- Yapılardan Uzaklaşın

Eğer depremden başarılı bir şekilde kaçınabildiyseniz, yapmanız gereken ilk şey yapılardan uzaklaşmaktır. Çünkü etrafınızda bulunan bazı binalar yıkılmak üzere olabilir ya da gelen artçı depremlerden sonra aldığı hasarla yıkılabilir. Bu nedenle ilk adımınız yapılardan uzak kalmak olacaktır.

2- Trafiği Meşgul Etmeyin

Bunu yaparken mümkün mertebe araba kullanmaktan kaçının. Unutmayın ki deprem sırasında yaralanan kişiler, çöken binalar olmuş olabilir. Bu nedenle ilk yardım birimlerinin, kurtarma birimlerinin ve diğer kurumların yolları kullanması gerekecektir. Trafiğin aşırı meşgul olması yaralı ve ihtiyaç sahibi kişilere yapılması gereken yardımı geciktirebilir.

3- İnternet Tabanlı Uygulamaları Kullanın

Evet, hepimiz birbirimiz ile iletişim kurup iyi olduğumuzu söylemek ve iyi olduklarını duymak istiyoruz. Ancak bunu yaparken mümkün mertebe ya kısa mesaj ya da internet tabanlı uygulamalar kullanın. Şebekeye aşırı yüklenilmesi hatlarda kesintilere yol açabilir ve bu gibi durumlarda gerçekten ihtiyaç duyanlar şebekeleri kullanamayabilir.