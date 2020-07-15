DesignCap ile Kolayca İlgi Çekici Görseller Hazırlayın

Hazırladığınız bir içerikte dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardan birisi hiç şüphesiz görsellerdir. Görseller hitap ettiğiniz kişilerin ilgisini çekebilecek şekilde düzenlendiğinde hem daha geniş bir kitleye ulaşma şansını hem de daha şık bir içerik hazırlama şansını elde etmiş olursunuz. Bu noktada kullanabileceğiniz en iyi araçlardan birisi ise DesignCap olarak öne çıkıyor. Peki DesignCap kullanıcılara neler sunuyor ve hangi özelliklerle rakiplerinden sıyrılıyor?

DesignCap Hangi Özellikleri Sunuyor?

Herhangi bir programa ihtiyaç duymaksızın görsel oluşturmanıza olanak sunan DesignCap, internet tabanlı görsel düzenleme aracı olarak öne çıkıyor. Bu, bir yandan cihazınızda gereksiz depolama alanının işgal edilmeyeceği anlamına gelirken bir yandan da tasarımlarınıza internete bağlanabilen tüm cihazlardan ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Yani bilgisayarınızda yaptığınız bir tasarıma daha sonra tabletinizden devam edebilir ve çıktıyı akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz.

DesignCap kullanıcılarının elde ettiği bazı avantajlar şu şekilde:

- İnternet tabanlı olması sayesinde cihazınızda herhangi bir alan işgal etmez ve internete bağlanabilen tüm cihazlardan erişebilmenizi sağlar.

- Binlerce hazır şablonun, grafiğin ve içeriğin yer aldığı geniş kütüphaneye sahiptir.

- Ücretli abonelik tekliflerinin yanı sıra ücret ödemek istemeyen kullanıcılar için ücretsiz kullanım imkanı sunar.

- Sade ve anlaşılabilir bir yapıya sahip olduğundan uzmanlık ya da yetenek gerektirmeden hızlı ve kolay bir kullanım imkanı sunar.

- Basit ancak güçlü araçlar ile birlikte görselleri istediğiniz gibi özelleştirebilmenize olanak sunar.

Siteye giriş yaptığınızda hazır şablonların, daha öncesinde düzenlediğiniz tasarımların ve kişisel fontlarınızın yer aldığı bir ekran sizi karşılıyor. Bu arada araç içerisinde yer almayan fontları siteye yükleme imkanınızın olduğunu söyleyelim. Yeni bir tasarım oluşturmak için 'Create New' butonuna tıkladığınızda ise size geniş bir ölçeklendirme listesi sunuyor. Bu listeden Instagram Story, Facebook Post, Facebook Ad gibi seçenekleri seçerek hazır olarak ölçeklendirilmiş bir şablonu açabiliyorsunuz. Eğer kendinize özel bir ölçeklendirme oluşturmak isterseniz en üstte yer alan 'Custom Size' butonuna tıklamanız yeterli oluyor.

Bunun ardından açılan ekranda aşağıdaki seçenekler yer alıyor:

- Elements: Bu sekmede çizgi, şekil, ok işareti ya da çeşitli simgeler yer alıyor ve hazır simgeler arasında seçim yapabiliyorsunuz.

- Photos: Bu sekmede ise arka planda kullanabileceğiniz bazı hazır görseller yer alıyor.

- Chart: Eğer hazırladığınız tasarıma bazı veriler eklemek istiyorsanız bu sekmeden grafik ekleyebiliyorsunuz. Bu sekmede de oldukça geniş seçeneklerin olduğunu söyleyebiliriz.

- Uploads: Tasarımınıza bu sekmelerde yer almayan bir görsel ya da benzer bir içerik eklemek isterseniz, hemen bu sekmeden panele yükleyebiliyorsunuz. Buraya yüklenen içeriklerin de yine tüm cihazlardan erişilebilir olduğunu hatırlatalım.

- Text: Hazırladığınız görsele bazı yazılar eklemek isterseniz buradan çeşitli font seçenekleri ile yazılar ekleyebilmeniz mümkün.

- Modules: Sosyal medya ikonları, istatistik verileri ya da zaman çizelgesi gibi hazır tasarımların yer aldığı bu sekmeden de oluşturduğunuz tasarımları zenginleştirebilirsiniz.

- Bkground: Eğer tasarımın arka planının beyaz değil de daha özelleştirilmiş bir yapıda olmasını isterseniz, bu sekmede çeşitli düzenlemeler yapabilmeniz mümkün.

Eğer bu aracı çeşitli infografikler oluşturmak için kullanmak istiyorsanız bunun için özel bir aracın olduğunu da söyleyelim. Benim yaptığım birkaç deneme sırasında oldukça hızlı ve kolay bir şekilde tasarım oluşturabildiğimi, bunları hızlıca düzenleyip kolay bir şekilde çıktı alabildiğimi söyleyebilirim.

Aracı kullanırken istediğim boyutlandırma seçeneklerini kullanmam, arka planı ve görsellerin opaklığını ayarlamam, istediğim formatta ve başlıkta çıktı almam bir dakika gibi kısa bir sürede mümkün oldu. Tabii programa alıştıkça daha hızlı bir deneyim elde etmeniz mümkün olacaktır.